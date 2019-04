Los Valientes Leones del Athletic de Bilbao

La clase de historia de hoy comienza conmigo en la ciudad eterna, Roma. Mi familia, mi novia y yo visitamos la capital Italiana el pasado verano. Era una tarde bochornosa de Mayo por lo que nuestro grupo se puso a la sombra de los muros del Coliseo Romano, como babosas avanzábamos las transitadas colas con la intención de entrar en el gigantesco estadio. Más alto que la mayoría, gracias a mi envergadura de seis pies sobreviví a la espera rodeado de masas de gente bloqueando nuestro camino, todos los cuales se abanicaban y, se quejaban con los hombros encorvados. Turistas desde todos los puntos de la tierra estaban desalentados por el ritmo de la cola. No muy lejos delante de nosotros se encontraba un grupo de viajeros de edad universitaria, esperaban impacientemente su turno como todos los demás. El grupo balbuceaba en una lengua que yo jamás hubiese sido capaz de identificar si no fuera por sus camisetas de rayas rojas y blancas.

¡Vascos! Me dije. Era el día de la final de la Copa del Rey de 2012 de nuevo en España y el Athletic de Bilbao se veía en el vientre de la bestia, el FC Barcelona. Todo el grupo llevaba el kit para animar a su querido equipo. Desafortunadamente, ni con todo el apoyo del mundo iban a frustar a un Barcelona en su mejor momento. Dos goles de Pedro y uno de Messi entre estos acabaron el partido a los 25 minutos; el partido acabó en un 3-0 para los Blaugranas.

Las famosas rayas del Athletic representan el buque insignia del País Vasco. En la península Ibérica son conocidos comúnmente como Los Leones, pero muchos extranjeros no saben el por qué. Bien, os lo explicaré.

La pasada temporada fue la última temporada para una de los más emblemáticos e históricos estadios, La Catedral, San Mamés, llamado así por la parroquia que vive en el norte de España. “San Mamés”, para aquellos que no hablais español, la traducción es Saint Mammes. Ahora, ¿Quién es San Mamés y por qué demonios es tan importante? Entrar en vuestra máquina del tiempo y poneos rumbo al siglo tercero A.D.

San Mamés fue un estimado resistente que fue torturado toda su vide por mantener si fe en la creencia de cristiana. De hecho, era tan devoto que fue mandado en frente del Emperador Romano Aurelian, donde pudo ver muy bien la antigua estructura que tanto los fans de Bilbao como yo pudimos ver sobre nosotros, a los 200 años de su construcción. Posteriormente, fue torturado de nuevo y enviado de vuelta a lo que hoy en día es conocido como Jordania. Allí, el santo fue enviado lanzado a una guarida de leones para acabar con su vida, pero cuando las reabrieron la celda los leones no se habían comido a Mammes – ¡Milagro! De ahí el apodo, Los Leones. ¡Según The Guardian hay un león de peluche en el cajón del director de La Catedral! Es seguro decir que este tampoco se comerá a nadie.

Además, la política estricta del club de que solo pueden jugar futbolistas Vascos hace que se ajuste aun más el apodo, una política tan valiente como un león en sí. Desde que se creó el club, solo los jugadores de Euskadi o País Vasco como lo conocemos, han sido elegidos para participar en este equipo. Chivas de Guadalajara de México tiene una práctica similar; solo jugadores Mexicanos pueden jugar para el club. Sin embargo, el País Vasco no es reconocido por la FIFA ni el derecho internacional como un estado propio, y a pesar de su cultura única, sigue siendo parte de España. Por ello los actuales jugadores del Athletic de Bilbao sólo pueden ser llamados por la selección española. Esto es una excepción.

Aymeric Laporte de 19 años es un defensa central de Agen, Francia y es el segundo jugador nacido en Francia que juega para el Athletic. Pero si el País Vasco está en España, ¿Cómo puede jugar para el Athletic y Francia? La respuesta es la siguiente: el historico País Vasco es un área que se extiende más allá de la frontera reconocida entre Francia y España. Sin embargo, la mayoría de sus tierras se ubican en España. El otro jugador Francés fue Lizarazu, campeón del mundo con Francia en 1998 y campeón de Europa dos años después. Pero la leyenda del Bayern de Munich solo tuvo 16 apariciones en su única temporada en Bilbao.

Aunque la política de solo-Vascos todavía está viva en el Athletic, un suceso remarcable pudo ser admirado en Sevilla en el Sanchez Pizjuán en 2011. Jonas Ramalho con 19 años se convirtió en el primer jugador negro del Athletic de Bilbao. Acorde con un artículo sobre sus momentos históricos de Sports Illustrated, el debut de Ramalho ayudó a acabar con el mito que decía que el Athletic de Bilbao no quería firmar a un jugador negro por el color de su piel.

El tiempo ha pasado para Bilbao, pero su orgullo en su cultura es lo que les impulsa hacia delante. Los Leones son uno de los tres únicos equipos que jamás han descendido de la primera división española (has acertado, el Real Madrid y el Barcelona son los otros dos). En los ciento catorce años de historia del Atletic han ganado la liga en ocho ocasiones, pero no lo hacen desde 1984, cuando hicieron el doblete ganando también la Copa del Rey. Desde entonces, sin embargo, los trofeos han abandonado tristemente a Bilbao. De todos modos, no se debe a una falta de esfuerzo. El equipo llegó a la final de la Copa del Rey en 2009 y 2012 para caer ante el Barcelona en ambos partidos.

