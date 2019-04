Pablo Suárez: "Es difícil decir no a un club de superior categoría"

Pablo Suárez nació en Carreño hace veintidós años y, desde que terminó su etapa juvenil -en el Veriña gijonés-, jugó en la Tercera División asturiana. Luarca, Candás y Real Oviedo Vetusta han sido los clubes en los que ha militado el joven lateral. Ahora, tras demostrar sobradamente que está capacitado para dar un paso al frente, ficha por el Marino de Luanco, con el que debutará en Segunda División B.

En esta entrevista, nos contará cómo afronta el reto, además de darnos a conocer el funcionamiento de uno de los clubes más humildes de esta categoría de bronce que, año tras año, es capaz de sacar su proyecto adelante con un bajo presupuesto.

P. ¿Cómo afrontas tu debut en la Segunda División B?

R. Afronto el año con muchas ganas y mucha ilusión. Me lo tomo como un reto para poder demostrar que soy válido para esta categoría y espero tener oportunidades y aprovecharlas para hacerme un hueco en el equipo.

P. ¿Te pilló muy por sorpresa el interés del Marino de Luanco? ¿Te costó aceptar la oferta?

R. Al acabar la temporada, me habían llegado rumores de que posiblemente me llamara un equipo de Segunda Divisón B, pero la verdad es que no me lo creía. Tenía varias ofertas de Tercera pero al interesarse el Marino por mí no me lo pensé dos veces y acepté. Es difícil decir que no a un club que tengo cerca de casa y que está en una categoría superior.

P. ¿Qué le puede aportar Pablo al Marino?

R. Puedo aportar mucho esfuerzo, compromiso, lucha y entrega. Soy un jugador rápido, difícil de llevar, con buen físico para poder ayudar en tareas defensivas y ofensivas. Espero aportar mi granito de arena para conseguir el objetivo que tiene el club.

P. ¿Y el Marino a Pablo?

R. El Marino me aporta la oportunidad de debutar en Segunda División B y dar un salto hacia adelante. También me aportará la capacidad de aprender muchas cosas nuevas, tanto por tener un experimentado entrenador como es Quirós, como porque muchos compañeros tienen ya mucha experiencia en la categoría.

P. ¿Cómo te presentarías como futbolista a la afición marinista?

R. Me considero un lateral derecho con mucho recorrido. Destacaría de mí que soy difícil de desbordar, es complicado que se me vayan en el uno contra uno y, por otra parte, creo que mi mayor virtud es la velocidad. Además, puedo adaptarme con facilidad al lateral izquierdo.

P. Como cada verano, llegan dos perfiles diferentes de fichajesal Marino: gente joven, con poca o ninguna experiencia en la categoría y gente bastante veterana con muchos años en Segunda B. Gustará más o menos pero lo que está claro es que da resultados. ¿Qué te parece a ti?

R. Me parece que es la combinación perfecta que debería tener todo equipo: gente joven que aporte mucho físico y trabajo por las ganas que tienen de demostrar cosas y seguir una trayectoria ascendente y gente veterana que aporte calma, serenidad y experiencia en la categoría. Es una buena mezcla porque los jóvenes podemos aprender muchas más cosas cuando compartimos vestuario con futbolistas con más veteranía.

P. ¿Qué parte de culpa crees que tiene Quirós en el buen funcionamiento habitual de cada plantilla?

R. Pues no el 100%, pero casi. Hay que tener en cuenta que cada año se le van muchos futbolistas por lo que tanto él como Luis Gallego tienen que reconstruir el equipo y empezar de nuevo y, aún así, siempre consigue hacer una plantilla muy competitiva con un bajo presupuesto, algo que es digno de admirar. Quirós es el gran activo del Marino.

P. ¿Cuál ha de ser el objetivo del equipo?

R. El objetivo del equipo es competir en todos los partidos al máximo y conseguir la salvación. Espero que podamos conseguir el objetivo lo más pronto posible para poder disfrutar de la categoría con más tranquilidad a partir de ese momento.

P. Ya para terminar, mucho se está hablando estos días de la posible confección de grupos. ¿Con qué comunidades prefiere Pablo Suárez compartir grupo?

R. Al ser novato en la categoría, no conozco mucho a los equipos, así que no tengo preferencias por tema deportivo. Sí te podría decir que me gustaría estar encuadrado en un grupo con equipos cercanos, para que los desplazamientos no se hagan tan duros.

Fotografías en el cuerpo: Patricia González | VAVEL