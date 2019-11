Cedrick: "Vengo a trabajar duro y a ayudar al equipo"

Continúa el turno de presentaciones en el Real Betis a lo largo de estos días. Acompañado del director de la Secretaría Técnica, Stosic, y del presidente de la entidad, Miguel Guillén, apareció Cedrick ante los medios de comunicación. "Estoy feliz porque un club como el Betis me haya llamado. Vengo a trabajar duro y a ayudar al equipo. Quiero hacer mi juego porque es un salto importante en mi carrera. Estoy contento, aún no me creo que esté aquí", fueron sus primeras palabras como jugador bético.

Preguntado por sus características futbolísticas, el congoleño se define como "un jugador que puede actuar en las dos bandas, con la virtud de la velocidad. Intentaré ayudar a mis compañeros. El equipo ha hecho una buena temporada y me ilusiona muchísimo jugar la Europa League. No me importa el dorsal que tenga. No tengo preferencias por una banda, desde pequeño he jugado en las dos", declaraba sonriente el excanterano del Atlético de Madrid.

Cuestionado por la anecdótica cláusula, el nuevo jugador del Real Betis no pudo evitar bromear sobre el asunto manifestando que "hay muchas cosas detrás de mi cláusula de 1,20 euros. Yo no fui a pagarlo, no me tocó ir. Siempre los amigos y compañeros dicen de broma que valgo menos que un café".

Por otra parte, Stosic se refirió al africano como un jugador que "va a dar mucho equilibrio en la plantilla. Su mejor virtud es que tiene velocidad por la banda. Es rápido y hace buenos centros. Puede jugar tanto por la derecha como por la izquierda".

En otro orden de temas, el serbio no quiso dar excesivas pistas sobre la confección de la plantilla. Salió a la palestra el nombre de Juan Carlos, a lo que el director general heliopolitano expresó que "el deseo nuestro por Juan Carlos es evidente, como su deseo, pero están el fondo, el Sporting de Braga y el Betis. Esperamos que el fondo y el Sporting lleguen a un acuerdo. Sí, hay posibilidades de traerlo".

Tras la presentación el pasado martes del guardameta Andersen, al club le resta la contratación de un cancerbero más. Stosic reveló que "estamos manejando varias opciones y no podemos trabajar en un solo portero. Hay cosas avanzadas pero no puedo decir lo que falta porque tenemos en marcha varias operaciones. Vamos a empezar la pretemporada con dos porteros seguro, porque ya tenemos a Andersen y Montero. No hay que alarmarse si no llega otro antes de empezar".