Rafinha firma su renovación hasta 2016 con el Barcelona

En la tarde de ayer Rafael Alcántara, más conocido como Rafinha, firmó su renovación con el Barcelona en las oficinas del club en presencia del vicepresidente, Josep María Bartomeu; del director de fútbol, Andoni Zubizarreta y de su padre, entre otros. El hermano de Thiago estará ligado al club catalán hasta 2016, alargando así dos años más su vinculación al club, pasando a ser su cláusula de rescisión de 30 millones de euros.

El joven jugador (20 años) disputó la pasada temporada 36 partidos con el Barcelona B, y en tan sólo uno de ellos salió como suplente. Fue el tercer máximo goleador del equipo, tras Deulofeu y Luis Alberto, anotando 10 goles.

El futbolista se mostraba así de contento en Twitter por su renovación:

Rafinha habló tras la firma de su nuevo contrato: “Llegué aquí con 13 años con la ilusión de llegar algún día al primer equipo y estoy muy contento de haber hecho realidad mi sueño”. Añadía, además: “Este club me ha dado valores, he aprendido muchísimo. Soy este jugador gracias a este club”. En cuanto a la posible cesión debido a la probable falta de minutos en el primer equipo la próxima temporada, Rafinha comentó que su plan es “poder jugar” y afirmó: “Si aquí no puedo tener minutos, buscaré minutos y poder jugar, que es lo importante para un chico joven”. “Sí, me planteo la posibilidad de una cesión, lo importante es jugar, yo el fútbol lo disfruto jugando y si tengo que irme cedido para jugar, encantado”, confirmó Rafinha Alcántara.

Interés del Celta de Vigo

El presidente del club gallego, Carlos Mouriño, admitía el pasado 13 de junio su interés por fichar a Rafinha. Entonces, el futbolista todavía no había renovado con el Barcelona y Mouriño declaró a la Agencia EFE: “Ojalá podamos ficharlo, pero a día de hoy no hay ninguna posibilidad y así se lo quiero hacer saber a la afición, porque no quiero crear falsas expectativas. Rafinha tiene que renovar con el Barça, mientras eso no suceda, nunca va a poder ser jugador del Celta, porque le queda un año de contrato, y en ese caso, nunca saldría cedido. Por eso, en este momento no es una posibilidad real”, y añadió: “Si al final renueva con el Barcelona, intentaremos traerlo, porque es un gran jugador y tenemos una gran esperanza de que venga”. Con lo que se espera que haya contactos entre Celta y Barcelona por el joven jugador culé.