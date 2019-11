Presente, pasado y futuro de la Unión Deportiva Las Palmas

El curso ha finalizado y como siempre sucedía (recuerden, su etapa de colegio o instituto y universidad), deja en los corazones un sentimiento de vacuidad, cierta indolencia y melancolía muy gallega. Un síndrome de Estocolmo digno de estudio, echando de menos la tensión de la competición. Las alegrías, pero también las tristezas. Cantar gol a voces y también mentar a las madres de los futbolistas que cometen un fallo con el mismo volumen de voz. Pronto se instalará el verano, y los mojitos, la playa y las aventuras de una noche mitigarán esta indeseable sensación.

Como siempre que finaliza un período de tiempo (un proyecto laboral, un curso académico, un año natural), es momento de reflexión y evaluación de lo obtenido y lo no alcanzado en ese mismo período. La hora de evaluar a la UD Las Palmas ha llegado, y pese a ello, me siento incapaz de determinar su calificación merecida a lo largo de la temporada. El primer partido, allá en agosto de 2012, entre mojitos, playa y aventuras eventuales, se saldó con una victoria en Santander, con gol de Chrisantus. A raíz del hito cántabro se sucedieron ocho partidos sin conocer la victoria, que hundieron al equipo en la zona roja de la clasificación.

Por todos es admitido que el punto de inflexión de nuevo llegó en la eliminatoria de Copa del Rey frente al Racing de Santander. Una victoria en la prórroga plena de fe y furia amarilla ante un escaso público permitió a la UD Las Palmas afrontar los partidos de Liga sin tener los nervios atenazados. Sergio Lobera, que estaba virtualmente despedido (creo sinceramente que los gritos de los tres mil aficionados del Gran Canaria fueron su tabla de salvación), comprendió que el estilo de juego no era el idóneo para la categoría de plata, y los resultados positivos auparon a la UD Las Palmas hasta los puestos nobles de la clasificación, amén de realizar una ilusionante campaña en Copa, eliminando al Rayo Vallecano y cayendo con dignidad frente al Real Betis. Fueron diez partidos consecutivos sin saborear la hiel de la derrota, hasta un infame partido disputado en Soria en una fría tarde de invierno.

Una contundente victoria frente a un Gerona en el entierro de la Sardina que en la primer vuelta había hecho zozobrar el bergantín amarillo, dos empates apelando a la fortuna, y tres victorias de ley frente a Castilla, Sabadell y Almería embalaban a una UD Las Palmas a la que se le puso cara de velocidad, buscando el segundo puesto como el galgo persigue al conejo de trapo en el canódromo.

El segundo punto de inflexión a mi parecer en la temporada, esta vez para mal, se produjo en la jornada 32. Una acertada política de precios baratos para animar a la afición a acudir al Gran Canaria, un estadio con un fenomenal aspecto, un rival amable como el Guadalajara, al que se había vencido en el Pedro Escartín en la primera vuelta y ocupaba puestos peligrosos, un equipo decidido a asaltar la plaza de ascenso directo... y un bofetón en toda la autoestima por el que la UD Las Palmas perdió gran parte de la confianza acumulada en las veinte jornadas anteriores. El Guadalajara venció 0-1 y llenó de dudas al equipo y a la afición sobre las posibilidades reales de este equipo. De ser un candidato seguro a dos orejas y vuelta al ruedo, falló con la espada y el torero de amarillo y plata saltó a las siguientes plazas sin el aplomo necesario para salir por la puerta grande.

Se venció en Ponferrada en un partido malo y feo, pero de nuevo se falló con la espada ante la mejor entrada de la temporada, frente a un Hércules que supo cerrarse atrás. De nuevo supuso un revés para una UD Las Palmas que ya no estaba sobrada de confianza en sí misma. Se ganó en Chapín ante un sentenciado Xerez pero se perdió con estrépito y expulsiones en Córdoba. Se eliminó al Sporting de Gijón de la carrera por el ascenso pero al empatar en Huesca con un triste cero a cero, las posibilidades de ascenso directo se esfumaron en la misma medida en que aumentaron las de la Ponferradina para arrebatar a los canariones el sexto puesto. Lo que debería haber supuesto un acicate, supuso una debacle para la UD Las Palmas, que empató de nuevo a cero ante el Guaguas Recreativo de Huelva en el Gran Canaria y perdió como un equipo chico ante el Mirandés en Miranda de Ebro. Por ello la Ponferradina se colocó en sexta posición, y sólo la profesionalidad de Lugo y Racing de Santander (por cuarta vez en la temporada hay que agradecer algo a los cántabros), que picaron dos empates ante los de El Bierzo, hizo que los tres puntos cosechados ante un inoperante Numancia sirvieran para conservar la sexta posición en la clasificación.

