Valladolid - Celta: necesidad y viejas heridas

Hace apenas un año el Celta necesitaba un empate para ser matemáticamente equipo de Liga BBVA tras cinco años por su "hermana menor", la Liga Adelante, los vigueses recibían al Córdoba en Balaídos y a los andaluces también les valía un punto para cumplir su objetivo de clasificarse al playoff de ascenso a Primera, el principal perjudicado de toda esta historia fue un Valladolid al que el "pacto de no agresión" entre gallegos y andaluces sentó mal, muy mal, los vallisoletanos sabían que no dependían de sí mismos y que un empate en Vigo alargaría la temporada, el encuentro en la ciudad olívica estuvo marcado por una casi insultante pasividad de ambos conjuntos en la búsqueda del gol, ni un sólo disparo a puerta entre los tres palos tras noventa minutos. Al final sería el propio Valladolid el encargado de eliminar al Córdoba para después acabar logrando el ascenso, hoy la historia es bien disitnta, los castellanos han tenido una temporada plácida mientras uno de sus verdugos en aquella ocasión ha sufrido sobremanera a lo largo del curso.

Seis de seis

El Celta no puede pensar en otra cosa que no sea vencer los dos últimos encuentros que restan al curso, para que los vigueses consigan la salvación (una que no depende sólo de ellos) deberán sumar al menos cinco puntos y ya que se trata de una suma matemáticamente imposible en dos encuentros tendrán que ser seis, no hay otra. A vida o muerte y a esperar.

El conjunto dirigido por Abel Resino se encuentra en la peor de las tesituras posibles, es colista y pese a que los resultados llegasen las opciones de permanencia son remotas, muy remotas, calculadora en mano y siguiendo un razonamiento estrictamente matemático el Celta sólo se salvaría en menos de un cinco por ciento de las posibles combinaciones de los resultados de los partidos entre todos los implicados en el descenso. Los números no apoyan a un conjunto al que otras cosas se le podrán echar en cara pero al que seguro esta noche no faltarán pundonor y garra en la búsqueda de la victoria.

Nunca un equipo que se situase como colista a falta de dos jornadas ha logrado salvarse desde que la competición variase y los equipos pasasen a sumar tres puntos en lugar de dos por las victorias pero los futbolistas lo tienen claro, deben olvidar la matemática y vencer los dos partidos, después ya se verá, así lo refrendaba el capitán céltico Borja Oubiña: “No pienso demasiado en si hay o no precedentes. Tan solo en hacer mi trabajo lo mejor posible, ser honesto y nada más”. Otro que aludía a los precedentes a lo largo de la semana era Toni, "Imagino que si nadie ha remontado es porque la situación es complicada. Pero las opciones que podamos tener pasan por ganar los dos partidos”. Los jugadores del conjunto vigués son conocedores de la dificultad de la empresa pero igualmente tienen Razones para creer y espíritu para soñar.

Augusto: "Hay que ganar desde la ilusión"

Augusto Fernández es uno de los futbolistas que está sosteniendo al equipo vigués en las últimas jornadas, el argentino lo tiene claro, esfuerzo, ilusión y compromiso han de ser obligatorios, "Es necesario que aprovechemos esta última oportunidad, pero cometeríamos un grave error si pensamos en ganar al Espanyol en la última jornada del campeonato, sin haberlo hecho previamente en Valladolid. Por eso, nuestra atención tiene que ser exclusiva en el partido de este fin de semana. Nada más", a lo que añadió: “Más que nunca, el domingo no puede faltarnos esfuerzo, compromiso e inteligencia". El extremo sabe que no hay margen de error y confía en hacer pleno en los dos últimos encuentros, cuestionado sobre la importancia de sus últimos tantos declaró la lógica ilusión de marcar para un futbolista pero puso los intereses del conjunto por encima de los personales, "en Valladolid se tiene que ganar desde la ilusión. A ella tenemos que aferrarnos y darlo todo en el campo de principio a fin. Lo prioritario es ganar y me da igual quiénes sean los autores de esos goles, como si son en propia meta, siempre sueño con hacer goles y el partido de este domingo en Valladolid no es la excepción; sin embargo, lo más importante es que si llega ese gol, sirva para que regresemos a Vigo con esos tres puntos que tanto necesitamos bajo el brazo".

Álex López: "Es definitivo, hay que ganar sí o sí"

El centrocampista ferrolano, Álex López, sabe que el equipo se lo juega todo en este encuentro y no se ha querido olvidar de la afición, "Ha demostrado ser de otro nivel. No le hemos devuelto ni una pequeña parte de lo que ellos nos han dado. Si no conseguimos el objetivo se nos quedará clavado para siempre. Si llegamos a la última jornada con vida a los otros les puedes pesar las piernas". El futbolista ya sabe lo que es marcar ante los pucelanos, cerró el marcador en el partido de ida con un portentoso disparo que sellaba la victoria celeste tras las vacaciones navideñas. El playmaker celeste se declara optimista y toma partido, él prefiere ser consciente de lo que pasa en una jornada de transistores, “es imposible desconectar de lo que está pasando en otros campos. Yo prefiero saberlo. Hacer cuentas no vale si no ganamos, tenemos una pequeña oportunidad y los resultados de la pasada jornada nos beneficiaron. A estas alturas mirar el calendario no vale. Si estamos ahora en esta situación es porque no hicimos nuestro trabajo. Pero soy optimista".

Variantes en la zaga

Tras una jornada sin participación celeste en los terrenos de juego de la máxima división del fútbol nacional los vigueses volverán a competir con importantes contratiempos en la línea defensiva, Túñez y Lago serán de la partida, han sido los únicos que han mantenido su puesto en la línea destructiva durante todo el curso y así será también esta noche, más dudas existen de cara a los puestos restantes, con Hugo Mallo lesionado y Jony sancionado los problemas recaen especialemente en el puesto de lateral ya que el conjunto vigués no cuenta con un especialista puro para ese puesto, el zurdo Ballvís, el canterano Antón o alguno de los tres centrales se rifan el puesto. Tres centrales, Demidov, Cabral y Samuel que también luchan por un sitio al lado de Andrés Túñez, la baja de nuevo por sanción de Vila obliga a Resino a deshacer una pareja que estaba dando un rendimiento positivo (resbalón de éste último en el Benito Villamarín aparte). El resto del equipo seguirá la línea habitual de los últimos encuentros con Varas bajo palos, Oubiña e Insa en el centro del campo con Álex por delante de ambos, Augusto y Krohn-Dehli por los costados e Iago Aspas en punta.

Por parte del conjunto vallisoletano las bajas más sonadas serán las de Javi Guerra y Balenziaga, ambos lesionados, sus puestos en el once los ocuparían, presumiblemente Peña y Manucho, además Ebert y Rukavina vuelven a la lista tras perderse el duelo en el Camp Nou, Valdet Rama y Neira se quedan fuera de la lista por decisión técnica, caso similar a Pranjic en el equipo vigués.

Convocatorias

Valladolid: Jaime, Dani Hernández, Rukavina, Sereno, Valiente, Rueda, Peña, Álvaro Rubio, Víctor Pérez, Sastre, Baraja, Ebert, Omar, Lolo, Bueno, Larsson, Óscar y Manucho.

Celta: Javi Varas, Rubén Blanco, Cabral, Demidov, Samuel Llorca, Bellvís, Roberto Lago, Túñez, Borja Oubiña, Natxo Insa, Álex López, Iago Aspas, Orellana, Toni Rodríguez, De Lucas, Krohn-Dehli, Augusto Fernández, Antón de Vicente y Lévy Madinda.