Cesc: "Luché mucho para llegar aquí, mi meta es triunfar en el Barça"

Cesc Fàbregas charló con los compañeros del Diario SPORT sobre su futuro de cara a la próxima temporada. Temas como su nuevo compañero de equipo, Neymar y la pasada temporada también fueron tratados

El flamante fichaje del Barcelona y reciente MVP de la Copa Confederaciones, Neymar, recibió palabras de admiración por parte de su nuevo compañero, quien tiene claro que "cuando él tiene el balón, es cuando más peligro tienen (Brasil)". El de Arenys alabó al equipo de 'Felipão' y destacó su "agresividad" e "intensividad en la presión". El futbolista español se mostró esquivo en lo relativo a la percepción de la selección española en cuanto a Neymar y dejó claro que solo pensaban "en ganar". En cambio dejó un par de apuntes sobre el fichaje del ex-santista aclarando que el Barcelona "se ha hecho respetar por todos los rivales y equipos del mundo" por lo que "será una buena experiencia para él y seguro que aprenderá mucho"; Cesc lo tiene claro: "Nos ayudará a ganar". A raíz de las declaraciones de Johan Cruyff sobre la posible venta de Messi fue tajante y claro: "Leo es el jugador más importante. No hay otro igual. Quitas a Messi y no es que lo pierdas todo, pero sí te quedas sin una gran parte de lo que es este equipo". Despejó todo tipo de dudas y sentenció: "Es impensable que no esté en el Barça".

Futuro próximo

Como viene siendo habitual desde que finalizó la temporada, y como consecuencia de las críticas recibidas por parte de la prensa y el Camp Nou, Cesc fue interrogado por su futuro, el cual él parece tener bastante claro: no se mueve hasta que sea un referente en el equipo de sus amores. Fàbregas afronta la temporada venidera con "muchas ganas e ilusión" de ganarse el puesto y de "conseguir muchos títulos". Su fichaje por el Barcelona fue una operación complicada y el mediocampista catalán sufrió en demasía para volver a casa; una vuelta ansiada desde hacía mucho tiempo y que se había producido con el primordial objetivo del éxito en esa nueva etapa. Cesc recuerda que le "costó mucho llegar" y afirma que "una vez tienes la oportunidad, debes aprovecharla"; por lo que su objetivo lo tiene muy claro: "Debo tirar hacia delante y no perder el objetivo que es triunfar aquí". No obstante se muestra optimista y seguro de sí mismo, lo cierto es que el volante está totalmente "convencido de que todo irá bien". Cerrando el tema del futuro, tuvo cálidas palabras de alabanza hacia su entrenador, en relación al fichaje del ex-técnico del Girona, Rubi: "Al míster lo conocemos mucho y no creo que cambie mucho las cosas respecto los últimos años". Terminó diciendo sobre Vilanova que seguirá "compitiendo para mantener un nivel muy alto".

En cuanto a una posible ausencia de Tito, y en reflejo de lo acaecido la pasada temporada, Fábregas se refirió muy contundente, queriendo quitar hierro al asunto: "Si no está, entre todos debemos dar un paso adelante y ser más fuertes", asegura que ya lo han hecho en muchas partes de la temporada anterior aunque admitió que "en algún momento no estuvimos finos" y se mostró esperanzador de que "el año que viene todo irá mucho mejor" ya que Tito, según Cesc "se encuentra bien, se siente fuerte y nos da energías". Sobre la congelación de la posible revolución tras la catástrofe en Europa el pasado curso, el de Arenys señaló: "En el deporte y en la vida, tomar decisiones en caliente es lo peor que puedes hacer". También comentó que "hay que decidir más tranquilamente y valorar luego lo que puedes mejorar o no" y concluyó claro y conciso: "Hay que ir con calma".

Fuente: SPORT