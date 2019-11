2010/11: año I de la 'Era Mou', el regreso de la Copa

Tras la experiencia de Manuel Pellegrini en el banquillo del Real Madrid, Florentino Pérez se encargó personalmente de decidir el técnico que llevara al conjunto blanco a conseguir la ansiada décima Copa de Europa. Y tras el éxito de José Mourinho con el Inter de Milan, la apuesta en Concha Espina estaban claras: Setubal era su localidad; Portugal era su país; "The Special One" su apodo; José su nombre y Mourinho su apellido.

Tras un tira y afloja con el Inter de Milan y su dueño Maximo Moratti, el 28 de mayo de 2010 el Real Madrid hacia oficial el fichaje de José Mourinho por el Real Madrid previo pago de una cantidad en forma de clausula de rescisión que nunca ha sido confirmada. El hecho, es que el 31 de mayo, José Mourinho acompañado de Florentino Pérez, Alfredo Di Stéfano y Jorge Valdano, que cosas, firmaba el contrato que le unía al conjunto blanco para las siguientes cuatro temporadas, es decir, hasta junio de 2014.

"José Mourinho es lo mejor para el Real Madrid", Valdano

Comenzaba de esa forma la unión entre el mejor club del siglo XX y el mejor entrenador del mundo, como afirmaba Jorge Valdano en la presentación del portugués: "Mi responsabilidad es buscar lo mejor para el club y en este momento lo mejor es José Mourinho. Por eso está con nosotros. Bienvenido y mucha suerte". Tras las palabras de por entonces director general del Real Madrid, fue turno para el portugués, que comenzó afirmando que "no sé si he nacido para entrenar al Real Madrid pero me gustan los retos importantes. Mi atracción por el Real Madrid es por su historia, por sus frustaciones de los últimos años y por expectativas de ganar. Lo bonito, bonito, bonito no es jugar o entrenar en el Real Madrid. Es ganar con el Real Madrid. Esa es mi motivación".

"Lo bonito es ganar con el Real Madrid", Mourinho

Tras agradecer que el Real Madrid se fijara en él para el proyecto, José Mourinho comenzó a desgranar su metodo de trabajo: "Mi objetivo es construir el presente para construir el futuro. El segundo año va a ser clave, es cuando se alcanza el equilibrio entre el crecimiento de un equipo y el trabajo de su entrenador. No necesitamos demasiado tiempo para construir un equipo con identidad propia y futuro". O también con "Pienso que cuatro años son suficientes como para ganar, construir un equipo con identidad y preparar futbolísticamente el presente y el futuro del Real Madrid. Llego con muchísima ilusión y confianza. Tengo muchísima confianza en mis nuevos jugadores".

"El segundo año será clave", Mourinho

Pero claro, Mourinho sabía el objetivo claro de su fichaje y prometía trabajo por conseguirlo: "No quiero miedo en mi vestuario, quiero miedo en el vestuario del adversario. El miedo no es una palabra de mi diccionario futbolístico ni quiero que lo sea del de los jugadores del Real Madrid. Son doce partidos para llegar a la final. No cuenta ni lo positivo ni lo negativo; comenzamos de cero. Iremos partido a partido, sin obsesión. Tendremos el sueño de llegar a Wembley. La presión para mí es un factor de motivación, no un factor que perjudique mi trabajo".

"La presión para mí es un factor de motivación", Mourinho

De esta manera comenzaba la andadura de José Mourinho en el Real Madrid. Una temporada en la que se comenzó a fraguar el amor incondicional de una parte de la afición, que veía en el entrenador portugués la persona indicada para defender al club madridista.

La novatada de la Liga BBVA 2010/11

Con el objetivo de destronar al Barcelona de su hegemonía en España, José Mourinho comenzó de manera espectacular su andadura en el campeonato liguero con 12 jornadas invicto, con 10 victorias y dos empates y 33 goles a favor por seis en contra. Entonces, llegó la visita al Camp Nou, en la jornada 13 de la Liga BBVA. Allí, llegó el primer revés del proyecto Mourinho con la inapelable derrota en el clásico por 5-0. De ese traspiés, el técnico portugués comenzó a aprender a jugar al Barcelona y aunque salió del paso con el discurso de que no había sucedido nada malo, el primer aviso de Mourinho a la plantilla llegó en el vestuario del Camp Nou.

En esos momentos comenzó el otro juego de José Mourinho, el de los medios de comunicación. En una entrevista con la SER, Mourinho criticó que otros entrenadores reservaran jugadores para medirse al Barcelona. No tardó mucho en responderle Manolo Preciado y llamarle "canalla". A la vez, los primeros roces con Jorge Valdano, que acabarían con la destitución del argentino de su puesto de director general.

