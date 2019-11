Brasil - España: desafío de leyendas

España contra el mundo. Bien podría definirse así la situación del combinado que dirige Vicente Del Bosque en el duelo que resolverá esta noche la que ha sido una competición vibrante, con goles, sorpresas, detalles para el recuerdo y en absoluto exenta de sufrimiento para los dos finalistas. Brasil, pluma y tinta durante mucho tiempo de una historia de fútbol, una mina inagotable de grandes genios que se sucedieron unos a otros en la prolongación de un legado sin parangón. Magos del balompié que durante generaciones han deleitado a los ojos de un mundo rendido a sus pies, máximo exponente de un ideal que no conoció límites ni barreras para proyectarse desde esa tierra en la que muchos de sus niños juegan descalzos al fútbol hasta el firmamento en el que hoy y siempre se situarán los nombres de sus más insignes estrellas. El escenario: un templo del fútbol, respaldo de ensueño a las proezas de 'la canarinha', una fortaleza prácticamente inexpugnable. Maracaná es la alfombra en la que Brasil y España tratarán de honrar a un fútbol que les guarda ya un lugar destacado en su particular leyenda. Y en las gradas del emblemático estadio, un público entregado a los suyos, fieles defensores de lo vivido y lo narrado y, como expertos en el arte del balompié, plenamente conscientes de que la amenaza de España se cierne implacable sobre el cielo de Río.



Cinco Copas del Mundo, tres Confederaciones, ocho Copas América y dos del campeonato Panamericano de Fútbol. Un bagaje excesivamente amplio, excesivamente poderoso como para capitular ante la idea de que la sangre roja de España presente sus credenciales a convertirse en una digna sucesora. En tiempo y conquistas, la historia sigue avalando a la 'seleçao'. Pero si en algo se ha erigido la Selección Española es en la furia orgullosa de unos hombres que, de las acostumbradas cenizas de 'La Roja' se alzaron en el imponente vuelo de un Fénix que no muestra intención de arder de nuevo en sí mismo, sino más bien de extender su fuego en las particulares forjas del fútbol para grabar su nombre en perpetuo recuerdo. Una selección de la que nadie esperaba nada hace apenas cinco años, y que hoy luce orgullosa dos títulos continentales y uno mundial, todos ellos de forma consecutiva, insaciable y en todas las formas posibles de conquista: imponiendo y además, enamorando. Hoy, la España de esos héroes que el mundo siempre recordará desafía a Brasil, al peso de su historia, a Maracaná e incluso a sí misma en la búsqueda de una gesta cada vez más elevada, antesala perfecta de la reválida en el trono mundial.



Un trasfondo de dominio

Brasil es un presente que honra a su pasado en la férrea obligación de conquistar el futuro. En su casa, con su gente, en una competición que ha hecho suya en las dos últimas ediciones, puerta de entrada a un Mundial que le ha visto reinar más veces que a ninguna otra con hasta un total de cinco entorchados. El amarillo define con pleno acierto el oro de un camino obligado a perpetuarse; el verde, la esperanza siempre latente en las almas y corazones de un equipo que respira a través de la victoria. España, por su parte, es un presente cuyo pasado, paradójicamente, le hizo más fuerte, le enseñó a sufrir y a levantarse, a rehacerse e inmunizarse, y cuya voluntad le empuja a construir un futuro sin posibilidad de marcha atrás, porque la Eurocopa de 2008 ha de ser, necesariamente, el punto de partida hacia una cima sin techo y no la apertura de un paréntesis que la siempre titánica Brasil cierre sin más. El duelo se presume vibrante, colosal, una batalla de dioses en un territorio que siendo de uno, el otro ansía conquistar. Hoy Maracaná, fiel escudera de la 'canarinha' abre sus puertas a 'la roja', no sólo las de su estadio, sino también las de su leyenda.



Dos pasados muy diferentes les sitúan hoy en un duelo de iguales

Y es que más allá de un partido de fútbol, más allá de una final y más allá de un título, lo que esta noche el mundo atestiguará será la batalla por la supremacía en el fútbol de selecciones, la hegemonía en el mundo del balompié, la disputa por la corona del rey retratada en la longevidad del que siempre fue, del que logró convertir su historia en mito: la Selección Brasileña. Y en la osadía del que es y quiere ser, del que no se detuvo ante el infortunio ni la derrota, del que emergió de la nada para gritarle al mundo que nada es eterno, salvo ella misma: la Selección Española.

