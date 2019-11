Víctor Valdés: "La decisión de marcharme está basada en la responsabilidad que supone esta portería"

Víctor Valdés se sinceró ante los medios en una rueda de prensa con sabor a despedida. El portero blaugrana aclaró todas las cuestiones en torno a su futuro, desde que en el mes de enero reconociera que no renovaría su contrato que termina en 2014. La comparecencia comenzó con un discurso en el que Valdés explicó todos los puntos que le han llevado a dejar el Barcelona:

"Mi ciclo futbolístico finaliza con mi actual contrato"

"Sé que debo una explicación a los aficionados y socios del por qué de no prolongar mi contrato. El Barça me lo ha dado todo a mí y a mi familia. Me ha ayudado a ser profesional. Se lo debo todo a este club. La portería de este club pesa mucho y desde joven he sentido la responsabilidad que conlleva jugar bajo estos palos y representar esta camiseta. Es una decisión que se madura con el paso de las temporadas y que psicológicamente te va agotando. Considero que mi ciclo futbolístico finaliza con mi actual contrato en 2014. Por eso tomo la decisión de comunicárselo al club en enero cuando me propusieron la renovación".

"No iba a permitir que nadie especulara con ninguna cifra económica, mi profesionalidad ni mi amor a estos colores. Por eso le dije al club que no iba a valorar ninguna cifra. Fue un halago que quisieran que me quedara pero era una decisión firme e irrevocable".

"Sé que mucha gente puede pensar que pude cometer una irresponsabilidad y puede ser que alguien se sienta decepcionado. No era mi intención. Quería ir de cara, con sinceridad y transparencia después de toda una trayectoria en el Barça. Entiendo que con un año y medio se puede buscar la mejor de las soluciones entre club y jugador. Estoy abierto a hacerlo para encontrar la mejor solución".

"Vestiré esta camiseta hasta la muerte hasta que me vaya"

"Quiero dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado durante todos estos años y, en especial, en estos meses tan duros. Meses de silencio donde me he centrado en lo deportivo. Lo he hecho por el bien del equipo. Dejaré claro que vestiré esta camiseta hasta la muerte hasta el día que me vaya".

A continuación, el portero del Barcelona respondió a las preguntas de los medios. Valdés ha explicado el motivo de su decisión de no continuar ligado a la entidad: "Son muchos años y está basada en la responsabilidad que supone esta portería. Es lógico un agotamiento, se trata de una posición de mucha responsabilidad". "Además, mi propia exigencia es una carga que yo mismo me he impuesto", añadió sobre esta cuestión.

Sin embargo, Víctor Valdés aún no ha confirmado su futuro más inmediato, ya que como ha afirmado "me debo al club y la realidad es que me queda otro año más de contrato". "En el mes de enero tomé mi decisión. Desde entonces, buscamos la mejor solución en la que ganen tanto jugador como club", aclaró.

"Pido disculpas si alguien se ha molestado con mi silencio"

El guardameta del Barcelona también ha precisado los motivos de su mutismo desde que comunicara que no ampliaría su contrato con el club: "Mi silencio tenía un razón principal: centrarme en lo que me toca, que es trabajar. Intento poner fin a las especulaciones. Soy el primero que sabe como he actuado y si alguien se ha molestado con mi silencio le pido disculpas".

Víctor Valdés ha valorado el cariño que siempre ha recibido tanto de sus compañeros como de la propia afición: "Considero que lo que queda del fútbol son las vivencias del vestuario. Eso es lo que yo me llevaría. La afición me ha apoyado mucho, también en estos últimos meses. He notado muchas muestras de cariño, y quien me conoce de verdad, sabe que me emociona".

El mejor momento para Valdés siempre será la final de la Champions en París, contra el Arsenal y afirmó que "no lo puedo comparar con nada más". "Y lo peor, las derrotas, las enfermedades de los compañeros y el entrenador y las despedidas", explicó.

"El portero del Barça debe ser el mejor en el 1 contra 1"

Además, el actual portero blaugrana también ha analizado las cualidades que debe poseer el futuro portero del Barcelona: "El portero del Barça tiene que ser el mejor del mundo en el 1 contra 1. Más que el juego de pies, es más importante el 1 contra 1. Ahí están los datos. Esta es una de las características que debe tener el portero del Barcelona".