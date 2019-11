Gary Neville se rinde a Derik Osede

Derik Osede es una de las perlas de la cantera blanca. La apuesta por el joven central será clara a partir de la temporada que viene, ascendiendo al primer filial blanco, el Castilla, para asumir galones en el centro de la zaga merengue. Este año pasado ha aparecido esporádicamente en alguna convocatoria de Alberto Toril, llegando incluso a disputar algún partido tanto de central como de ocasional lateral izquierdo. La presencia de la dupla Iván - Mateos, con las incorporaciones de Nacho, cuando Mourinho optaba por no incluirle en sus listas, le negaban una continuidad más que merecida.

Su temporada en el Real Madrid C ha sido para enmarcar. Protagonista indudable en los 15 partidos en los que ha participado, ha llegado a debutar, aunque no en partido oficial, con 'los mayores', durante la disputa del pasado Trofeo Santiago Bernabéu ante Millonarios por parte del Real Madrid. El salto al primer filial se producirá para la temporada que está por venir, pero antes, Derik está participando en el Mundial sub 20 que está disputándose en Turquía. Allí, el combinado español es uno de los favoritos, y Osede, uno de los pilares de Lopetegui. Su excepcional rendimiento en el último partido ante Francia no ha pasado desapercibido para toda una leyenda de la banda derecha del Manchester United. Gary Neville, actual comentarista deportivo en Sky Sports, ha dado a conocer a través de su perfil en la red social Twitter (@GNev2) su impresión sobre Derik Osede.

"He visto en los últimos partidos a Derik, el 4 de España. Sus pases a la espalda son de lo mejor que he visto en años" comentaba el ex capitán de los red devils. "Es muy agresivo defendiendo" apuntaba en un segundo mensaje. "El chico es @derikosede. Podéis ver su técnica de pase de la foto de su bio" seguía Neville. Para continuar, se 'apropiaba' del propio Osede: "Volviendo a mi jugador nº4 de España, pasando el balón como no se qué", terminando por tildar su actuación de "brillante".