Brasil, con Neymar a la cabeza

Como ha sucedido históricamente, Brasil llega con un combinado de estrellas llamado a seguir la estela de aquellos grandes genios que labraron su particular hueco en el Olimpo del fútbol. Porque incluso en toda constelación siempre existen estrellas de un brillo diferente, más potente, con un halo innato, capaces de hacer tambalearse al mismísmo firmamento. Pelé, Garrincha, Romario, Ronaldo... No han sido pocos esos elegidos entre los elegidos que han comandado selecciones de ensueño, un rol que actualmente ostenta un muchacho de apenas 21 años que, con descaro, frescura y una fuerte conciencia de lo que es Brasil, se ha erigido ya en todo un estandarte: Neymar.



El de Mogi das Cruzes (Sao Paulo) llega como máximo goleador de los suyos, junto al delantero Fred; ambos han marcado tres goles en cuatro partidos, si bien el '10' es el futbolista que en más ocasiones ha disparado a puerta a lo largo del torneo, con un total de 10 remates (tres de ellos desviados, lo que vierte un porcentaje de acierto del 23%). El jugador brasileño protagoniza, además, el mejor ataque de la competición, con sus tres tantos, dos asistencias, los citados 10 remates y 20 incursiones en solitario, tras muchas de las cuales nacieron los goles que anotaron otros compañeros porque en las virtudes de Neymar no está sólo lo individual.

A Neymar le flanquean una constelación de nombres de la talla de Alves, Thiago Silva, David Luiz o Júlio César No estará solo el astro brasileño y sí bien flanqueado por el peso de unos nombres que hablan por sí solos: Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Júlio César. No es en absoluto casualidad que la verdeamerlha haya llegado hasta esta final, que era de obligado cumplimiento para los suyos. Solvencia en la defensa, estabilidad en el medio campo y dinamismo y color en ataque hacen de Brasil una generación a la altura de lo que solicitan sus exigentes predecesoras, si bien el fútbol que ha venido desarrollando el equipo en esta Copa Confederaciones no ha sido todo lo brillante que cabía esperar.

España, la más goleadora y la menos goleada

España ha marcado 15 goles y sólo ha encajado uno Si Brasil ha cumplido con las expectativas en cuanto a resultados pero no en cuanto a juego, España no se ha dejado, hasta ahora, ninguna asignatura pendiente: fútbol, victorias, goles y gestos técnicos de gran calidad reafirman a 'la roja' como la gran favorita, junto a la anfitriona, para alzarse con un título que aún falta en un palmarés de locura forjado en apenas cinco años. La Copa Confederaciones veía a España caer estrepitosamente en la anterior edición, dando lugar a esa oscura leyenda que asegura que aquel que se alza con la copa en este torneo nunca repite cetro en el Mundial. No obstante, los españoles han roto ya demasiadas maldiciones como para no atreverse con una a la que, de algún modo, están obligados. Hacerse con esta Confederaciones y revalidar título mundial el próximo año, asentaría a 'la roja' en los altares de lo imposible, elevándola a la categoría de mito en tiempo récord. Pero esa sería una gesta cuyo camino, si bien no arranca esta noche, si pasa por Maracaná.

El encuentro disputado en la segunda jornada ante Tahití permitió disparar el casillero de los goles a favor -10, nada menos- y encaminar a la Selección Española hacia un rol que acabaría confirmando tras el partido ante Nigeria y las semifinales frente a Italia: el del máximo goleador del torneo (15 goles) y el que menos tantos ha encajado (sólo uno). Y es que el combinado dirigido por Vicente Del Bosque ha exhibido una solidez aplastante en todas sus líneas, incluso habiendo llegado a modificar casi por completo la totalidad de la alineación, utilizando a los 23 jugadores disponibles en la convocatoria. Destacadas actuaciones de Sergio Ramos y Gerard Piqué, mariscales del centro de la zaga y un último reducto, insalvable, cuando las demás líneas han cedido. Imperial también Iniesta con su toque especial, que en partidos más embarullados o atascados, encontró siempre una alternativa que antes no existía.



