Hércules - Real Murcia: un derbi con el descenso en juego

Pocos apuestan ya por la salvación del equipo murciano. Pero esto es fútbol. Los más incrédulos vieron al Manchester United remontar una final de Champions League en los dos últimos minutos. Al Barcelona, ganar dos ligas imposibles por sendas derrotas del Real Madrid en Tenerife. Por qué no. Aún puede verse al Real Murcia ganando los seis puntos y salvarse. Para ello, es imprescindible y vital que el Mirandés no sume un solo punto en estas dos jornadas restantes, por lo que la salvación sería aún más histórica si se diera. A 5 puntos de los leoneses, el equipo grana todavía no ha dicho su última palabra.

No obstante, los pimentoneros no son los únicos que rezan por dos pinchazos del Mirandés. Son tres las plazas que se juegan en estas dos semanas, y los otros implicados, Racing y Huesca, están a 4 y 5 puntos, respectivamente. El conjunto del Hércules ha pasado en este último mes de candidato claro al descenso a juez de la Liga Adelante, y este domingo puede firmar, en un duelo que históricamente se ha considerado por muchos como un derbi, la sentencia del Real Murcia.

El equipo murciano, sin margen de error

Tras desperdiciar una clara ocasión de aproximarse a la permanencia hace un par de jornadas, en la que los de Pouso perdieron ante los herculanos, el equipo grana está obligado a vencer para, al menos, morir con las botas puestas, luchando hasta el final. Deben mejorar la imagen dada en casa ante la Ponferradina, cuando, además de caer derrotados por 0-2, los jugadores se mostraron muy desacertados, tanto dentro como fuera del campo en algunos casos.

La afición estará como siempre animando al equipo en una ocasión en que se prevé una gran afluencia de peñas murcianistas a Alicante. Los de Onésimo parecen ahora un tanto hundidos moralmente debido a los últimos varapalos sufridos, aunque el entrenador, que no es ajeno a la realidad de la situación en que viven, ha apelado a sus jugadores para "acabar la temporada con dignidad". Aunque ha reconocido que “ha sido difícil” dado el ”estado anímico” de los jugadores, sigue afirmando que "hay que seguir creyendo puesto que hasta el final puede darse cualquier resultado".

Los alicantinos, 'sospechosos' por jugar al fútbol

El Hércules CF, al que muchos daban ya por desahuciado, ha retomado la senda de los triunfos y de la regularidad de manos de su actual entrenador, Quique Hernández, y de los tantos de su goleador, Portillo. Con 50 puntos, ocho por encima de la primera de las posiciones que dan acceso al pozo de Segunda B, puede permitirse el lujo de afrontar más relajado sus partidos.

He ahí la razón por la que se ha producido una peliaguda polémica a lo largo de esta semana. Las casas de apuestas decidieron retirar el partido con el Murcia de su oferta ante la inusual cantidad de llamadas recibidas, que por cierto auguraban un resultado favorable a los intereses granas. No es la primera vez que se ciernen sospechas de amaños ante un partido de los alicantinos, que ante el Xerez, único equipo ya descendido matemáticamente, vieron cómo recibían el mismo trato de ese gran negocio de apuestas deportivas.

Uno de los jugadores de la plantilla, Sergio Díaz, ha defendido públicamente la labor del vestuario, asegurando que "no van a regalar puntos a nadie" y que quien los quiera vencer deberá ser en el campo. A pesar de lo infundado de las acusaciones, Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ha asegurado que investigará el partido.

Hablando de lo puramente deportivo, el equipo blanquivioleta no va a esconder sus armas. Además de su pichichi, Portillo, ex jugador del Real Madrid, destaca el carácter del mencionado Sergio Díaz y de su capitán, Peña, quien fue jugador del Real Murcia no hace mucho. Quique Hernández está, además, cerca de renovar con el club, vistos los números del equipo en esta segunda vuelta, propios de la promoción de ascenso.

Numerosas bajas para el partido definitivo

Onésimo no podrá contar con un buen número de sus bazas este domingo. A la baja ya conocida de Mario Marín desde hace ya unas jornadas, se han unido la de Emilio, Catalá, Jonathan y Cristian García, todos ellos por lesión, en una enfermería que no ha dado respiro al equipo pimentonero en ningún momento de la temporada. El único sancionado es quizá la ausencia más sensible, la del capitán Óscar Sánchez. Para cubrir las vacantes, Onésimo ha llamado a los canteranos Borja Gil, Pifarré, Migue, y Eddy. Este último podrá estar disponible después de haberse negado a jugar con la selección absoluta de Azerbaiyán para ayudar al equipo en lo posible.

Por parte del Hércules, no podrá contar con Escassi ni Cabrera, sancionados.

Posibles alineaciones