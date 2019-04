El Ourense cierra el capítulo de renovaciones a la espera de Jaime Noguerol

Club Deportivo Ourense continúa con la planificación de la nueva temporada. Si la pasada semana conocíamos las bajas que se producían en la capital de As Burgas. Esta semana llegó el turno de las ansiadas renovaciones. Con Juan Martínez y Óscar Martínez cerrados y los contratos en vigor de Pato, Josu y Borja Yebra, esta vez le tocó el turno al resto de futbolistas que hasta el mes de mayo habían formado parte del cuadro rojillo.

Manu Táboas, Capi, Portela, Campillo, Adil, Álex Fernández, Rubén Arce y Toni dieron en la tarde de ayer el sí a la oferta presentada por la directiva rojilla. A ellos se unió en la tarde de hoy el berciano Borja Valle, que finalizó contrato con la Ponferradina y que la temporada pasada ya vistió la camiseta rojilla en calidad de cedido.

Luisito dispone ya de 14 futbolistas con los que empezará la pretemporada a mediados del mes de julio. El de Teo trabaja ya en las nuevas incorporaciones. Se aguardan al menos siete fichajes para reforzar los extremos, la delantera, los laterales y el centro del campo. Siete jugadores de los que se espera den un salto de mayor calidad al plantel para luchar por cotas más altas.

Pendientes de Jaime Noguerol

Uno de los culebrones de la semana lo está protagonizando el mediapunta Jaime Noguerol. El verinense todavía no ha llegado a un acuerdo con la entidad rojilla y en estos momentos su futuro está en el aire. El futbolista declaró en los micrófonos de Galicia en Goles que habría recibido una oferta importante de la India, concretamente del Sporting Goa dirigido por el gallego Óscar Bruzón.

El técnico del conjunto asiático no obstante declaró en la tarde de ayer que: “Un representante me ofreció los servicios de Jaime Noguerol, pero en estos momentos no buscó reforzar esa posición”. Una clara declaración de intenciones de que la oferta está en el aire y que de momento no hay nada claro. El futbolista, no obstante, sigue pensándose sus opciones y planteándose su futuro.

Según ha podido saber VAVEL, Noguerol no ha firmado su contrato a la espera de que el club cumpla los objetivos pactados a principio de temporada. El verinense sabe que cuenta con el apoyo total del técnico, que siempre ha destacado sus cualidades. Jaime es el brazo ejecutor de Luisito sobre el terreno de juego y una de las piezas más importantes del engranaje rojillo. Su baja sería difícil de suplir y por eso en las oficinas de O Couto siguen aguardando una respuesta.

Apuesta por la cantera

Los regidores rojillos han hecho también una importante apuesta por la cantera. Con el ascenso del filial a Preferente Autonómica se espera, que el conjunto dirigido por Manel, sea un vivero de futbolistas para la primera plantilla. Por ello, se han puesto manos a la obra para cerrar varias incorporaciones. El técnico del conjunto B, ya trabaja en la confección de una plantilla competitiva y que luche por dar el salto a Tercera División y surtir de futbolistas al primer equipo.

Karim Herrero y Alejandro Ocampo, que llegaron hace mes y medio desde el Pabellón de División de Honor Juvenil, son dos de las promesas en las que Luisito ha puesto sus ojos. Los futbolistas ya entrenaron a las órdenes del de Teo y realizarán la pretemporada con el primer equipo. De ambos hay grandes referencias y en el club han fijado muchas esperanzas de que terminen finalmente formando parte de la primera plantilla o intercalando su presencia entre el filial y el conjunto sénior.

Primeros rumores de fichajes

Desde que finalizó la temporada, Luisito no ha parado en su afán de buscar futbolistas de cara a la nueva campaña y en la que los objetivos de la directiva han aumentado. Jesús Garretas y Cristóbal Juncal son dos de los nombres que más han sonado en los últimos días. El central zamorano que no ha tenido minutos en el Cádiz, podría abandonar la nave amarilla. Su representante, ya ha reconocido contactos con el Ourense. Por su parte, el lateral se desvinculó la semana pasada del Pontevedra, ya sabe lo que es jugar en Segunda "B" y gusta mucho al técnico por su polivalencia.

A estos se unió el rumor del posible regreso de Rubén Durán. El vigués ha disputado 1370 minutos en lo que va de campaña con Club Deportivo Lugo, pero parece ser que no cuenta para el futuro del conjunto rojiblanco. Otro de los futbolistas por los que se ha preguntado es por el mediocentro Iago Díaz. El canterano lucense ya sonó como refuerzo la pasada campaña y desde Ourense no se vería con malos ojos una posible cesión. De momento, eso sí, todavía no hay nada claro en este apartado.

A la espera del certificado de Hacienda

Otro de los temas candentes en los últimos tiempos es la deuda que el club tiene con Hacienda. La Agencia Tributaria requirió hace unos días un plan de viabilidad económica, las cuentas de la temporada que finalizaba y una cesión ante notario de parte de las subvenciones. El club se puso manos a la obra y envió toda la documentación requerida, pero siguen aguardando una respuesta que se hace derogar.

El certificado permitirá al club desbloquear los 300.000 euros pendientes de cobro en concepto de derechos televisivos y subvenciones de Ayuntamiento, Diputación y Xunta de Galicia. La llegada de ese montante permitiría hacer frente al pago de la fracción de deuda estipulada y a las últimas nóminas que se adeudan a los futbolistas y trabajadores y de esta forma cerrar el ejercicio económico de la temporada que acaba de finalizar.