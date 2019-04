Puyol: "Pensé en retirarme, pero no en ir al AC Milan"

Carles Puyol acudió a rueda de prensa y romper con el silencio que ha imperado en los últimos meses pese a su polémica operación y futuro incierto. El jugador confesó el ciclo de su lesión y cómo ésta afectó a su renovación: "Pese a las lesiones y las molestias en la rodilla, me vi con fuerzas de continuar y no hubo problemas para renovar. Una vez decidí operarme, dije al club que no renovaba y esperaba a que me recuperara. El presidente me tranquilizó y le doy las gracias por la confianza"

"Cuando no me sienta bien, me iré y no habrá problemas"

Uno de los partidos que más llamó la atención fue el de la remontada del equipo de Tito Vilanova frente al AC Milán en el Camp Nou donde el capitán fue suplente. Ese día se especuló más que nunca con una posible marcha, a lo que el catalán ha quitado todo tipo de rumor: "Entendí que no jugara contra el AC Milan. Era una final y teníamos que salir al 100%, y yo no estaba en ese porcentaje de nivel. Añadiendo que el físico es en él una pieza vital para su rendimiento: "A diferencia de otros jugadores que ya tienen suficiente con una gran técnica, yo necesito trabajar mucho lo físico para rendir al máximo nivel"

Las dudas crecieron a partir del desenlace de su repentina operación: "Cuando supe que la lesión iba a ser de un mes, decidí operarme lo antes posible. La operación duró más de lo esperado y al acabar el doctor me dijo que lo mejor era estar de cuatro a cinco meses para recuperarme". Pese a los problemas iniciales, ha destacado que su idea es seguir en el club azulgrana: "Mi idea es seguir trabajando e intentar llegar a la temporada lo mejor posible""Mi idea es seguir trabajando e intentar llegar a la temporada lo mejor posible"

"Mi futuro solo pasa por el FC Barcelona. Cumpliré el contrato y si puedo llegar a los cuarenta, seguiré"

Pese a los rumores de su posible marcha al AC Milan, club del que el mismo central ha confesado ser seguidor y tener en consideración como su segundo club tras el azulgrana, negó cualquier teoría levantada en los últimos meses: "No me he planteado nunca irme al AC Milan. Dejar el fútbol sí, pero irme de este club no"

Su vuelta a la selección fue una incógnita que tampoco resolvió con sus palabras: "No aguantaría otro año como este último. Ha sido muy duro estar apartado de los terrenos de juego. Veremos qué futuro me depara con la Selección"



Las salidas de Abidal y Valdés, anunciadas en las últimas horas, han calado en el capitán del club catalán: "La marcha de Abidal fue muy dura. Le deseo lo mejor y le doy las gracias por todo, nos ha enseñado muchísimo. Él es la fuerza, el no bajar nunca los brazos. Ha conseguido cosas increíbles y es digno de admirar. Ésta es su casa"

Para Puyol, Víctor Valdés es el número uno: "A mí me encantaría que Valdés se quedara un año más. Es el mejor portero del mundo. Pero esto es un ciclo. Algún día también me tocará decir adiós a mí"