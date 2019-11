Jesé: "No tengo palabras para calificar el superar el récord de Butragueño"

Era el minuto 64 de partido cuando el balón llegaba a Jesé Rodríguez, escorado en la banda izquierda. Recorte al primer jugador, pasa entre medias de otros rivales, salva la salida del portero y el intento de intercepción de un rival y anota a portería vacía. Golazo espectacular que además, significaba record para el canario. Y es que con es gol, Jesé superaba a Emilio Butragueño como máximo goleador en la categoría de plata del fútbol español: "Cuando le igualé, Emilio me escribió. Me alegré muchísimo, no me lo esperaba. Que una persona como él tenga el detalle de mandarme un mensaje, felicitarme y decirme que estaba seguro de que lo iba a superar es una ilusión grandísima. Ahora estoy muy feliz por lograr esa marca de 22 goles. Satisfacción es poco, no tengo palabras. Superar o ya sólo igualar la marca de un mito como es Emilio Butragueño, que tiene mucha historia en este club y ha sido siempre un personaje muy importante aquí, es una alegría grandísima".

Jesé ha sido uno de los pilares en los que se ha asentado el Real Madrid Castilla esta temporada en la vuelta a la Liga Adelante. El jugador canario ha jugado en todas las posiciones del frente del ataque y esos 22 tantos anotados valen una salvación: "Fue un golazo. Estaba celebrándolo con mis compañeros y me di cuenta de que estaba aplaudiendo mucha gente, no me lo esperaba. De todos los que he metido me quedo con este. Fue un gol muy difícil y en un momento clave. Ha sido un año muy importante. Es difícil meter goles y también darlos y lo he logrado. Pero sobre todo ha sido importante porque he ayudado a mis compañeros y me siento muy bien".

"De los 22 goles que he marcado, me quedo con el último", Jesé Rodríguez

Tras el último partido ante el Girona, a Jesé le llegará un bonito desafío, el Mundial Sub-20 de Turquía: "Es bonito, nunca he jugado un Mundial y hay que aprovecharlo. Vamos con mucha ilusión, tenemos un buen equipo y hay que llegar lo más lejos posible porque España es la mejor selección del mundo. El verano pasado hicimos un gran Europeo, pero este año va a ser más difícil porque es un Mundial, tenemos un grupo muy complicado junto a Francia, Ghana y EE. UU".