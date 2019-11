Rosell: "El club apoya a Messi y no tenemos dudas de su inocencia"

Sandro Rosell compareció ayer ante los medios de comunicación para hacer balance de la temporada pasada y opinar sobre algunos temas de actualidad que rodean al club.

El presidente azulgrana comenzó la comparecencia hablando sobre varios temas relacionados con la pasada temporada, afirmando que ha sido complicada pero que será recordada siempre: "Terminamos una temporada intensa y compleja, hemos superado golpes durísimos desde un punto de vista humano, hemos afrontado retos deportivos complicados y hemos tomado decisiones difíciles. Ha sido una temporada que recordaremos para siempre. Hemos superado todas nuestras expectativas en esta Liga".

En este sentido, dio importancia al buen nivel que ha mantenido el equipo en estas últimas temporadas y cree que para seguir así, se debe formar un equipo ganador pero también un club fuerte: "La gran prioridad al frente del Barcelona es perpetuar los títulos y conseguir un club sostenible. En el fútbol los ciclos ganadores duran máximo tres años, la hegemonía del Barcelona en el fútbol español existe desde hace cinco temporadas. Tener un equipo ganador es el principio de la fórmula que nos llevará al éxito, pero necesitamos también un club fuerte".

El máximo mandatario azulgrana aseguró que la decisión de contar con Tito Vilanova al inicio de temporada y con Roura en el tramo en el que el primer entrenador estaba enfermo, fueron muy acertadas visto el éxito de la temporada: "Tanto el juego como los espectaculares resultados de la Liga, nos han demostrado que la decisión de fichar a Tito ha sido un éxito. Tito Vilanova era la persona más adecuada para continuar con el funcionamiento de nuestro modelo. Otra decisión correcta en este sentido, fue que Roura le sustituyese en el tramo en el que Tito no estaba".

Reconoció que la eliminación en Champions League ante el Bayern de Munich, fue muy dolorosa y merecida y que eso les hizo reafirmar aún más, las intenciones de seguir con la planificación orientada a la mejora del equipo: "Tenemos que reconocer que la eliminación ante el Bayern fue un golpe duro. Perdimos ante un gran equipo y con merecimiento. Todo nos hizo reafirmar la estrategia deportiva que teníamos planificada. Teníamos claro que queríamos invertir en el equipo para seguir mejorando".

Rosell definió el fichaje de Neymar como una prioridad deportiva y se mostró convencido de lo que aportará ofensivamente al equipo: "El fichaje de Neymar es una prioridad deportiva, un jugador que ilusiona. Estamos convencidos de que nos dará más variantes ofensivas".

Además, el presidente anunció que se preveen 30 millones de beneficio este curso: "A falta de un mes y medio para el cierre del ejercicio, puedo anunciar que preveemos 30 millones de beneficios cumpliendo el presupuesto aprobado por la asamblea. Por segundo año consecutivo conseguiremos beneficios".

Respuestas a cuestiones de actualidad

Tras el comunicado, los medios presentes en la rueda de prensa, pudieron realizar varias preguntas al presidente azulgrana sobre varios temas de actualidad.

Rosell no dudó al ser cuestionado por su mejor y su peor decisión desde que es presidente: "La decisión que más me enorgullece fue cuando decidimos mantener a Tito de entrenador pese a su enfermedad y la que menos me ha gustado, lo mal que hemos llevado el tema de la Grada de Animación, porque no hemos podido hacerla".

No descartó la renovación de Tito Vilanova, pero cree que ahora no es el momento: "Si las cosas van como esperamos, claro que si. Estas cosas se hablan en diciembre o enero, si Zubi lo ve bien y la junta lo ratifica, encantados, siempre que él quiera".

En este sentido no quiso ponerse en la situación de que Tito volviese a recaer: "No me gusta especular con estos temas porque son cosas de salud. Pero ratifico que Tito está bien, ya sabemos que hay un par de semanas que se va a Nueva York, pero está bien y nosotros seguimos pensando que seguirá como está. No me gusta ni siquiera plantearlo".

Además defendió la figura del técnico en las decisiones deportivas: "Su papel en la planificación deportiva es absoluta, todas las decisiones que toma Zubizarreta son consensuadas con él".

"Valdés seguirá la próxima temporada en el FC Barcelona" En cuanto a Víctor Valdés, Rosell comunicó que seguirá la temporada que viene en el FC Barcelona hasta acabar su contrato y que no se le buscará ningún sustituto: "Su agente de forma oficial le comunicó a Andoni Zubizarreta que su intención era cumplir su contrato y por tanto, estará con nosotros la temporada que viene. Lo celebramos. No buscaremos relevo esta temporada pero eso no significa que nuestros técnicos no estén buscando la sustitución para dentro de un año. La temporada que viene tendremos que tener su sustituto o sustitutos". Además también desveló que no han recibido ofertas por el guardameta de Hospitalet.

El presidente del FC Barcelona mostró públicamente el apoyo del club a Leo Messi, tras la querella por fraude fiscal impuesta al jugador argentino: "He hablado con su familia y están muy tranquilos. Nosotros como club también y además les damos todo nuestro apoyo. No tenemos dudas de su inocencia completa en este caso".

"Los equipos de fútbol y el Barcelona, pagan los derechos de imagen, depende de si el jugador quiere o no, pero la ley permite que el 15% del sueldo sean derechos de imagen y se pagan a la sociedad que tiene la propiedad de los derechos de imagen, es algo habitual", añadió.

Sobre Eric Abidal, defendió la actuación del club en la decisión de no contar con sus servicios para la temporada que viene: "Creo que el club se portó muy bien con él. Ha sabido distinguir sus dos facetas. Cuando tenía una enfermedad no dudamos en renovar su contrato por esta causa, cuando dejó de ser una persona enferma, el club lo trató como un jugador de fútbol y creo que fue lo que ellos nos pidieron".

Posibles ventas y fichajes

En cuanto a los rumores del mercado de fichajes, Rosell espera que Thiago siga en el Barcelona, aunque entiende que quiera tener más minutos: "Espero que siga los pasos de Xavi, Iniesta, Busquets... que son la columna vertebral del club. Entiendo que un jugador quiere jugar, pero también Xavi demoró, Iniesta tardó su tiempo... hay mucha competencia. Me gustaría que tuviese la paciencia que tuvieron los demás".

Descartó además la salida de David Villa: "Seguirá siendo jugador del Barça como mínimo el año que viene hasta que no se diga lo contrario".

También se hablo de Thiago Silva y su posible fichaje por la entidad azulgrana. El presidente no quiso catalogarla de imposible, pero comentó que sería un fichaje bastante complicado, sobre todo por el salario del jugador: "Categóricamente no se puede decir nada o casi nada en la vida. Sabemos que es complicado por las condiciones económicas, está en un equipo que no quiere vender y la dificultad de la negociación. Por no decir imposible, diría que es muy difícil. No hemos empezado ni a hablar con el club porque su salario es altísimo y no podríamos afrontarlo porque se podría romper un equilibrio en el vestuario".