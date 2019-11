Filial zaragocista: Jorge Ortí

Jorge Ortí (20, Zaragoza) nos atiende en medio de la semana más dura de los últimos años para el zaragocismo: a 48 horas de que se puedan consumar los descenso de Real Zaragoza y Real Zaragoza B y de que la afición vuelva a unirse para volver a pedirle al máximo accionista del club, Agapito Iglesias, que abandone el Real Zaragoza.

Ortí es delantero y entrena a diario con el primer equipo. Está teniendo minutos y convocatorias con el primer equipo, pero suele jugar con el filial, donde es el pichichi el equipo.

Trayectoria

Jorge comenzó a jugar a fútbol sala de pequeño en el colegio con sus amigos a la temprana edad de 5 años. Después de pasar por el Hernán Cortés y el Amistad, ya en fútbol once, llegó al Real Zaragoza con 12 años, y empezó a jugar con el infantil. De todos los entrenadores que ha tenido hasta ahora, Ortí confiesa que “he tenido muy buenos la verdad, pero si me tengo que quedar con uno me quedo con Rafa Latapia”.

La calidad que mostraba el joven zaragozano en el terreno de juego, pronto tuvo su recompensa a nivel nacional. Fue citado para realizar entrenamientos con la Selección Española Sub16 y para jugar un torneo amistoso en Portugal. Después, fue convocado con la Selección Española Sub17, con la que jugó una Eurocopa y se proclamaron subcampeones. Jorge recuerda que “cuando me llamaron me sorprendió, no me esperaba ir”, y nos cuenta: “Fue un momento único y todo lo que he vivido con la selección no lo olvidaré nunca. Espero que se pueda repetir algún día. Me quedo con la experiencia de estar allí con todos los jugadores, ver también a los jugadores de la absoluta… Son recuerdos que nunca se olvidan, es una experiencia inolvidable”.

El canterano del conjunto aragonés ha realizado dos pretemporadas con el primer equipo, hace dos veranos, con Javier Aguirre, y el verano pasado, con Manolo Jiménez. Ortí afirma que “me puse muy contento por ir con ellos a la pretemporada, tampoco me lo esperaba, la verdad. Es muy difícil estar ahí e intenté aprovechar la oportunidad y parece que salió bien”. Quienes más le ayudaron al principio y con quien más se juntaba eran “los canteranos que había entonces: Víctor Laguardia, Raúl Goni y Ander Herrera, eran los que más me ayudaban, tampoco tenía mucha relación con el resto porque sólo hice la pretemporada”. Y, actualmente, que está fijo entrenando con el primer equipo “me llevo muy bien con Edu Oriol, me ha ayudado mucho”.

El 26 de octubre de 2011 se hizo realidad uno de los sueños de la joven perla del club aragonés. Ortí debutó con el primer equipo en un partido de Liga frente al Valencia en La Romareda, que acabó 0-1. Jorge recuerda que “sobre todo al principio, cuando iba a salir, sentí muchos nervios, porque aparte de que debutas en Primera División, debutas con el equipo de tu tierra, con el equipo del que soy desde siempre, desde pequeño. Estaba muy nervioso y muy contento, fue una experiencia inolvidable”. De los minutos que disputó en ese partido, el delantero se queda con que “nada más salir al campo, la jugada de la cesión la provoqué yo”. El entrenador que le hizo debutar, Javier Aguirre le dijo antes de entrar al terreno de juego que “estuviera tranquilo, que jugara como sabía, que jugara como siempre venía haciendo, que era lo mismo”, y en cuanto a sus compañeros, Leo Franco fue quien más le motivó: “en el banquillo, antes de salir, me dijo que jugara como sabía, que tenía condiciones para estar ahí, que si estaba allí era por algo y que estuviera tranquilo, que al fin y al cabo era jugar al fútbol”. Ortí reconoce que “para nada me imaginaba debutar tan joven en Primera” y explica que “yo de pequeño jugaba al fútbol con mis amigos como un hobby, tampoco pensaba que iba a llegar a nada en el fútbol, pero cuando vi que se me dio la oportunidad y que iba evolucionando me lo planteé más en serio. No me esperaba llegar a donde estoy, estoy muy contento por ello”.