Tras el varapalo del Camp Nou, el Real Madrid intentó mantener el ritmo de los azulgranas. De hecho, en el clásico del Santiago Bernabéu, el empate a 1 daba esperanzas de luchar por el campeonato liguero, pero dos derrotas como local ante Sporting y Zaragoza, dejó en bandeja el título a los de Pep Guardiola.

De esta manera, el Real Madrid terminó en la Liga BBVA con unos números de 29 victorias, cinco empates y cuatro derrotas, marcando 102 goles (una media de 2,82 por encuentro), con Cristiano Ronaldo como pichichi del equipo con 40 dianas, y encajando 33 tantos tan solo.

Los "Por qués" y las amarillas de la Champions League 2010/11

La edición de la Champions League de la primera temporada de José Mourinho en el Real Madrid pasará a la historia por cosas positivas como la gran fase de grupos disputada, la solvencia del equipo en las eliminatorias y la llegada a las semifinales de la competición. Pero también será recordado por el episodio del estadio Amsterdam Arena y las cartulinas amarillas y por las ruedas de prensa de la eliminatoria de semifinales ante el Barcelona.

Comenzando por la fase de grupos, al Real Madrid le tocó lidiar con Milan, Ajax y Auxerre. Tres victorias para abrir boca y dejar encarrilada la clasificación y un empate ante el Milan que casi certificaba el primer puesto. Por cierto, el gol del empate fue obra de Pedro León, protagonista de otra de las ruedas de prensa celebres del portugués. Ante la pregunta de por qué el jugador murciano no había sido convocado, Mourinho afirmó que "habláis de Pedro León como si fuera Maradona o Zidane".

Así, en el penúltimo partido del grupo, el Real Madrid visitaba al Ajax con Sergio Ramos y Xabi Alonso apercibidos de sanción por acumulación de cartulinas amarillas. Con el partido resuelto, Mourinho ordenó al portero suplente Dudek, que hablara con Casillas para que el capitán dijese a sus dos compañeros que forzasen la cartulina. Ambos lo hicieron, de peor forma Ramos que llegó a ser expulsado. Fue tan explicito el hecho, que la Uefa sancionó al Real Madrid por lo acontecido, sancionando al portugués con dos partidos.

Tras la fase de grupos, al Real Madrid le tocó en el sorteo el equipo que la temporada anterior le había eliminado en octavos de final: el Olympique de Lyon. No hubo tiempo para la sorpresa, pese al empate de la ida, y el conjunto blanco derrotó en el Bernabéu por 3-0 a los franceses. En cuartos, el equipo blanco se midió al Tottenham inglés, que no fueron rivales para los de Mourinho, sucumbiendo por un parcial de 5-0.

Pero el destino quiso que Real Madrid y Barcelona se midieran en semifinales de la competición, y entonces llegó el lio. Sobre todo, tras el partido de ida y la expulsión de Pepe. Mourinho cargó duramente contra el árbitro del partido por una decisión que a su modo de ver no era justa, y en el encuentro de vuelta, con la eliminación del Real Madrid, llegó uno de los momentos más famosos del portugués en la rueda de prensa posterior y el repetido "¿Por qué?".

La Copa vuelve a las vitrinas blancas tras 18 años

Con la Copa del Rey llegó el primer título de José Mourinho al frente del Real Madrid. Y lo hizo en una gran final ante el Barcelona. Pero para llegar a eso, el Real Madrid tuvo que eliminar antes a cuatro rivales.

Los dos primeros, tanto Real Murcia como Levante, no ocasionaron muchos problemas a los de José Mourinho. Tras los levantinistas, el Atlético de Madrid fue el rival en los cuartos de final, con un Özil que marcó el camino de las semifinales, marcando gol en ambos partidos. Ante el Sevilla, Benzema marcó uno de los mejores goles con el equipo blanco en el Sánchez Pizjuan.

La final, celebrada el 20 de abril del 2011, miércoles santo, fue un ejemplo de deportividad entre ambas aficiones, que se desplazaron en masa a Valencia para celebrar uno de los partidos más bonitos del fútbol español.

Tras un periodo para cada equipo, se llegó a la tanda de penaltis tras los 90 minutos. Tras un inicio de tiempo extra a la carga, Cristiano Ronaldo marcaba el gol definitivo para los blancos, para conseguir devolver la Copa del Rey a las vitrinas madridistas tras 18 años. Fue, sin duda, el mejor momento de José Mourinho al frente del Real Madrid en esa temporada. Y la celebración así lo demostró.