La Copa es una tradición que corre en las venas de los aficionados Bilbaínos. Han levantado el trofeo 23 veces, convirtiéndose en el segundo club con más éxitos en la historia del torneo, por encima del Real Madrid, incluso, que sólo tiene 18 títulos. ¿Y si hubiera batido al Barcelona en 2009 y 2012, ¡tendrían más que ellos!

El club de fútbol es el mayor medio de representación de su valiente herencia y su orgullo. Significa mucho más por lo que reclamar frente a otros equipos en España, en particular, Real Madrid, debido a los acontecimientos relacionados con el ex dictador Francisco Franco. Mientras en general, Franco intentó unir España con todo lo que es español, NO a los vascos, no catalanes. Regiones subculturales como el País Vasco y Cataluña sufrieron persecuciones bajo esta regla. Incluso a día de hoy, 38 años desde la muerte de Franco, la mala sangre aun hierve entre muchos de los habitantes del País Vasco.

Han surgido preguntas sobre las tradiciones del Athletic de Bilbao en la última década. Una vez un poderoso aspirante en España, ellos, como el resto de clubes de España no han sido capaces de competir económicamente ni desde un punto de vista futbolístico, al mismo nivel que Real Madrid y Barcelona. Como escandaloso aficionado del Athletic puedo asegurar que, el talento es tan maduro en el País Vasco que los resultados seguirán llegando, pero sus rivales Vascos, la Real Sociedad, fueron los únicos que lo pasaron bien esta temporada. La Real Sociedad llegó a tener una política de solo-vascos, pero la abolió en 1990. Estoy seguro de que nada ilustra tanta traición cultural como los seguidores de la Real Sociedad en las mentes de Los Leones, pero no se puede pasar por alto el éxito de La Real este año, terminando cuarto y consiguiendo la clasificación para la Champions League. ¿Vender su alma al diablo? ¿Quién sabe? Pero debe haber sido humillante para Bilbao perder el último Derby en San Mamés contra sus adversarios por 3-1.

En España, el Athletic de Bilbao es históricamente un gran club. Pero, ¿podrá el rostro del fútbol superar sus tradiciones pasadas de moda? Aunque la región Vasca produce superestrellas, las ofertas destructoras por los pesos pesados hacen que abandonen el Athletic sin ninguna otra opción que aceptar. Después con los bolsillos llenos de dinero, Los Leones solo pueden fichar jugadores en su limitado mercado de futbolistas.

Fernando Llorente estuvo completamente fuera de los planes de Marcelo “El Loco” Bielsa esta campaña y jugará en la Juventus la próxima campaña, mientras que Javi Martínez fue arrebatado el pasado verano, Martínez ganó el triplete con el Bayern München esta temporada. ¿quién será el siguiente? ¿Iker Muniaín? ¿El máximo goleador de esta temporada, Aritz Aduriz? En la temporada 2006-2007 de la Liga, el Athletic de Bilbao escapó del descenso por un miserable punto – muy cerca de la llamada de los estándares de cualquiera. Ellos van a querer aferrarse al talento todo lo que puedan para evitar ese espeluznante escenario de nuevo.

El club está pasando por una época de transición de cara a la próxima temporada. Además de nuevo entrenador, un cambio de escenario tendrá lugar. Por primera vez en 100 años, el Athletic va a llamar a un nuevo estadio casa, San Mamés Barria. Puerta con puerta con la original, Catedral, el campo dispondrá de un aforo de 54.000 fans, 14.000 más que en el estadio anterior. No cabe duda de que va a mostrar un diseño más moderno, pero los hinchas del Athletic de Bilbao tienen la esperanza de reestablecer cuidadosamente la misma atmósfera aterradora que están tan acostumbrados a ofrecer. Lejos de esto, el Athletic de Bilbao es un equipo fijo en la Liga lo cual no tiene a ningún equipo contento. Ni al Real Madrir, ni al Barcelona. En Liga de Campeones, el Barcelona tan espectacular como lo fue esta campaña, sólo logró un empate a 2-2 en su último viaje a La Catedral. De hecho lo mismo pasó con Messi y compañía la anterior vez que llamaron a la puerta del Athletic - otro empate 2-2. En esa misma temporada 2011-2012 el gran Manchester United no pudo ganar allí tampoco cuando estaban en la ciudad disputando la vuelta de la tercera ronda de la Europa League; Bilbao salió victorioso por 2-1 superando a los Red Devil’s 2-1 en la guarida de los leones y sorprendentemente 3-2 en Old Trafford. Los hombres de Marcelo Bielsa llegaron a la final de la Europa League aquella temporada. Sin Embargo, para desolación de los fans, Los Leones percieron 3-0 ante el Atlético de Madrid, algo familiar ocurrió en el partido de la final de la Copa del Rey con el Barcelona esa misma temporada – un final desgarrador para un año emocionante.

En conclusión, San Mamés y sus leones vivirán en el nombre del nuevo estadio, y todo será tan familiar como la bocanada de cigarro con aroma a La Catedral para continuar con la rigurosa doctrina del club, sólo vascos. Sin embargo, con los vientos de cambio que soplan en torno a cada campo de fútbol en Europa, ¿sucumbirán sus tradiciones a las prácticas del fútbol moderno? ¿O será el talento del País Vasco el que propicie el cambio al Athletic, no solo al éxito si no a la supervivencia en la máxima categoría? La filosofía no ha caído hasta ahora, así que ¿quiénes somos nosotros para dudar de ellos?

