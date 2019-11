Así vivimos la presentación de Neymar por el Barça

20:43. Muchas gracias a todos los que habéis seguido en directo la presentación VAVEL y esperamos que les haya agradado. ¡Nos seguimos leyendo!

20:41. Con esto finaliza la presentación de Neymar Jr. como nuevo futbolista del Fútbol Club Barcelona. El brasileño ha firmado por los próximos cinco años, habiendo abonado la entidad culé diez millones ya, con un acuerdo para pagar cuarenta y siete en los próximos tres años. La cláusula, ciento noventa millones.

20:37. Termina la comparecencia de Neymar en la sala de prensa del Camp Nou.

20:36. Zubizarreta: "El exceso de talento nunca es problema".

20:36. Bartomeu: "Confiamos mucho en Zubizarreta y su equipo para los fichajes".

20:34. Bartomeu: "Queremos blindar a Neymar. Es mucho dinero, pero es parte del fútbol. Tener a Neymar nos hará ser mucho más fuertes".

20:33. Neymar: "Messi no tiene comparación con nadie. En mi opinión es el mejor del mundo. Yo he venido para ayudarle a conquistar muchísimos Balones de Oro".

20:31. Neymar: "El primer jugador con el que he estado es Dani Alves, estaba muy contento. Después Adriano. Espero poder ganar muchos títulos".

20:30. Neymar: "Pelé me ha hecho muchas recomendaciones"

20:29. Neymar: "Los jugadores del Barcelona son los mejores del mundo".

20:28. Bartomeu: "Hemos pagado diez millones y el resto lo pagaremos en los próximos tres años, paulatinamente".

20:28. Neymar: "Mi primer recuerdo del Barça es con Ronaldinho".

20:27. Bartomeu: "Hay un acuerdo de confidencialidad y no podemos desvelar cómo se repartirá"

20:27. Bartomeu: "Hemos pagado cincuenta y siete. No podemos explicar de qué manera, pero no hay comisiones, las empresas con sus derechos se lo reparten".

20:26. Neymar: "El Real Madrid también es uno de los mejores clubes".

20:25. Neymar: "El Barça es uno de los clubes que siempre he admirado. Me gusta ser parte importante de este equipo".

20:20. Preguntado sobre la responsabilidad de ser el segundo fichaje más caro de la historia y el precio de cincuenta millones: "No creo que los valga".

20:07. Pulsa para ver la presentación en directo en vídeo:

20.02. Neymar: "Poder ayudar a Messi es mi objetivo".

20.01. Bartomeu: "Este fichaje no va a modificar nuestros objetivos".

20.00. Neymar: "Una decisión la tomas con el corazón cuando estás feliz. Jugar con Xavi, Iniesta... tiene un peso, porque significa cumplir un sueño. Dani Alves ha sido una persona que ha influido en mi decisión, porque siempre me contaba cosas buenas de este club".

19.59. Neymar: "Gracias a dios he llegado con jugadores muy importantes. Se trata de dividir las zonas, ser feliz y, si dios quiere, ganar títulos para contentar a la afición del club".

19.57. Por segunda vez, se pregunta por el dorsal del brasileño. Esta vez, Bartomeu dice que "la decisión no está tomada", que es "un tema más de vestuario" y que, de momento, "el once tiene un dueño, Thiago".

19.57. Neymar: "Siento que puede ser un cambio difícil, pero espero adaptarme rápido".

19.56. Bartomeu: "El salario de Neymar lo sabe él y nadie más".

19.54. Neymar: "Nunca me he preocupado por mi dorsal, aún no lo he elegido, no tengo preferencias".

19.52. Neymar: "Hablé con Tito por teléfono, pero no hablamos nunca de mi posicionamiento, Fue un contacto muy rápido, no he podido hablar más con él".

19.50. Neymar: "Siempre ha sido una decisión tomada en familia pero, evidentemente, mi última palabra es la mía. A mi no me ha motivado nunca el dinero, por eso no han influido en mi decisión final. La felicidad está por encima de todo".

19.47. Neymar: "Barça y Madrid son dos grandes clubes y estoy feliz porque hayan deseado mis servicios, pero he decidido con el corazón y este me ha llevado hasta Barcelona".

19.46. Neymar: Nunca me ha preocupado el tema de ser el mejor del mundo, él está aquí, es Messi, y yo soy un afortunado por poder jugar a su lado".

19.46. Neymar: "La emoción que siento es enorme".

19.43. Primeras palabras de Neymar: "Estoy muy feliz por estar cumpliendo un sueño. Hoy es un gran día tanto para mi como mi familia. Es una ilusión jugar con cracks que he admirado como Xavi, Iniesta o Messi, y agradezco a dios lo que ha hecho".

