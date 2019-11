Quique De Lucas se despide de la afición celeste

Hace escasamente tres años, mientras corría el 2010, el Celta buscaba renovarse, buscaba dar con esa tecla que le permitiese volver a la élite profesional tras tres aciagos años en el pozo de Segunda División. Para este proyecto se seleccionó a un jugador veterano, experimentado y de calidad, Quique De Lucas, para ser el director de la orquesta viguesa. Tres años después el de Hospitalet de Llobregat deja al equipo de Luis Enrique en Primera División y con las esperanzas más altas que nunca.

Un par de semanas atrás, la directiva celeste le comunicó a De Lucas que el nuevo entrenador no iba a contar con sus servicios, con lo que el veterano jugador, de casi 35 años, se ha visto abocado a despedirse de la afición que lo ha cobijado las últimas tres campañas. De su boca no salieron más que palabras de agradecimiento hacia el club, y ha calificado su periplo celeste como "una experiencia única. He vivido tres años magníficos, me llevo un gran recuerdo del Celta porque ésta ha sido una de mis mejores etapas como profesional." Además, el experimentado mediapunta, que pasó en el pasado por equipos como el Espanyol, el París Saint Germain o el Chelsea, antes de volver a España y recorrer su geografía por el Alavés, el Murcia y el Cartagena, ha declarado que quiere "darle las gracias al club por apostar por mí en su día y dejarme participar en un proyecto que ha sido maravilloso".

La emoción también brotó de las palabras del canterano del Espanyol, que aseguró que "si de pequeño alguien quiere ser futbolista es para vivir cosas como las que yo he vivido aquí". Haciendo referencia a su obligada despedida del club, afirmó que "ha sido duro aceptar que tengo que marcharme, pero agradezco que fuesen directos".

Con respecto a su futuro, ha declarado que "no está definido" pero que quiere "seguir jugando. Ahora estoy en una etapa de mi carrera en la que me apetece seguir disfrutando de mi profesión, aunque será difícil disfrutar tanto como lo he hecho aquí. Buscaré un proyecto que me llene." De Lucas destacó que ahora mismo en España escasean los proyectos ilusionantes, con lo que el hecho de quedarse aquí se muestra complicado. Aún así, se dispone a afrontar una nueva etapa con ilusión, y sin olvidar al Celta: "El Celta está en una disposición fantástica para crecer, muy pocos clubes en España están igual. Yo he vivido la transición en el vestuario de la gente joven, pero lo que mejor me llevo es la transición de la grada, esa gente joven que se ha enganchado al club. En España pocas aficiones están hoy como la del Celta", declaró un De Lucas emocionado e ilusionado a la vez, que dijo esperar mucho del futuro de este equipo.