La promoción de ascenso pasó con la rapidez de un tornado en Nebraska. En lugar de arrancar árboles y erosionar terreno, arrancó ilusiones y erosionó la voz de todos los aficionados. La Virgen del Pino, más nombrada y rezada que el ocho de septiembre, poco pudo hacer ante la dificultad de la UD Las Palmas para marcar goles ante rivales encerrados. Hizo dos milagros con dos goles en la Zona Cesarini, pero ni eso fue suficiente para pasar la eliminatoria y subir a Primera División, el lugar que sólo los verdaderos aficionados a la UD Las Palmas sabemos que se merece por historia.

¿La nota, pues? Por presupuesto económico, y tras la marcha de Jonathan Viera, un notable. Por potencial de plantilla, un aprobado raspado. En la promoción de ascenso... si fuera mi alumno habría suspendido: llegó a ella sin merecerlo en las últimas jornadas, y empató y perdió en los dos partidos que disputó. En cómputo global de la temporada, quizá un aprobado, con varios matices. Creo firmemente que la temporada era ideal para ascender. Con el Elche disparado en la primera plaza, y el Villarreal en la segunda posición, no quedaban grandes ogros en Segunda División. La promoción fue tan barata en las últimas jornadas que incluso la UD Las Palmas llegó a ella sin merecerlo en el tramo final. Era el equipo con más historia de los cuatro de la promoción y de haber eliminado al Almería me quedaban pocas dudas de que el Gerona no iba a poder con la UD Las Palmas. Varios de los puntales de este año parece que no continuarán el que viene, por lo que el factor azar con las incorporaciones entra en juego, con el riesgo que eso conlleva. Pasemos a analizarlo a continuación:

El cuerpo técnico

Sergio Lobera continúa y parece lo más coherente. Se encontró con un equipo que llegaba tras varias temporadas insulsas mezcladas con otras emocionantes pero luchando por la salvación hasta la última jornada. Ha sabido conectar con la grada, con lo que la presidencia se quita un problema enorme. Que se lo digan a la directiva del Valencia por ejemplo. La comunión de la grada con un entrenador, sobre todo cuando los resultados no acompañan, se convierte en el salvavidas más mullido para los del palco.

Deportivamente ha demostrado reflejos. Supo dotar al equipo de más empaque, algo más básico que el buen juego para sobrevivir en la selva de la Segunda División. Pero... pero parece que en las últimas jornadas ha tenido problemas con jugadores (Thievy, Murillo, y sobre todo el sangrante caso del Moco de la Feria, David González). Creo asímismo que no ha sabido gestionar bien los minutos y relevos en una temporada larga y exigente como es la Segunda División. Es cierto que heredó un equipo construido, y se merece el beneficio de la duda. Esta vez tendrá plenos poderes y opinión en los fichajes. El año que viene será un año completamente de Lobera. No tendrá excusa si sale mal, y podrá presumir de todo el éxito si sale bien, pues la plantilla llevará su firma.

La plantilla

Muchas, muchísimas incógnitas, y todas básicas. Una por línea. Miguel Ángel Ramírez, como el año pasado, tendrá mucho trabajo. Esperemos que los problemas institucionales no afecten a lo deportivo.

La portería

Mariano Barbosa ha realizado un final de curso apoteósico, con paradas de todos los colores. Fue el principal motivo de que la UD Las Palmas llegara a un puesto de promoción de ascenso en las últimas jornadas del campeonato. Supongo que continuará, pero también supongo que su temporada no habrá pasado desapercibida. Es un portero joven y es posible que se marche. Raúl Lizoain parece preparado para cubrir su puesto, por lo que quizá de todas las bajas del equipo sea la menos traumática.

