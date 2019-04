El presidente del PSG lo tiene claro: "Thiago Silva continuará con nosotros"

Continúan los rumores típicos de estas fechas acerca de fichajes e intereses sobre los distintos equipos y sobre varios jugadores. El que más suena en la órbita del Fútbol Club Barcelona es el central y capitán del PSG y de la selección de Brasil, Thiago Silva, de 28 años de edad y con contrato con el equipo francés hasta 2017. La prensa española dice que el club catalán habría ofrecido al club francés 32 millones de euros, cifra que consideran insuficiente.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain ha dejado clara su opinión en declaraciones al diario Le Parisien: “Thiago Silva es uno de los grandes jugadores del PSG. Va a continuar con nosotros la próxima temporada. Es uno de los pilares del equipo y aporta mucho al club”, y añadía: “Thiago Silva no tiene precio”.

Laurent Blanc, nuevo entrenador del PSG, desveló a EFE una conversación telefónica con el jugador: “El martes hablé con Thiago Silva por teléfono. Está completamente implicado con el proyecto parisino. Estamos preparando un programa individualizado. Le sentí implicado”.

Por su parte, el propio Thiago Silva ha reconocido en declaraciones al diario brasileño O Globo que “jugar en el Barça es un sueño”. El brasileño ha explicado que todo el tema del mercado está en manos de su representante, Paulo Tonietto, y ha comentado que “el año pasado tuve conversaciones con el Barcelona, pero infelizmente no prosperaron. Ahora no ha habido nada, pero mi cabeza está muy tranquila en relación con el tema de un posible traspaso. Jugar en el Barça es el sueño de cualquier jugador, pero de momento también me siento a gusto en el PSG”. Thiago Silva añadía: “Yo siempre le digo a mi agente que no me diga nada si no hay un interés concreto, sobre todo cuando estoy en medio de una competición, porque necesito estar concentrado. La gente lo respeta, y si él no me ha dicho nada, es que no hay nada”. Por último, Thiago Silva explicó a O Globo que “mi deseo siempre ha sido jugar en Europa y en un club grande. Gracias a Dios todo lo que he ido soñando a nivel personal y profesional se ha ido cumpliendo y seguiré luchando para llegar hasta ahí”.

El guardameta Ter Stegen también ha hablado

Sabiendo que Víctor Valdés no renovará con el Fútbol Club Barcelona, también son muchos los rumores acerca de quién cubrirá la portería del club barcelonés. Uno de los nombres que más fuerte suena es Ter Stegen, portero de tan sólo 21 años del Borussia Monchengladbach. El guardameta alemán, en declaraciones al diario Bild, habló sobre los rumores que le sitúan cerca del Camp Nou: “Es divertido leer en los periódicos que ya he firmado. Parece que ellos sepan más que yo”. De manera menos bromista, Ter Stegen comentaba: “Todavía estoy aquí, con ganas de afrontar la nueva temporada. Por supuesto, nunca puedes saber lo que pasará en el futuro”.