19.40. Ahora se proyecta un vídeo de bienvenida en el que se muestran imágenes de la corta trayectoria de Neymar como futbolista, incluyendo torneos de fútbol base como el MIC, que se celebra cada año en la Costa Brava (Gerona), que ganó con la selección brasileña, en la que estaban futbolistas de la talla de Coutinho.

19.38. Ahora mismo Zubizarreta está haciendo lectura del primer informe que el club recibió de Neymar, procedente del Sudamericano sub20 de 2011.

19.37. Zubizarreta: "Explicar a Neymar como jugador sería un poco inútil, porque ahora mismo es un jugador conocidísimo".

19.36. Toma la palabra Zubizarreta. "Quiero agradecerle que haya elegido el Barcelona para venir a jugar" son las primeras palabras del director deportivo del club azulgrana.

19.35. Bartomeu: "Ha llegado a 57 millones porque otros clubes han interferido en la negociación. La previsión era de 40 millones de euros".

19.34. Bartomeu: "Hemos hecho un pacto para hacer dos amistosos contra el Santos con el beneficio de las taquillas para el Barcelona".

19.33. Bartomeu: "El coste total de la operación se eleva a 57 millones de euros. La cláusula de rescisión será de 190 millones de euros".

19.31. Bartomeu: "Hace dos años que el equipo técnico nos pidió a Neymar. A medida que hemos hecho encuentros hemos estrechado las relaciones con Neymar, el Santos y su familia".

19.31. Se le ha entregado al brasileño la que será su camiseta los próximos cinco años.

19.29. Neymar, Bartomeu y Zubizarreta serán los encargados de hablar. No lo hará el presidente, Sandro Rossell.

19.28. El coche de Neymar ya ha llegado al auditorio, por lo que se prevé que en breves momentos empiece la comparecencia.

19.13. 56.500 personas han presenciado la presentación de Neymar en el Camp Nou. 3.500 menos que presenciaron la de Zlatan Ibrahimovic.

19.03. Neymar ya ha abandonado el terreno de juego y se dispone a acudir a la sala de prensa. Allí, se le presentará ante los medios de comunicación como nuevo jugador del FC Barcelona.

18.47. Tras repartir balones entre el público, el nuevo jugador del FC Barcelona se dirigirá hacia la sala de prensa del Camp Nou para, junto a Sandro Rossell y Andoni Zubizarreta, atender a los medios de comunicación.

18.43. Para acabar, el brasileño se dirige al Camp Nou con estas palabras: "Estoy muy feliz. Muchas gracias a todos"

18.41. Neymar se dirige por primera vez a la afición blaugrana en catalán: "Buenas tardes a todos. Estoy muy feliz por ser jugador del FC Barcelona". Además, da las gracias al público por su asistencia. "Quiero ayudar al equipo, estoy cumpliendo un sueño, estoy aquí para sumar y ayudar a Messi a ser aún más grande, el mejor, concluye".

18.38. El Camp Nou recibe al jugador con gritos de "Neymar, Neymar". Ahora realizará su primer parlamento como jugador del Barça en el centro del campo.

18.37. Con la camiseta del próximo año del FC Barcelona y Neymar Jr en el dorso de esta, Neymar Da Silva Santos salta a un Camp Nou con un aspecto de gala para realizar sus primeros toques al balón con la elástica blaugrana.

18.36. Después del anuncio del speaker del Camp Nou, Neymar Jr está ya preparado para saltar al terreno de juego.

17:10. Interesante análisis de la situación del Barça, por parte de Ramon Besa. Las últimas semanas, con las despedidas de Abidal y Valdés, junto a algunos movimientos desconcertantes, hacen que el clima en el club denote una cierta división interna. La llegada de Neymar es, para Rosell y su junta, la mejor forma de tapar las heridas.

'Toca redefinir los papeles y acabar con las falsas apariencias. Algo pasa en un club que, por primera vez desde 1996, ninguna de sus secciones ganará la Copa de Europa. La esperanza es que la llegada hoy de Neymar sirva de agitador y obligue a recomponer las fuerzas. No se trata de desmentir a Cruyff, quien recela de un barco con dos capitanes (Neymar y Messi), ni de dar la razón a Rosell por contratar al brasileño, sino de acabar con los personalismos —y los ismos— y solucionar los problemas del Barça.'

16:44. El Camp Nou, listo ya para la presentación del jugador brasileño (via @barcastuff).

16:37. El primer encuentro de Neymar con su nueva afición, que coreó su nombre.

16:20. Neymar ya está pasando las pruebas médicas previas a su presentación (vía @carrusel)

15:55. Así están las afueras del Camp Nou ahora mismo (via @_SentimentCule)

15:40. Otra de las grandes noticias del día es el fichaje de José Mourinho por el Chelsea. El entrenador portugués firma por cuatro años, el club londinense ha anunciado mediante un comunicado oficial lo que ya era un secreto a voces.