Y destacada, como no, la faceta goleadora de 'la roja', que si por algo puede estar tranquila es por la sobada garantía de sus múltiples alternativas; cuando uno falla, el otro acude al rescate. De este modo, destaca la figura de Fernando Torres que, habiendo disputado dos encuentros, suma un total de 5 goles, erigiéndose así en el Bota de Oro provisional del torneo. El segundo máximo artillero de España es Villa, que con tres tantos en un encuentro cerraría el momentáneo podio de goleadores, en el que se cuela el uruguayo Abel Hernández. Los dos goles de Silva y los dos de Jordi Alba, así como los tantos de Pedro y Roberto Soldado convierten al combinado español en el máximo goleador del campeonato.

Por contra, 'la roja' sólo ha cedido un tanto en los cuatro encuentros que ha disputado hasta el momento, habiendo repetido Iker Casillas en dos de ellos, mientras que Víctor Valdés y Pepe Reina han disfrutado también de su gran oportunidad ante Tahití y Nigeria respectivamente. La portería española sólo fue perforada por Uruguay en el choque de debut español, un gol que tendría el honor de marcar Luis Suárez.

Ambas selecciones llegan con todo

España y Brasil. Brasil y España. Para muchos, la final soñada. Juan Mata ejemplificaba el deseo de muchos aficionados y también jugadores: "Sería chulo una final Brasil-España" declaraba días atrás. Y el deseo se cumplió. Los dos combinados llegan invictos a esta final, en la que uno de los dos perderá tal condición, aunque posiblemente ese sea el único aspecto común que ambas comparten. Si bien Felipe Scolari aseguraba que 'la roja' parte con la ventaja que le ha concedido el descanso que sus 'titulares' disfrutaron ante Tahití, España también alega -sin que sirva como excusa- que Brasil llega con un día más des descanso y el hándicap que le supone a los españoles el enorme desgaste que le supone, ya no solo el calor y la excesiva humedad del clima brasileño, sino también el cansancio físico por un partido ante Italia con prórroga incluida y su consiguiente carga.

Sergio Ramos y Gerard Piqué no entrenaron el sábado pero estarán disponibles para Vicente Del Bosque Más allá de las condiciones de unos y otros, no habrá bajas ni lesionados en el último y decisivo encuentro. Los de Vicente Del Bosque afrontaron las semifinales con las dudas de Roberto Soldado y Cesc Fàbregas, que no se ejercitaban en en el entrenamiento previo al encuentro ante Italia por precaución pero que serán de la partida para saltar al césped de Maracaná. De igual manera, los dos centrales, Sergio Ramos y Gerard Piqué, tampoco se ejercitaron en el entrenamiento del sábado, aunque ambos estarán en plenas condiciones para esta noche. Las alternativas, no obstante, han demostrado ser suficientes y sobradas para sustituir a cualquier jugador en un equipo en el que la palabra 'titular' acoge un significado tan flexible como etéreo.

De la misma guisa llega Brasil, que de un modo más metafórico, se presentará con 12 jugadores sobre el terreno de juego. Y es que la 'torcida' canarinha ha demostrado en cada partido ser perfecta conocedora del gran rival a batir, un 'enemigo' al que muchos ansiaban encontrar en la final pero al que otros hubieran deseado no ver cruzado en el camino de una selección que se ha hecho con las dos últimas ediciones de la Copa Confederaciones. La tercera en el cómputo global.

