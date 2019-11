Real Valladolid 2012/13: la portería de la duda

Como era de esperar, Jaime empezó la temporada con la vitola de titular. El Trofeo Zamora en Segunda la campaña pasada y el aprecio del público eran la carta de presentación del manchego para su debut en la élite del fútbol. En Valladolid estaba claro que Dani Hernández sería el suplente y que con el de Valdepeñas estaba esa posición más que reforzada, teniendo en el banquillo a un internacional venezolano por si algo iba mal.

Y así fue. Jaime Jiménez Merlo era el cancerbero elegido por un Djukic que reforzó con fichajes el equipo base que ascendió desde Segunda. Los albivioleta arrancaban con dos victorias encadenadas y sumaban puntos que presagiaban un buen papel en la temporada, aunque sin echar las campanas al vuelo. Ebert, mostraba su potencial, Víctor Pérez dirigía al equipo y la defensa era tan sobria como lo fue el curso pasado.

En cuanto a la portería, ese lugar reservado solo para unos valientes que no temen la soledad y la responsabilidad suma en un terreno de juego, había aspectos que no acababan de agradar. Jaime estaba nervioso, había dejado atrás su aplomo. Y esto, en un puesto clave como es el de guardameta, no es bueno para el equipo. Si el plantel no confía en su portero porque este no trasmite seguridad, el resto de jugadores de campo ven mermado su rendimiento a causa de creer que en caso de llegada rival el gol es probable.

Un error de Jaime ante el Betis fue el detalle que le sentenció a la suplencia

Djukic observaba desde el banquillo estas circunstancias y analizaba los entrenamientos de su terceto de posibilidades bajo palos, pues en ellos el canterano Rodrigo se suma a los dos profesionales. Al parecer el serbio veía cosas que no le gustaban del de Valdepeñas y tras sendos errores ante el Betis y el Espanyol, aunque solo contra los andaluces hubo repercusiones negativas, el cuerpo técnico optó por el cambio.

Cambio de tornas bajo los palos

Para evitar presiones o tensiones innecesarias sobre Dani Hernández, el 'vinotinto' tuvo su oportunidad en la séptima jornada en feudo malaguista. Pese a la derrota por 2-1, el sudamericano hizo un buen partido y confirmó que Djukic no erraba en su decisión, pese a que en Valladolid el favorito era Jaime.

Las semanas pasaban y no había más novedades debajo del larguero pucelano. Dani se había hecho con el puesto y el entrenador, viendo que el equipo seguía sumando positivamente, mantenía su decisión y otorgaba confianza al portero con el que apenas había contado el curso anterior en Segunda. La carencia de memoria del balompié supone que en una posición tan fija como es la portería hubiera un cambio tan marcado como el acontecido en Zorrilla.

Dani Hernández nunca acabó de convencer a la afición pucelana

Sin embargo, no todo era un camino de rosas. El respetable no confiaba en el sudamericano tanto como lo hacía el que manda y pese al buen ritmo del equipo había ese incómodo 'runrún' cuando Hernández tenía el balón con los pies. Quizá a causa de estos murmullos y que no es una faceta en la que destaque, el arquero cometía algún error que no agradaba al público. Pero seguía siendo titular, ya que Djukic no quería trastocar una línea tan destacada como la portería.

A pesar de cometer errores, Dani también tuvo grandes actuaciones. (Foto: liderendeportes.com)

Los meses suplieron a las semanas y los castellanos seguían lejos de la quema y respiraban cómodos en la tabla. Pero nadie se puede confiar cuando el serbio está al mando de la nave. Dani Hernández vivía ciertos momentos de incomodidad bajo palos, de nuevo cometiendo errores que dañaban al equipo. Especialmente grave fue en la derrota ante Osasuna en Zorrilla, pues el venezolano falló con estrépito y el público le puso su particular cruz.

Probablemente Djukic ya tenía la decisión meditada semanas antes, pero fue en la jornada 31 cuando se desdijo de su decisión y volvió a entregar a Jaime la vitola de titular. Ante sí el manchego tenía los partidos más importantes del curso. Si el equipo mantenía el ritmo mostrado, no habría problemas en mantener la categoría. En caso de bajón, quizá habría sufrimiento a orillas del Pisuerga.

Jaime demuestra sus credenciales

Jaime no estaba por la labor de que el equipo pasara apuros a finales de temporada y mostró su mejor versión. Tal vez el banquillo había aplacado sus nervios y le había devuelto la confianza en sus cualidades. Los motivos serán diversos, pero el de Valdepeñas ha acabado la temporada con un recital en portería, con un especial papel en Los Cármenes, donde rescató un punto, y en el Bernabéu.

Jaime fue el mejor del partido en el día de su regreso al once

Sus buenas actuaciones han servido para que la grada vuelva a volcarse con él, ya que su simpatía fuera del terreno de juego agrada a un espectador que siempre valora este tipo de gestos. Pese a no haber cumplido el 70% de partidos que renovaba inmediatamente su contrato, el manchego tiene las puertas de Valladolid abiertas para renovar, ya que concluye lazos el 30 de junio. Carlos Suárez, presidente del club, ha asegurado en una entrevista esta misma semana al diario El Mundo que no habrá problemas por parte de la entidad para que siga, así que el albaceteño tiene fácil seguir defendiendo la meta pucelana.

Jaime salvó a su equipo de perder en Los Cármenes. (Foto: Mundo Deportivo).

Finalmente, ha sido bajo palos donde Djukic ha mostrado sus dudas, ya que en el resto de posiciones siempre ha tenido bastante claridad en su pensamiento. Pese a ello, el equipo se ha salvado sin apuros y ha demostrado que aunque haya debilidades en un puesto, un equipo puede seguir adelante y lograr la permanencia.