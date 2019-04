La continuidad de Martín González, en el aire

La presentación de Joan Oriol dio y dará mucho que hablar. Que el catalán estrenara la zamarra rojilla fue casi lo de menos en una rueda de prensa marcada por la polémica y en la que se revelaron algunos datos que afectan al futuro inmediato de la plantilla: la inminente rescisión de Nano y la confirmación oficial de las cifras del traspaso de Kike Sola al Athletic de Bilbao, que ya ha hecho oficial su fichaje por cinco temporadas como quería el jugador (en lugar de las tres que ofrecían desde Ibaigane).

Pero lo más destacado fueron las palabras del director deportivo, Ángel Martín González, que vuelven a situar su relación con el club en el ojo del huracán: "Si no soy yo el que toma las decisiones y me imponen criterios deportivos no me puedo encontrar cómodo. Hay que respetar la parcela de cada uno". Cabe recordar que, hace dos semanas, Miguel Archanco, presidente de Osasuna, desvelaba en una entrevista concedida a Diario de Navarra, que Martín presentó la dimisión, pero la junta no la aceptó. Sin embargo, la cuestión parecía cerrada o –al menos en standby–, tras una nueva intervención de Archanco, esta vez en Navarra Televisión, donde aseguró que cumpliría su contrato, que finaliza al término de la temporada 2013/14.

"Si no soy yo el que toma las decisiones y me imponen criterios deportivos no me puedo encontrar cómodo"

Aunque nada más lejos. El distanciamiento entre ambas partes parece claro. "Ganas tengo [de trabajar], pero no ha cambiado nada [tras la dimisión]. Mi posición no fue un capricho, sino el resultado de una situación dura. No lo tenemos demasiado claro". Al parecer, esta circunstancia comenzó a gestarse en el último mercado de invierno. Su intención de traer de nuevo a Javad Nekounam no sentó demasiado bien a la directiva, que no perdonaba al jugador iraní las presiones ejercidas para obtener la carta de libertad, apenas medio año antes. A este incidente se irían añadiendo constantes rifirrafes que habrían acabado por agotar la paciencia del director deportivo, y que tuvo como punto culminante la designación de Javi Lerga como entrenador de Osasuna Promesas, en lugar de José Manuel Mateo, su apuesta personal.

Por tanto, su continuidad queda en el aire. Lo único que ha asegurado es que seguirá trabajando como hasta ahora, al menos, hasta que esté cerrada la plantilla de esta próxima temporada: "Tengo ese compromiso con el club. Cuando finalice este diseño tendremos que volver a hablar, nos sentaremos y veremos si cumplo la temporada que me queda de contrato".

Osasuna Promesas quiere plaza en 2ªB

Otro de los temas conflictivos que maneja la dirección deportiva de Osasuna, y que implica directamente a la directiva, es la compra, o no, de una plaza en Segunda B para Osasuna Promesas, que no consiguió mantener la categoría tras 26 años en la división de bronce.

Los descensos administrativos de Salamanca y Gimástic de Torrelavega han obligado a la Federación Española de Fútbol a subastar las dos plazas que dejan vacantes a un precio de 300.000 euros cada una, con preferencia para los equipos que perdieron el Playoff por la salvación. Según ha publicado esta mañana Diario de Navarra en su edición impresa, Osasuna ya habría solicitado a la Federación uno de esos puestos. Ahora toca esperar esperar hasta el viernes para saber si el filial rojillo es uno de los dos afortunados. De momento, hay optimismo en el seno del club.