El camino de Brasil

La anfitriona debutaba ante Japón en un partido sin mayor historia, que se desarrollaba dentro del guion previsto -si es que el fútbol da lugar a ello-. Mandó 'la canarinha' y mandó Neymar, que manejó los tiempos de su equipo en un duelo sin excesivo brío pero con más que sobrada suficiencia brasileña. Abrió la lata precisamente el flamante fichaje del FC Barcelona con un derechazo en el minuto 3 que servía para encauzar un camino que ya nunca se torció. Pese a la voluntad nipona por sobreponerse, el segundo tanto amarillo, anotado por Paulinho, pondría el punto y final a un encuentro que sólo daría más de sí el tercero de la seleçao, el que marcaría Jo para cerrar el marcador. La anfitriona debutaba anteen un partido sin mayor historia, que se desarrollaba dentro del guion previsto -si es que el fútbol da lugar a ello-. Mandó 'la canarinha' y mandó, que manejó los tiempos de su equipo en un duelo sin excesivo brío pero con más que sobrada suficiencia brasileña. Abrió la lata precisamente el flamante fichaje delcon un derechazo en el minuto 3 que servía para encauzar un camino que ya nunca se torció. Pese a la voluntad nipona por sobreponerse, el segundo tanto amarillo, anotado por, pondría el punto y final a un encuentro que sólo daría más de sí el tercero de la seleçao, el que marcaríapara cerrar el marcador.

El segundo encuentro ante México fue una prolongación del primero. De nuevo Neymar se echaba el equipo a las espaldas para inaugurar el marcador con apenas 9 minutos de tiempo cumplido. El triunfo le daba ya el pase a la 'canarinha', habida cuenta de que en el otro encuentro del grupo Italia vencería a Japón. Esta situación se confirmaba con el segundo y definitivo gol de los brasileños, que llegaría de parte de Jo, tras una fantástica jugada de -quién si no- Neymar. A diferencia de Japón, México sí plantó cara en varias fases del encuentro pero ante Brasil, eso nunca es suficiente. Como suficiente sí resultó, en esta ocasión, la pegada de los de Scolari. Completando un tercer partido sin un juego especialmente brillante, a Brasil le bastó para deshacerse de una Italia combativa, guerrera y que vendió cara su derrota. Había logrado empatar Giaccherini en el minuto 51 el gol que previamente marcaba Dante. Sin embargo, la gran estrella brasileña reclamó su momento una vez más y, cerrando un pleno de goles en los tres partidos disputados, Neymar decantaba, de falta directa, un marcador que nunca volvió a igualarse. Agrandó distancias Fred con el 1-3 y las recortó Chiellini, a cuyo gol le seguiría un balón al larguero de Maggio, que pudo haber significado el 3-3 pero que lejos de eso, no sería sino la antesala al 2-4 definitivo, obra otra vez de Fred.

En semifinales, los de Scolari se medirían a Uruguay en un duelo de infausto recuerdo para los brasileños. Con el 'Maracanazo' como trasfondo en la retina, la 'canarinha' volvería a tirar de ese algo más que se necesita cuando el fútbol no acompaña. Lo que no acompañó a la charrúa, sin embargo, fue la fortuna. Forlán erraba un penalti con 0-0 en el marcador y eso permitió a Fred inaugurar el luminoso de Mineirão de Belo Horizonte. Las esperanzas uruguayas resurgían con el debut goleador de Cavani, que equilibraba de nuevo el duelo con su primer tanto en el campeonato. Y cuando todo parecía abocado a la prórroga, Neymar se sacaría una gran jugada para acortar la agonía de unos y otros, haciendo estallar el júbilo en el graderío y la decepción en filas uruguayas. Brasil acudía a su esperada cita con la gran final.



El camino de España

España arrancaba con el -a priori- duelo más complicado de los que le esperaban en la fase de grupos. Lo hacía ante Uruguay y armado con un fútbol de ensueño que además de espectáculo también ofreció solvencia a los hombres dirigidos por Vicente Del Bosque. En una primera parte de gran juego, Pedro sería el encargado abrir el marcador con 20 minutos de tiempo disputado, un gol que recibiría su particular confirmación 12 minutos más tarde con el tanto de Soldado. En una segunda mitad en la que 'La Roja' bajó el ritmo imprimido en la primera parte, Luis Suárez maquillaría el resultado con el definitivo 2-1 y el primer triunfo de los españoles en la competición. Destacada actuación de Andrés Iniesta, que le serviría para hacerse con el MVP del encuentro.