La defensa

A mi parecer, el principal problema de la UD Las Palmas en las últimas temporadas. No se acaba de dar con la tecla en el conjunto amarillo con la zaga. Se marchó Víctor Laguardia el año pasado pero llegó Jeison Murillo, un central que apunta a figura en el fútbol español. Está cedido por el Granada, y viendo que la salvación de los nazaríes no fue holgada, es probable que le reclamen a la sombra de la Alhambra. Es un futbolista actualmente de Primera División. Su concurso el año que viene en la UD Las Palmas es como poco improbable. Houston, prepárense porque tendremos un problema.

Stephane Pignol cumple contrato. Cumplirá 37 años en enero. A mi parecer, un sentido abrazo, una insignia por los cuatro años de servicios prestados en Las Palmas de Gran Canaria, y un suspiro de alivio cuando no se le vea en la foto de presentación de la temporada 2013-2014. El lateral derecho es un problema que la UD Las Palmas arrastra desde hace varios años, con Pignol debajo de muchos de los focos. El mismo abrazo de despedida creo que se merece Quique Corrales. Con la reconversión de Dani Castellano al lateral y el desempeño de Atouba la banda izquierda no es el mayor de los problemas. Atouba por cierto creo que es un recurso muy válido. Si el físico le aguanta es un lateral de nivel superior. Ataca con criterio, es divertido verle jugar y es el típico jugador que con partidos conectaría con la grada. Si de mí dependiera, su continuidad sería un hecho.

Deivid y David García deberían continuar en el equipo. Son grancanarios, sienten el escudo. Uno es capitán y otro podría llegar a serlo. Es cierto que a veces cometen errores y tienen ciertas lagunas de velocidad o colocación, pero con un refuerzo interesante para la defensa (quizá Aythami Artiles, nacido en Arguineguín y procedente del Deportivo de La Coruña), y algún muchacho del filial se pueda cubrir esta importante posición.

El centro del campo

El otro problema fundamental de la UD Las Palmas ha sido la creación de juego en la sala de máquinas. Es evidente que no se puede disponer de Xavi, o de Iniesta, o de Alonso, para sacar el balón con criterio, pero los problemas para crear juego ante rivales cerrados ha resultado definitiva para continuar un año más en Segunda División. David González es el único que posee esa magia que puede cambiar el ritmo de un partido, pero su lesión y su posterior ostracismo nunca explicado por Lobera han impedido que coja el timón del velero amarillo. Nauzet Alemán debe ser la piedra sobre la que edificar la Iglesia Amarilla la temporada 2013-2014, pero en un puesto más acorde a su calidad. Es cierto que puede jugar junto a un medio centro destructor, pero su desempeño es más decisivo unos metros más adelantado, ya sea en el centro o en la banda derecha.

La destrucción es el puesto mejor cubierto de la plantilla. Hernán Santana, Vicente Gómez, Javi Castellano e incluso Dani Castellano pueden realizar esa función con un alto rendimiento. Cuatro grancanarios para un puesto que no supondrá dolor de cabeza alguno para Lobera y la directiva. Falta el fichaje de un futbolista capaz de mover al equipo. Si nos quitamos de la cabeza el retorno de un Juan Carlos Valerón muy veterano, creo que es muy importante acertar con este fichaje.

Víctor Machín, "Vitolo", será la baja más sensible del equipo. Parece que existe una promesa por parte de la directiva de facilitar su marcha si el año siguiente el equipo seguía en Segunda, como así sucederá. Igual que su socio Viera, Vitolo debe volar libre en un equipo de la máxima categoría y su traspaso dejará el dinero de cada año destinado a pagar la deuda con los acreedores. Cuánto daño han hecho los mangoneos de años anteriores en las planificaciones de los actuales. Jerónimo Figueroa, "Momo", debe ser un fijo el año que viene. El interior izquierdo puede suplir el puesto de Momo, con Nauzet ocupando el suyo en la banda contraria. No veo que este sea el principal problema de la UD Las Palmas. Un infrautilizado Pedro Vega tendrá que decir adiós al equipo, pues parece que Lobera no le dará más oportunidades siendo el curso que viene un año más veterano. Es un jugador que pienso que podría haber sido de mucha mayor utilidad a la UD Las Palmas, pero agua pasada no mueve molino.

