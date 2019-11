Marieta, obligada a dejar el fútbol

Ha sido la gran noticia del día. La jugadora del Atlético de Madrid, María López Hidalgo, más conocida en el mundo del fútbol como Marieta, se ha visto obligada a abandonar la práctica futbolística profesional tras varias lesiones en su rodilla que le han impedido rendir a su mejor nivel. La última lesión, producida en el mes de febrero durante un encuentro ante el Barcelona, fue la gota que colmó el vaso. Tras haber sido operada del menisco en el Hospital Nuestra Señora de América de Madrid, los servicios médicos pudieron comprobar el estado de la rodilla de la futbolista y le aconsejaron su retirada del fútbol profesional.

Después de cuatro operaciones en la zona, sus rodillas estaban destrozadas, por lo que las consecuencias en caso de continuar jugando al fútbol al máximo nivel podían ser mayores. De esta forma, Marieta se ha visto obligada a abandonar la práctica de su deporte favorito, un deporte que ya comenzó a ejercer desde niña y que formaba parte de su vida y de sus sueños.

A los 14 años, siendo solo una niña, Marieta (06-04-1988, Castellón) dejó su casa habitual para jugar y comenzar a triunfar. Sus padres siempre la apoyaron, ya que ella quería vivir del fútbol. Era su ilusión, era su sueño. Sus primeros pasos los dio en el Villarreal, para en el año 2004 dar el salto a la máxima categoría de la mano del Sporting Plaza de Argel. Tras cuatro temporadas en el club alicantino, el Prainsa Zaragoza decidió hacerse con sus servicios en verano de 2008, equipo en el que continuó tres años más. Hasta que el Atlético de Madrid le dio la oportunidad en su primera plantilla. Con las rojiblancas ha militado dos temporadas. Su carrera siempre ha estado marcada por las lesiones, esas lesiones que le han impedido continuar con su sueño.

Marieta todavía no es consciente de la decisión que ha tomado. Recientemente, ha ofrecido unas declaraciones para la web del club madrileño donde se mostraba todavía en estado de shock: “Aún no asimilo las cosas, cuando llegue el mes de agosto con la pretemporada y vea a mis compañeras entrenando empezaré a ser consciente de la decisión. Mi corazón me dice que siga, pero mi mente me dice que pare, es un palo muy duro tener que dejar lo que más te gusta por una lesión”. La jugadora ha manifestado también que “si fuese por mí seguiría jugando, ya no me acuerdo ni que estoy operada de la rodilla, pero tengo que pensar en mi salud y dejar el deporte de alto rendimiento”. Una decisión muy dura que su entorno le ayudó a tomar: “Mi familia, amigos, jugadoras, cuerpo técnico, directiva, me han ayudado mucho para abrir los ojos y aconsejarme el camino que debería tomar. Prefiero tener una vida normal que no tener que ir con una prótesis, tengo las rodillas destrozadas”, indicó.

Pese a los momentos duros que ha vivido, Marieta también se acordó de aquellos que mejor recuerdo han dejado en su mente: “Cuando debuté con la Sub-19 me rompí el cruzado, y cuando me operaron y salía por la puerta del hospital recibí una llamada, era la Selección Española que volvía a confiar en mí a pesar de estar lesionada. Eso me subió mucho la moral y siempre lo recordaré. Estuve a punto de debutar con la Absoluta, pero de nuevo otra lesión me lo impidió. También recordaré con mucho cariño mi etapa en Alicante, los amigos que hice durante mi estancia en Zaragoza y lo bien que me trataron a pesar de que las lesiones no me respetaron, y como no, los dos años en el Atlético de Madrid que han sido inolvidables, es un club que me han tratado muy bien y siempre me han hecho sentir como en casa. Estoy muy orgullosa de haber defendido la camiseta rojiblanca”.

Ya para finalizar su intervención, Marieta agradeció entre lágrimas al no poder contener la enorme emoción que la embargaba, a las compañeras del Atlético de Madrid, al cuerpo técnico, directiva y a los aficionados que le han apoyado durante este calvario: “Quiero agradecer de corazón a toda la gente que me ha apoyado en los momentos buenos y sobre todo en los malos. Siempre me quedará la espina clavada de haber colgado las botas así. Voy a echar de menos el fútbol femenino y al Atlético de Madrid, somos una gran familia. He luchado mucho en mi vida, pero las rodillas me han dicho basta. Sin el apoyo de todos vosotros no hubiese aguantado hasta hoy. Gracias de verdad”, concluyó. ¡Mucho ánimo y a seguir adelante!