Los 23 jugadores de la Selección Española han disfrutado de minutos, incluidos los tres guardametas El segundo partido se presumía mucho más plácido, ante una Tahití, cuya presencia ha sido la gran sorpresa en esta Copa Confederaciones. Lejos de lo futbolístico, los detalles que se recordarán de este combinado, van más ligados a la nobleza y la ilusión de un equipo que, con un solo futbolista profesional en sus filas, se ha codeado con los grandes nombres del panorama mundial. Tal era la diferencia entre una y otra selección, que todas las apuestas se limitaban a hacer conjeturas con el número de goles que 'La Roja' le endosaría al débil combinado oceánico. No erraron las previsiones en un partido con un 'once' completamemente renovado respecto del primer encuentro -guardameta incluido-. Los cuatro goles de Fernando Torres, el 'hat-trick' de David Villa, el doblete de Silva y el tanto de Mata servirían para rubricar la mayor goleada del campeonato con un 10-0 que, florituras al margen, podía resultar definitivo en caso de empate a puntos en el grupo.

A pesar de las dos victorias, España alcanzaba el tercer y último partido de la primera fase, con el objetivo aún abierto de la clasificación para semifinales y el liderato del grupo B. Nigeria se presentaba apremiada de necesidades a 'vida o muerte' que, de todos modos, presumían un objetivo complicado. No defraudó España que, con su tercer guardameta en la portería, se imponía en un duelo no exento de dificultades, merced del desacierto goleador de Soldado y el resto de hombres de ataque, que finalmente quedaría solventado gracias a los dos tantos de Jordi Alba y el gol de Fernando Torres, que marcaba nada más salir. Nigeria plantó cara y tuvo sus ocasiones pero finalmente, la selección africana se despediría de un torneo que, en el grupo B, sólo concedió plaza a España y Uruguay.

Al margen del duelo ante la charrúa, las semifinales frente a Italia se presentaban como, probablemente, el encuentro más complicado de los que España había afrontado hasta el momento. Con el recuerdo de la final de la Eurocopa aún en la mente, Italia llegaba con ansias de vendetta y un fútbol vivo, del que ya había dado buena cuenta en la fase de grupos, complicándole y mucho las cosas a Brasil. El partido, equilibrado desde el primer momento hasta el último, tuvo tiempo para cada uno de los dos equipos. La Italia de Prandelli, aun sin Balotelli, perdonó a una España tocada, más espesa de lo habitual y a remolque en varias fases del partido. Por contra, el tiempo de prórroga renovó las fuerzas de 'La Roja', concediéndoles a los de Del Bosque clarísimas ocasiones para sentenciar un partido que expiraría de forma agónica en la tanda de penaltis. Acierto total en los lanzamientos de una y otra escuadra, que rubricaba sus cinco penas máximas con sus respectivos plenos. Bonucci sería el que rompería la dinámica de aciertos, enviando el balón a las nubes para que Jesús Navas anotase el definitivo, el de la gloria.

Brasil le tiene ganas a 'la roja'

La Copa Confederaciones se está disputando en Brasil y la anfitriona ve multiplicada su obligación, siempre existente cuando de ella se trata, de vencer y convencer. Ha logrado llevar a buen puerto lo primero pero no tanto lo segundo, pues son muchas las voces que han subrayado que el juego de la seleçao no ha sido precisamente el mejor. Estos comentarios contrastan de forma opuesta con las opiniones que se vierten sobre España, cuyo fútbol ha sido elogiado incluso por algunos de los equipos que se han medido a ambos conjuntos -como por ejemplo Uruguay- y que han destacado la superioridad española por encima de Brasil. En absoluto satisfechos antes esta situación, los brasileños preparan sus mejores recursos para tumbar a la actual campeona de Europa y el Mundo.



Scolari: "Es posible jugar bonito y vencer. Es la gran cualidad de España" Scolari reconocía abiertamente la gran virtud de 'La Roja', que más allá de ganar está también en conquistar. Algo más le está costando con la torcida brasileña, que ha mostrado su hostilidad en todos y cada uno de los partidos de España, apoyando siempre a su rival. Para el técnico brasileño, sin embargo, el camino a seguir lo marca claramente el combinado español: "Es posible jugar bonito y vencer. Esa es la gran cualidad de España. Viene jugando bonito desde 2008, en 2010, en 2012, y ganando. Eso es lo que todos los técnicos deseamos: jugar bien y ganar”.

