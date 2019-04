Vicente del Bosque: “No me afecta lo que digan”

En la previa del entrenamiento anterior al debut de ‘La Roja’ en la Copa Confederaciones, su máximo responsable, Vicente del Bosque, atendió a los medios en la sala de prensa del Arena de Pernambuco, estadio en el que sus pupilos realizaron la última sesión antes de dar comienzo a la competición. En esta sesión el míster les dio la charla y tocaron un poco de balón.

Comenzó hablando de la que será su primera alineación en el torneo, sin dar pistas: “La confirmaré horas antes del partido. La tengo más o menos decidida, pero quiero esperar al último entrenamiento”, explicaba, pese a que poco pudo obtener de éste. “Todos los jugadores han estado muy bien, han rayado a gran nivel. Sería injusto agarrarme a la concentración de estos días para decidir”, añadía.

No entró a valorar el debate de la portería: “Los tres que tenemos son excelentes, lo demuestran en sus clubes. Iker ha tenido un parón, pero creemos que no le perjudica. Decidiremos, no en función de la calidad porque es muy alta, sino en lo que creemos que es la mejor solución”, decía el técnico, que incidía en el madridista: “Es normal que le afecte la situación que ha vivido, es un chico muy responsable en su trabajo”.

Uruguay, un duro rival con gran entrenador

En cuanto al rival, Uruguay, solo tenía buenas palabras: “Tienen un excelente entrenador, un caballero que seguro que las decisiones que tome estarán bien. Es cierto que en 2011 fueron campeones de América y nosotros el año pasado de Europa, pero ha transcurrido tiempo y en el fútbol hay que refrendarlo, el pasado no vale”. Y hacía referencia al último encuentro entre ambos: “El partido en Catar de febrero ha sido bueno, aunque no creo que condiciones este”.

"Pensamos ahora en Uruguay. Los posibles cruces o la final no nos preocupan" A continuación se refirió a la Sub-21, recientemente clasificada para la final del Europeo: “Es bueno que haya relevo. No es que lo estemos buscando a corto plazo, pero es gratificante ver que el trabajo en las categorías inferiores está dando buenos frutos”, aseveró. Cabe recordar que ya ha utilizado a varios componentes de este equipo, como Iker Muniain o Isco, en la absoluta, habiendo tenido incluso opciones de haber estado ahora en Brasil.

Por último le hablaron de una hipotética final Brasil - España en Maracaná, un estadio con gran historia futbolística, pero el salmantino prefería olvidarse de ello y centrarse en el presente: “Pensamos ahora en Uruguay. Los posibles cruces o la final no nos preocupan”. La filosofía está clara y así la expresaron también algunos de los futbolistas, como Cazorla o David Villa, a lo largo de la semana en sus comparecencias.

La relación entre Casillas y Arbeloa no preocupa, pero están distanciados

También habló horas después en el programa radiofónico ‘El Partido de las 12’ de la Cadena COPE, donde dijo cosas muy relevantes.

Iniciaba la entrevista futbolística dejando claro que tomarán la decisión que crean correcta en la portería: “Pongamos a quien pongamos nos van a criticar. La decisión será la mejor para la Selección, no me afecta lo que digan”. Y sobre el capitán decía estar “bien relacionado con sus compañeros, liderando la Selección”.

"La marca España hay que trasladarla fuera y tenemos que ir a todo el mundo" En cuanto a su situación personal y la presión que ejerce la gente, que apenas deja salir a los jugadores del hotel de concentración, él no tenía problema: “Yo me pongo el chándal y no salgo. Tengo un maravilloso iPad y libros”. También comentó su relación con la familia en la lejanía: “Llamo un par de veces al día a casa y hablamos por WhatsApp también. Más no, por no hacer gasto”, declaró el técnico, sí decía echarles de menos.

Respecto a la polémica de los últimos amistosos (Haití e Irlanda), en los que los rivales han sido flojos pero España tampoco ha brillado, aclaraba: “La marca España hay que trasladarla fuera y tenemos que ir a todo el mundo”. Añadía que “las victorias no tienen mérito y las derrotas mucho castigo”, por haber sentido a la gente criticar demasiado ‘La Roja’ al no haber estado al nivel habitual.

Por último se refirió a la relación Casillas - Arbeloa: “No he notado nada en la convivencia. Están algo distanciados creo, pero no me preocupa. He tenido ocasión de mediar pero no he querido, pueden diferir sus sentimientos y opiniones y sería cuestionarles”. Por último añadía que “si la relación entre Casillas y Arbeloa hubiera supuesto algún trastorno para la Selección, alguno no habría venido”, asegurando que es poco importante y comparándola con la ruptura que hubo años atrás entre madridistas y culés.