La Delantera

Thievy Bifouma, el galgo negro de París, parece que se marchará. Él está muy a gusto en Las Palmas de Gran Canaria y no le importaría quedarse. La afición le adora tanto que incluso le perdona su falta de puntería ante la meta rival, pero se marchará. Está a préstamo y es casi seguro que el Español, que no está sobrado de jugones ni de dinero, le reclamará. Bien para que juegue en la primera plantilla o bien para traspasarlo a algún equipo europeo que se ha interesado por él. Es una lástima, y se nos pondrá la misma cara que cuando hemos visto triunfar a alguien que estuvo aquí de paso y dejó huella, se llame Cejudo, Colunga, Turu Flores o Trashorras. Se le aplaudirá si regresa algún día con un equipo rival al Gran Canaria y se le querrá como se quiere a un estudiante de intercambio que ha vivido varios meses en la casa propia. Casi como a un hijo de la cantera.

Tato se ha ganado el puesto. A mi parecer, debería seguir. Es luchador, corajudo, y tiene gol. Puede jugar de media punta y también de segundo delantero. Justo como Javi Guerrero, pero el bravo delantero de ojos azules cumple 37 años en octubre. Si hay plazas libres en la plantilla, no me importaría que continuase. Ama Gran Canaria y los jugadores le respetan y escuchan. Sería un gran ejemplo para los jóvenes y aún podría aportar algunos minutos de calidad, y a buen seguro, algunos goles más con la amarilla.

Los jugadores espinosos son Chrisantus y Andy Pando. El peruano ha pasado de puntillas por el equipo. Apenas ha jugado, aunque no ha demostrado malas maneras los minutos que ha disputado. Lobera debería meditar seriamente sobre su continuidad. Él y sólo él sabe por qué no lo ha utilizado, y si lo piensa utilizar. En caso afirmativo, no veo impedimento en que continúe. En caso negativo, su marcha será un hecho. Macky Chrisantus es un delantero inclasificable. A veces desesperante de cara a puerta, a veces decisivo con sus tantos, que han regalado muchos puntos perdidos para la UD Las Palmas. Justo como Mauro Quiroga el año anterior. Ante dos delanteros tan similares, si se vuelve a fichar al argentino, prescindiría del nigeriano. Si Quiroga no es fichado, bienvenido sea Macky el año que viene en la plantilla, junto al canterano Artiles.

Conclusiones

Lobera ha proclamado que el año que viene se volverá a luchar por el ascenso. No sé si han sido unas declaraciones hechas a raíz de la decepción de estar a un gol de la eliminatoria definitiva por el ascenso, o si es pleno convencimiento, o si maneja información que el resto desconocemos sobre nombres y hombres que conformen la plantilla 2013-2014. Es desde luego un pronóstico osado, que tendrá que defender jornada a jornada. Será su año, como se ha dicho anteriormente. Es improbable un comienzo de temporada tan desastroso como fue el último, donde se llegó a dormir en el farolillo rojo. Él ya conoce a la plantilla, y la plantilla a él. las últimas 30 jornadas de campeonato hubieran sido suficientes para lograr una de las dos primeras plazas... pero no está nada claro que la plantilla el año que viene sea tan fuerte. Habrá muchas salidas, y si bien es cierto que el aire fresco de la cantera de un Las Palmas Atlético recién ascendido a Segunda B aportará jovenes valores hambrientos de gloria, no lo es menos que acertar con los fichajes será lo que permita a la UD Las Palmas pelear por el ascenso o volver a disputar una insulsa y aburrida temporada en las procelosas y calmas aguas de mitad de tabla, o bien una emocionante temporada por evitar el descenso.

La suerte aún no está echada. El verano será largo. Dejemos que el calor se lleve la pena de no haber ascendido. Disfrutemos del mojito, de las aventuras de una noche estival y de la playa, y como siempre, en septiembre, estemos listos para animar al equipo en otra temporada que se presenta apasionante. Arriba d'Ellos.