Carlo Alberto Parreira, coordinador de la Selección Brasileña, se mostraba más directo a la hora de asegurar que “ha llegado la hora de acabar con la racha de España”. Y es que Parreira confía plenamente en las virtudes de un equipo -el suyo- que, según él, atraviesa un gran momento desde los últimos meses y que tiene todo lo necesario para vencer a un rival incómodo: “Este ese el partido que todo el mundo esperaba, aunque la afición no hubiera elegido este adversario para la final. Pero ya que es España, bienvenida. Brasil está en un momento sensacional, tiene confianza y es reconocible. Scolari hizo un trabajo maravilloso durante un mes. Hemos jugado contra cinco campeones del mundo y no hemos perdido un partido. Miramos hacia adelante sabiendo que vamos a jugar muy bien”.

Neymar: "No habrá un 0-0" Y ante un duelo de la envergadura de esta final, no podía faltar la voz del estandarte de la seleçao. Neymar tiene gran parte de culpa de que Brasil haya alcanzado la final y en la valoración de la misma, cubría de elogios a España y también a los suyos. El joven delantero barcelonista prevé un partido complicado e igualado con un marcador que a buen seguro verterá goles: “No habrá un cero a cero. Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo. Tenemos dos estilos parecidos, porque nos gusta jugar a los dos. Somos dos equipos que no nos quedamos atrás, que salimos a jugar. Será un gran partido, uno de los mejores de la historia. Sabemos que podemos inscribir nuestro nombre en la historia del fútbol brasileño y somos conscientes de la importancia del duelo. Habrá que usar el corazón y también la inteligencia”.



Por último, también el centrocampista de Brasil, Luiz Gustavo, se refería al encuentro que cerrará la Confederaciones, afirmando que los suyos han de afrontar el partido sin miedo, con confianza y satisfechos de la talla del mismo: "No tenemos nada que temer. Tenemos grandes jugadores. Será un gran partido. Todos estamos felices de jugar partidos así".

España busca la joya de la corona

Iniesta: "Ellos son favoritos [...] pero no hay reto más grande que vencer a Brasil en su estadio" Confianza máxima en el seno de Brasil y confianza máxima también en el seno de España. Cuando esta, además, la transmite un símbolo de la talla de Andrés Iniesta, sus compañeros no pueden más que tomar en consideración cada palabra y convertirlas en instrucciones de obligado cumplimiento. El centrocampista del FC Barcelona, que ha brillado en el transcurso de la competición, salvando las dificultades con su habitual toque de magia y fantasía, admitía sin reparos la condición de favorita que ostenta Brasil, pese al contundente paso con el que España ha llegado hasta aquí: "Ellos son favoritos por el hecho de que juegan en casa y porque tendrán a no sé cuantas miles de personas detrás. Ese factor nosotros debemos convertirlo en aliciente. No hay reto más grande que ganar a Brasil en su estadio" señalaba Iniesta.



El de Fuentealbilla expresaba con claridad la razón que obliga a España a echar el resto en el último encuentro, olvidando el cansancio producido por la acumulación de partidos: "Es un momento para cerrar un círculo de torneos con esta selección"."Es el último partido y el equipo tratará de dar el cien por cien. El equipo sacará fuerzas de donde sea. El reto es mayúsculo" añadía.

Por su parte, el seleccionador nacional, hombre comedido y sereno donde los haya, hablaba esta vez de la ambición de unos jugadores que no se cansan nunca de vencer; satisfecho ante la actitud que percibe en sus hombres, el salmantino aseguraba que "España va a jugar en Marcaná con arrojo, valentía y sin miedo". Advirtiendo, eso sí, que Brasil no se reduce a Neymar. Del Bosque aceptaba la responsabilidad que pesa sobre ellos, como un aliciente más para ir a por el triunfo: "Cada día tenemos más responsabilidad. Ya lo notamos tras ganar el primer Europeo. Pero a partir del Mundial fue mucho más".

Torres: "Somos el Brasil del presente" El encuentro de esta noche, además, le viene como anillo al dedo a Fernando Torres en la comparativa que llevaba a cabo: "Somos el Brasil del presente" aseguraba el madrileño. Máximo goleador con 'la roja' en el torneo, 'el niño' destacaba la importancia del triunfo colectivo por encima del individual, si bien no escondía sus ganas de disfrutar de una oportunidad en la final y anotar ahí también: "El fútbol tiene estas cosas cuando juegas en un equipo como España, llegas hasta la final y tienes opciones de hacer estos números individuales. Es algo que no te planteas. No piensas voy a la Eurocopa a ser el máximo goleador de España en la competición o ahora de la historia de la Confederaciones. Llega solo con el trabajo".