15:30. Con la selección absoluta, los torneos más importantes que ha disputado (Copa América y JJ OO), han acabado con su equipo eliminado; Neymar ha tenido números decentes y, especialmente en la cita en Londres, ha sido uno de los líderes del combinado brasileño. Sin embargo, y es un dato a tener en cuenta, estuvo desaparecido en la final que su equipo perdió contra México. En total ha jugado 41 partidos con la selección absoluta, en los que ha anotado 23 goles.

15:20. Quedan menos de 3 horas para la presentación oficial de Neymar. De todas formas, puede que haya retrasos en la hora prevista, como ya sucedió en las dos últimas grandes presentaciones de fichajes mediáticos -Zlatan Ibrahimovic y David Villa-. En la presentación del sueco se batió el récord de asistencia a un evento de este tipo; 50 000 espectadores asistieron al Camp Nou ese día.

15:15. Su palmarés en Brasil:

Santos:

1 Copa de Brasil (2010)

3 Campeonatos Paulista (2010,2011, 2012)

1 Copa Libertadores (2011)

1 Recopa Sudamericana (2012-2013)

Brasil:

1 Sudamericano sub 20 (2011)

15.10. Los números de Neymar, en sus cuatro años con el Santos, son los siguientes:

Neymar en Brasil Año Partidos Goles 2013 19 12 2012 33 34 2011 33 17 2010 50 31 2009 43 13 TOTAL 178 107 0,60

Fuente: soccerway.com

15:05. La última gran exportación del Santos al fútbol español fue Robinho. Sus números durante sus 4 temporadas vistiendo la camiseta del Santos: 104 partidos, 43 goles. Sus números en Madrid bajaron considerablemente y, aunque tuvo un buen rendimiento, su fichaje nunca cumplió con las expectativas creadas al principio. 101 partidos, 25 goles. Su media goleadora pasó del 0,41 (Brasil) a prácticamente la mitad -0,24 en España-.

15:00. Nadie duda de su talento, pero la gran incógnita en el fichaje de Neymar reside en su adaptación al equipo de Tito Vilanova. Romario, Ronaldo, Rivaldo o Ronaldinho son algunos de los jugadores brasileños que han triunfado en el Barça, pero su estancia siempre vino precedida de una primera escala europea (PSV en los dos primeros casos, Deportivo y PSG). Neymar llega directamente desde el Santos, equipo del que ha sido la estrella durante los últimos años.

14:44. Tras llegar a la sede del club Neymar irá a comer, tras lo que pasará el reconocimiento médico y fimará su nuevo contrato con el club azulgrana sobre las 16:45.

14:37. El FC Barcelona ha subido a su canal de Youtube, imágenes de Barça TV de la llega de Neymar a Barcelona.





14:25. Más de 200 periodistas han aguardado la llegada de Neymar a la sede de club, donde pasará reconocimiento médico. Como era de esperar, la cobertura es masiva por parte de los medios de comunicación.

14:20. El jugador vestirá encima de su número de dorsal el nombre de Neymar Jr.

14:10. Los operarios ya están montando la estructura para que todo este listo para la presentación del jugador brasileño en el Camp Nou.

14:00. Neymar ya ha llegado a la sede del club y ha posado frente al escudo, también ha saludado a la multitud de aficionados que han estado esperando su llegada.

13:43. FOTO: Otra imagen del ambiente que hay ahora mismo en el Camp Nou esperando a Neymar.

13:42. FOTO: Imagen de la tienda oficial del club.

13:40. El jugador a su llegada a Barcelona.

13:39. Esta es la primera foto de Neymar en Barcelona.

13:38. La tienda oficial del Camp Nou ya está llena de las camisetas del crack. De momento no tiene número a la espera de las salidas que se produzcan.

13:36. FOTO: Aficionados esperando a Neymar en las oficinas del club.

13:35. Neymar subió una foto en el vuelo privado Rio de Janeiro - Barcelona

13:33. Aquí podéis ver el vídeo que ha publicado el FC Barcelona en referencia a la presentación del ya ex-jugador del Santos.

13:33. Neymar se despedía de Brasil esta mañana rumbo a Barcelona desde el Aeropuerto de Rio de Janeiro.

13:32. El astro brasileño se dirige al Camp Nou tras aterrizar hace media hora. Anoche disputó un amistoso en la inaguración del Nuevo Maracaná.

13:31. El futbolista brasileño, que tras una sesión fotográfica pasará reconocimiento médico, firmará sobre las 16:45 su nuevo contrato con la entidad catalana.

13:30. ¡Buenas tardes a todos! ¡Estamos aquí para contarles todo lo que acontezca en el primer día de Neymar con el FC Barcelona!