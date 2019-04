Ángel Torres cumple y la afición debe responder

Más vale tarde que nunca. Eso es lo que piensa la mayoría de la afición azulona después de ver los nuevos precios de los pases para la próxima temporada. Una rebaja en los abonos que, evidentemente, no llenará el Coliseum pero que sí tratará de paliar la situación que vivió la entidad la temporada pasada. El club, y todo lo que rodea al Getafe, espera que poco a poco se vaya volteando una situación que en los últimos años ha provocado que se vaya vaciando el templo azulón hasta no poder superar los 6.000 abonados la temporada pasada. ¿Falta de afición? Se podría afirmar que el Getafe no está entre los quince primeros de la Primera División en cuanto a masa social se refiere. No obstante, es descabellado pensar que en una ciudad de unos 170.00 habitantes aproximadamente, no haya 16.000 almas que puedan o quieran acudir al Coliseum cada fin de semana.

Por eso el Getafe se puso en marcha el pasado invierno con los abonos de 50 euros para toda la segunda vuelta. El campo no se llenó, pero el fondo sur notó una mejoría notable e incluso se llegó a ver un buen aspecto en las gradas en algunos encuentros, muy lejos de los diez-doce aficionados que publican otros medios. El objetivo este curso es superar esa cifra que como data en el primero de los párrafos no fue más que el 3’3 % de la población total de la localidad, sumando a los abonados que pudieran acudir al Coliseum de la periferia madrileña, posiblemente no llegasen ni al 3 %. Cifra pobre, que ni de lejos resume la realidad.

No se va a recuperar a toda la gente perdida con este descenso en los precios, pero esta nueva medida lo que sí puede lograr es la captación de nuevos socios, así como la recuperación de antiguos abonados pero sobre todo, cuidar a esos 5.700 fieles que en gran proporción han sido abonados desde que tienen uso de razón.