Fàbregas por su parte, quien admitía haberlo pasado peor viviendo los penaltis ante Italia desde fuera, restaba importancia al nulo apoyo que la Selección Española ha recibido durante el desarrollo de la competición y aseguraba que esta es "la final soñada": "Estas cosas hacen crecer al equipo y nos motivamos más, de verdad. Veo al equipo muy mentalizado para darlo todo el domingo. Es la final soñada. Los que estamos aquí no hemos jugado nunca contra Brasil y para esta generación no hay mejor partido".

Noveno cruce de caminos; sexto, en partido oficial

En Italia 34, España cosechó su única victoria en partido oficial ante Brasil (3-1) Hasta en ocho ocasiones se han visto las caras España y Brasil a lo largo de su historia; tres de esos cinco encuentros fueron amistosos, mientras que en otros cinco les enfrentó un partido oficial. Centrada la atención en estos últmos, el balance es claramente favorable a la canarinha. Cuatro victorias y tan sólo una derrota, la sufrida en los octavos de final del Mundial de Italia '34, donde el doblete de Iraragorri y el tanto de Isidoro Langara hicieron inútil el gol de Leónidas para los brasileños, inaugurándose así una sucesión de duelos cuyo inicio no tendría nada que ver con los que vendrían después.



España en su primer Mundial ante Brasil

Dieciseis años habrían de transcurrir para que de nuevo una Copa del Mundo -disputada precisamente en Brasil-, cruzase los caminos de uno y otro. En esta ocasión sería en la fase de grupos y la tendencia ya empezaría a inclinarse hacia un bando que no abandonaría jamás. Brasil humillaba a España con una goleada de escándalo, obra de Ademir (2), Chico (2), Jair y Zizinho. Por parte de los españoles, haría un amago de salvar el honor Silvestre Igoa con el único y solitario tanto español.

Los Mundiales del 62 y el 78 disputados en Chile y Argentina respectivamente, enfrentaron a Brasil y España en la misma fase del campeoanto y en el mismo grupo, el tres. Coincidencias en la competición y en la fase pero no, esta vez, en el resultado, aunque 'la roja' continuó mostrándose incapaz de batir a la 'canarinha'. En el primero de los partidos, los brasileños se imponían a su rival español por 2 tantos a 1; Amarildo sería el encargado de anotar, por partida doble, los goles que le dieron el triunfo a los suyos, mientas que la esperanza hispana la puso Adelardo Rodríguez, que además había adelantado a España en el marcador con 35 minutos de tiempo cumplido.

El último encuentro que les mediría en partido oficial llegaría en la Copa del Mundo de 1986 disputada en México. Un partido de infausto recuerdo -uno más- para la Selección Española que cruzó su camino con la verdeamarelha en el grupo D de la fase inicial. Una nueva y ajustada victoria de los sudamericanos sobre el combinado español que vino precedida por el gol que Míchel anotaría a la salida de un córner, un gol fantasma que no concedió ni el árbitro ni su asistente, que no obstante vieron de forma distinta el tanto en fuera de juego que anotaría Sócrates para los suyos. Han transcurrido 27 años desde aquello pero la castigada memoria española, curtida en heridas y cicatrices, mantiene latente un recuerdo que esta noche tratará de eliminar para siempre.

Al margen de los citados partidos oficiales, Brasil y España han disputado tres amitosos a lo largo de su historia, que sí han visto modificada la inercia tomada en estos duelos: una victoria de la seleçao, una derrota por 3-0 y un empate sin goles cierran el balance total de encuentros entre los dos combinados más poderosos del panorama futbolístico actual. Esta noche, el pulso tratará de cerrar un ciclo en la superioridad brasileña sobre los españoles o prolongarlo, una Copa Confederaciones que Joseph Blatter, máximo mandatario de la FIFA definía como "la mejor de la historia".