Su situación actual

Jorge Ortí acumula entre la pasada temporada y la actual, más de 300 minutos con el primer equipo en Primera División, y es, sin duda, uno de los jugadores del filial de los últimos años con el que más se está contando. Ortí reconoce que “me encantaría tener más minutos, pero como eso como todos”, y añade que “me siento valorado. Para mí, simplemente entrenar con ellos todos los días con 20 años que acabo de cumplir, es un privilegio. Yo entreno para intentar jugar, y es el entrenador el que decide si debo jugar o no debo jugar”. El delantero blanquillo nos cuenta su situación deportiva actual: “Entreno todos los días con el primer equipo, hago vida con ellos. Cuando llega la convocatoria, si voy, sigo con ellos, y sino, pues a jugar con el filial. Tiene sus ventajas, porque el ritmo del entrenamiento del primer equipo no tiene nada que ver con el del filial, es otra historia. Pero la desventaja es que como no entreno con el filial no conozco muy bien al rival al que nos enfrentamos cada fin de semana, no estoy cuando el entrenador prepara los partidos y no me entero muy bien, me lo dice a última hora allí cuando voy, pero no es lo mismo. Pese a ello, yo prefiero estar entrenando con el primer equipo, está claro”.

Real Zaragoza B

El filial zaragocista ha cuajado una mala temporada, pese a jugar un buen fútbol y tener jugadores de calidad, han tenido partidos malos y han llegado a encadenar 6 jornadas sin sumar y a estar 2 meses sin ganar. El resultado fue que se salvaron del descenso directo en la última jornada y que ahora disputan la promoción de descenso. Su rival, el CE Constància, de Inca (Mallorca). El pasado sábado se disputó la ida y el filial maño cayó derrotado 5-1, por lo que se encuentran con pie y medio en Tercera División. Ortí explica que: “fue un resultado un poco engañoso. Nos costó asimilarlo. Al descanso nos fuimos 1-1 y con muy buenas sensaciones, habíamos estado mejor que ellos. Ellos tuvieron fortuna en el 2-1, el 3-1 fue de penalti… La expulsión de Fran creo que no marcó el partido, pero fue bastante determinante. Fue penalti y expulsión y se pusieron con 3-1, y al final se les notó que estaban en superioridad numérica. Cuesta asimilarlo pero es lo que hay, tenemos que mirar a este fin de semana e intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Habiendo visto en la ida qué equipo tienen, yo pienso que sí les podemos remontar, hemos ganado a equipos de nuestra liga mucho mejores que ellos”. El aragonés confiesa que “no nos esperábamos sufrir tanto. Yo, viendo al equipo que teníamos, pienso que no teníamos que sufrir para nada para salvarnos, incluso estar en la primera mitad de la tabla. Pero bueno, son cosas del fútbol, esto es así”. El partido de vuelta frente al Constància será el próximo domingo, 2 de junio, a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, con entrada libre.

Jorge Ortí es el actual pichichi del filial blanquillo con 11 tantos. “No he tenido mucha regularidad con el filial porque he ido convocado con el primer equipo a varios partidos, pero estoy satisfecho con lo hecho en los minutos que jugado. Siempre se puede hacer mejor, está claro, pero estoy contento”, afirma.

