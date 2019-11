El Cartagena empieza a planificar la próxima temporada

Tras el entrenamiento matinal en el Estadio Cartagonova, el FC Cartagena ha puesto fin a una mala temporada en la que no se ha conseguido el principal objetivo, el ascenso.

La temporada empezó muy bien para los cartageneros, pero poco a poco el equipo fue perdiendo fuelle. Con el segundo entrenador de la temporada, Pacheta, el Cartagena no logró el primer objetivo que tenían marcado, la primera posición de la tabla, y Paco Gómez no dudó y destituyó al entrenador. Su sustituto fue José Miguel Campos, que se convirtió en el tercer técnico cartagenero de la temporada, pero Campos no hizo mejorar al equipo y quedó eliminado de los playoffs tras una desastrosa eliminatoria frente al Caudal Deportivo. Tras esta eliminación, el FC Cartagena ya ha comenzado a planificar la próxima temporada.

La afición dividida

Al acabar el partido de vuelta frente al Caudal, y tras perder las opciones de ascenso, los aficionados despidieron al presidente Paco Gómez con pitos y con gritos de ‘Paco vete ya’. Al presidente no le sentaron nada bien esos cánticos, y más cuando tuvo que salir escoltado del Estadio Cartagonova, y así lo expresó en unas declaraciones que realizó al día siguiente en la radio autonómica Onda Regional.

“Me parece injusto que ayer tuviera que salir escoltado del estadio. Yo no juego, bastante tengo con poner el dinero, que bastante he puesto ya”. También declaró que "si hubiera podido habría vendido el equipo ayer mismo. Si tengo que irme, me iré, pero si nadie me compra el equipo tendré que llevármelo", a la pregunta de si estaría dispuesto a vender el Club.

"Para mí la Federación de Peñas está muerta"

Las palabras más duras del presidente llegaron cuando fue preguntado por los aficionados y por esos cánticos que se escucharon en la grada. “Los aficionados que cantaron eso son unos chorizos. Para mí la Federación de Peñas está muerta, se representan a ellos mismo y sólo quieren salir en la prensa". Tras estas palabras la Federación de Peñas convocó una reunión entre los peñistas y decidieron darse un margen de tiempo para ver si se propicia algún acercamiento entre los aficionados y el Club.

La afición cartagenera está dividida entre los que quieren que continúe Paco Gómez, y los que piden su marcha. A pesar de las muchas opiniones, se espera que el presidente continúe la próxima temporada al frente del Club, junto con todos sus ayudantes.

El entrenador parece decidido

A pesar de esta polémica que hay alrededor del máximo mandatario del Club, el director deportivo Pedro Reverte ya ha comenzado a planificar la próxima temporada del equipo, empezando por el entrenador.

José Miguel Campos tiene todas las papeletas para abandonar el Cartagena, y, a pesar de que Miguel Álvarez, actual técnico del Hospitalet, ha sonado con fuerza para ocupar el banquillo cartagenero, Francisco José Moya en ‘La Verdad’ asegura que el elegido para dirigir al equipo es Luis Tevenet. El sevillano de 39 años acaba de desvincularse del UCAM Murcia, equipo al que cogió al final de la primera vuelta, y con el que ha realizado un espectacular segundo tramo de Liga, dejándolo al borde de la salvación.

Planificación de la plantilla

Si miramos a la plantilla, encontramos a los jugadores repartidos en varios grupos. En el primer grupo están los 6 jugadores que tienen contrato con el equipo para la temporada que viene y que, salvo sorpresa, seguirán vistiendo la elástica albinegra la temporada que viene. Los 6 jugadores con contrato son Savu, Rueda, Fernando Martín, Marcos Rodríguez, Riau y el capitán Mariano Sánchez, a los que se les puede añadir los 3 canteranos que han jugado con el equipo esta temporada: Dani Ruíz, Dani Nadal y Sergio.

"No he pensado irme del Club"

El central Rueda, que se ha perdido el último tercio de la temporada por lesión, confirmó en sus declaraciones a Cope Cartagena que quiere continuar en el Cartagena: "No se me ha pasado por la cabeza el irme de este club. Estos días es cuando más he entrenado, quiero recuperarme lo antes posible".

En otro grupo están jugadores como Víctor, Diego Segura, Hugo Álvarez y Florian. Los cuatro jugadores forman la columna vertebral del equipo, pero su gran campaña les abre las puertas de la Segunda División A. El Club hará un esfuerzo para intentar retener a estos cuatro pilares básicos del once esta temporada.

“Hay opción de seguir"

De los cuatro, el que más opciones tiene de marcharse es el delantero francés, que ha conseguido 19 goles esta temporada, aunque el delantero aún no tiene decidido su futuro. “Hay opción de seguir, pero no he pensado aún en el futuro”, así respondió el ariete a la pregunta de Maite Fernández en ‘La Verdad’ sobre si hay opciones de continuar en el equipo cartagenero. "El año pasado vine teniendo ofertas de Segunda A, ahora puede volver a pasar lo mismo que el año pasado".

"No es una despedida"

Diego Segura también ha hablado para los micrófonos de SportCartagena: "No es una despedida porque no sabemos los que va a ocurrir esta semana".

El resto de la plantilla está formada por los jugadores con un futuro indeciso. Podemos destacar a jugadores como Tonino, Óscar Rico, Urzaiz y Cañadas, que pese a no haber mantenido una línea regular esta temporada, si podrían formar parte del equipo la temporada que viene. Hay otro grupo de jugadores que casi con toda seguridad no continuarán en el Club. En este grupo podrían estar el delantero Raimondi, uno de los que se quedaron en el equipo tras el descenso, Perona, Arcas, Campins y Álvaro. Para terminar, los laterales Ceballos y Navarro si tienen muchas opciones de seguir la temporada que viene.

A pesar de que los jugadores se han marchado hoy de vacaciones, el FC Cartagena no ha hecho oficial ningún movimiento, por lo que puede haber alguna sorpresa con respecto a las posibles bajas que mencionamos, sacadas de los medios cartageneros 'Sportcartagena' y 'La Verdad'.

