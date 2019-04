¿Por qué la cantera del Valladolid no tiene oportunidades?

Las categorías inferiores provocan en el aficionado anhelos de esperanza. Cuando los torneos locales o regionales acaban en las vitrinas de un equipo base del Real Valladolid, las voces suspiran por una futura generación que asiente en Zorrilla un vestuario con nacionales de la casa y eche por tierra los tiempos en los que el mercado exterior nutre a la plantilla. Sin embargo, muchos de estos chavales no logran caminar por el sendero del éxito, ya que es un pedregoso camino cuyo final no es claro. A pesar de que existen razones que apoyan a quienes desean que los chavales tengan peso en el club, esta situación no se acaba produciendo.

Son muchos los obstáculos que, pese al deseo de los aficionados de que el Promesas abastezca de jugadores al primer equipo, impiden que los canteranos regados con aguas del Pisuerga alcancen esa meta. Varios aspectos provocan que sea muy pequeña la frecuencia con la que uno de estos chicos de la casa se enfunde la blanquivioleta en la máxima categoría.

Salto de nivel

Es evidente que entre la élite del fútbol y el balompié semiprofesional existe un mundo de distancia. El Real Valladolid se enfrenta cada fin de semana a jugadores de contrastada experiencia, con tanta calidad que supone que a este campeonato se le denomine la mejor liga del mundo. Pese a que los conjuntos modestos parecen débiles al lado de los grandes combinados que dominan la Liga, sus hombres serían capaces de marear a cualquier equipo de la Tercera división.

Este caso sucede con el Valladolid Promesas. El filial se encuentra en la cuarta categoría del fútbol patrio, jugando con rivales de Castilla y León. Queda claro que la diferencia cualitativa es abismal, ya que solo alguno de los mejores jugadores de Tercera podría competir con uno de Primera, perdiendo a buen seguro el duelo. Esta traba incrementa la importancia de que el Promesas suba a 2ªB, ya que el nivel de los oponentes se incrementa y no hace tan brutal el salto hacia una hipotética llamada del primer equipo.

Sus hombres serían capaces de marear a cualquier equipo de la Tercera división.

El filial del FC Barcelona es un ejemplo, ya que al estar en Segunda división se ve las caras con hombres con recorrido en el fútbol. De este modo, los canteranos citados en las convocatorias del equipo en Primera no se enfrentan a un mundo desconocido.

Idea de fútbol

De nuevo La Masía es el ejemplo a seguir para las categorías inferiores españolas en general y la del Pucela en particular. Los azulgrana inculcan a sus chicos desde tempranas edades una filosofía de juego, así que no hay diferencia en cuanto a la apuesta de fútbol entre equipos juveniles o alevines. El balón es el protagonista en todas las edades. Cuando llega el momento de dar el salto final, cambian los compañeros pero no la idea.

No hay diferencia en cuanto a la apuesta de fútbol entre equipos juveniles o alevines

Esta noción no existe en los Anexos. La línea no es continuista, sino que los entrenadores imponen su modelo de juego, que varía según el equipo del que se trate. Un canterano que se incorpore a la primera plantilla no habrá sido formado futbolísticamente bajo un mismo patrón, sino que habrá bebido de diversas fuentes. A su vez, el entrenador del equipo de Primera puede tener su propia apuesta de juego, conque no habrá habido continuidad alguna en el aprendizaje futbolístico del canterano.

Adiós de canteranos

Estos muchachos son conscientes de que la estructuración de las categorías inferiores pucelanas no es la mejor para sus intereses. El Promesas así lo atestigua, ya que no sigue una base sino que cada verano son varios los jugadores que dejan su lugar a otros provenientes de cualquier rincón de la geografía nacional. En el caso de los hombres del filial que empiezan a destacar, nada asegura que cuenten con continuidad en el primer equipo.

Los casos más recientes en la familia vallisoletana los han protagonizado Mongil y Felipe. Ambos defensas, prometedores y responsables de ilusionar al socio con posibles canteranos que se asienten en el primer equipo, han dicho últimamente adiós al Real Valladolid en busca de un lugar donde se les otorgue la tan anhelada oportunidad. Mongil ha acabado en el filial del Atlético de Madrid, donde sigue explotando unas cualidades que pulió en el año del ascenso pucelano. Por su parte, Felipe ha recalado en el Villarreal, cuya banda derecha podría ocupar en el futuro si mantiene la progresión iniciada en los Anexos.

Paciencia

El desarrollo de estos diamantes en bruto no se produce de un día para otro. Es un proceso que incluye una serie de etapas que han de ser respetadas, y en los equipos pequeños la presión de luchar por la permanencia conlleva que no se corran riesgos. Por mucho que a la afición le agrade un once con presencia de canteranos, el nerviosismo y la inexperiencia de estos podría desencadenar resultados negativos para los intereses de la entidad. Los mencionados motivos y la inseguridad de que los jóvenes vayan a mejorar el rendimiento de los profesionales impide que se apueste por ellos como a los propios muchachos les gustaría.

Fotos: El Norte de Castilla.