Real Zaragoza

La situación del primer equipo del conjunto aragonés no es mucho mejor. El conjunto aragonés su sitúa penúltimo con 34 puntos, los mismos que el Celta. Con 33 se sitúan el Mallorca y con 35 el Deportivo de La Coruña, fuera del descenso. En la próxima jornada, que es la última, los zaragocistas reciben en La Romareda al Atlético de Madrid, que no se juega nada; el Deportivo recibe a la Real Sociedad, que lucha por un puesto Champions; y el Celta recibe al Espanyol, que tampoco se juega nada. El conjunto que dirige Manolo Jiménez necesita ganar y que pierdan o empaten los dos equipos gallegos para lograr la salvación. La situación es, pues, muy difícil y lo más probable es que el equipo zaragozano descienda a Segunda División el próximo sábado. Ortí analiza la situación: “Es bastante difícil que se den todos los resultados para lograr la permanencia. Lo primero que tenemos que pensar nosotros es en ganar nuestro partido, porque sólo falta que Celta y Deportivo pinchen y nosotros no ganemos, sería para matarnos. Puede pasar de todo, pero yo lo veo muy difícil, porque además Depor y Celta juegan en su campo, el rival del Celta, el Espanyol, no se juega nada… Yo lo veo muy difícil, pero todo puede pasar”.

En cuanto al más que probable descenso de categoría de primer y segundo equipo del Real Zaragoza, Jorge comenta que “son cosas del fútbol. Los dos equipos podíamos haberlo hecho mucho mejor, eso está claro, es evidente”.

Intento de cambio en las categorías inferiores

Con la renovación de Manolo Jiménez el pasado mes de junio, el entrenador quiso, entre otras cosas, reforzar el trabajo de la cantera y formar a jugadores de la casa. Por todo el zaragocismo es sabido que, desde el propio club, no se aprecia ni se cuida a los jugadores que se forman en las categorías inferiores del conjunto aragonés, y que muy pocas veces se junta más de un jugador aragonés en el primer equipo, en estos últimos años se está notando más. Sin ir más lejos, de los jugadores que actualmente tienen ficha con el primer equipo, ninguno es de Aragón, ninguno es de la casa.

Desde el comienzo de la pretemporada ya se notó algo de lo que Jiménez quería hacer, y se llevó a realizar buena parte de la pretemporada a más jugadores del filial que cualquier otro año. La cosa no quedó ahí y Manolo ha seguido dando oportunidades. Esta temporada han debutado con el primer equipo Pablo Alcolea, Tarsi Aguado, Fran González y Héctor Hernández, además de darle minutos al propio Jorge Ortí y de llamar para varios entrenamientos a diferentes jugadores que forman parte del filial. Ante esta situación, Ortí comenta lo siguiente: “Para mí, personalmente, sí se ha notado el cambio. Este año hemos tenido la oportunidad, en otros años u otras épocas o con otro entrenador y otro equipo, no hubiéramos estado ahí ni de lejos. Manolo está dando más oportunidades, por ejemplo, en Copa del Rey jugó Fran, también debutaron con el primer equipo y en Primera Tarsi, Héctor y Pablo Alcolea, yo ya había debutado, pero me está dando minutos. Más cerca que este año yo creo que no lo hemos tenido nunca, la verdad”. Por ello, el delantero del Real Zaragoza cree que esta situación “motiva a la gente, porque ya somos varios los que hemos debutado con el primer equipo. No sé qué pensarán mis compañeros, pero yo si fuera ellos sí que me lo tomaría bastante en serio y me motivaría porque veo que se están dando oportunidades. Pero para llegar al primer equipo hay que hacerlo bien en el filial y destacar un poco, porque si no no llegas”.

En cuanto al trato recibido por la afición zaragocista, Jorge reconoce que “lo poco que he jugado me han tratado muy bien, en las redes sociales me apoyan mucho. La verdad es que me siento querido, no tengo ninguna queja”.

Plano personal

El jugador blanquillo se define como un delantero que “no me gusta estar muy estático arriba, me gusta moverme. Creo que técnicamente ando bastante bien, y me falta coger algo de experiencia”. Señala que su ídolo futbolístico es Ronaldo.

Pese a su juventud, Ortí ya lleva varios años jugando a fútbol y, entre todas las anécdotas que le han sucedido, nos cuenta la siguiente entre risas: “En la primera pretemporada que hice con el primer equipo, con Aguirre, en un amistoso en Pinilla, el campo del Teruel, que jugábamos contra el Villarreal, yo estaba calentando y me iban a sacar en la segunda parte. Estaba todo el campo lleno y había muchos niños. Yo tenía la camiseta para jugar en el banquillo y cuando fui a ponérmela para salir, no estaba la camiseta, vamos, que me la habían robado los chavales, y tuve que ir a buscar al utilero, al vestuario a por la camiseta… fue un rollo”. En cuanto a su momento más duro de su carrera profesional, el maño admite que “es el actual, por la situación del Real Zaragoza y del filial”. “Estar con el primer equipo” es, sin duda, su objetivo de cara a la próxima temporada.

Por último, de todos los momentos vividos como jugador del Real Zaragoza, el delantero blanquillo se queda con: “La segunda vuelta de la temporada pasada, cuando todo el mundo nos daba por muertos y al final logramos la permanencia. Pero sobre todo me quedo con el día del partido en Getafe”. Desde el lado de aficionado zaragocista, Ortí se queda con “la Copa del Rey que le ganamos al Real Madrid en Montjuic por 3-2”.

20 chuts de Jorge Ortí

1. Nombre: Jorge Ortí Gracia.

2. Edad: 20.

3. Lugar de nacimiento: Zaragoza.

4. Trayectoria deportiva: Hernán Cortés, Amistad y Real Zaragoza.

5. Apodo: Pipa.

6. Quién le inculcó el interés por el fútbol: Nadie, yo mismo.

7. De no ser futbolista, ¿qué habría sido? Profesor de educación física.

8. Un vicio: Jugar al FIFA con mis amigos.

9. Un defecto y una virtud:

Defecto : Soy muy cabezón.

: Soy muy cabezón. Virtud: Soy generoso.

10. Un sueño futbolístico: Jugar un mundial con la Selección Española.

11. Un estadio: Wembley.

12. Un equipo: El Barcelona.

13. Un entrenador: Pep Guardiola.

14. El mejor consejo recibido: Que pase lo que pase mantenga siempre la cabeza alta.

15: Jugador favorito por línea:

Portero : Oliver Kahn.

: Oliver Kahn. Defensa : Ferdinand.

: Ferdinand. Medio : Andrés Iniesta.

: Andrés Iniesta. Delantero: Ronaldo.

16. ¿Con qué compañero relacionarías las siguientes palabras?

Ídolo : Hélder Postiga.

: Hélder Postiga. Promesa : Adriá Carmona.

: Adriá Carmona. Humildad : Paco Monañés.

: Paco Monañés. Gracioso : Romaric.

: Romaric. Despistado : Lucas Wílchez.

: Lucas Wílchez. Amigo: Lucas Wílchez y Edu Oriol.

17. Fuera de los terrenos de juego:

Una película : Sherlock Holmes.

: Sherlock Holmes. Un libro : El código Da Vinci.

: El código Da Vinci. Un lugar : Punta Cana.

: Punta Cana. Un hobby: Jugar al FIFA con mis amigos.

18. Palabra que no existe en tu vocabulario: Rendirse.

19. Una frase: Sé siempre tú mismo.

20. Supersticiones antes de jugar: Entro al campo siempre con la pierna derecha, pero no lo considero superstición.

Desde VAVEL queremos darle las gracias a Jorge por su tiempo y amabilidad a la hora de realizarle la entrevista, así como desearle toda la suerte del mundo para que con su esfuerzo y trabajo pueda alcanzar todas las metas que se proponga.

Entrevista realizada por: Natalia Hungría y Patricia Lambán.

Reportaje realizado por: Patricia Lambán.