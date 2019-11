Entrevista. Josu Esnaola: “A la tercera fue la vencida”

Josu Esnaola Atxaga llega al Sestao buscando estabilidad en una trayectoria marcada futbolísticamente por sus altibajos. Este defensa central zurdo de 1,86 metros, nacido en Orio hace 26 años y formado en el filial de la Real Sociedad, pasó de debutar con el primer equipo donostiarra la temporada 2009/10 en Segunda División, a verse tres meses sin ficha a mitad del curso siguiente, durante su cesión en el Real Unión de Irún.

Sin embargo, ya en el mes de abril, la UD Lanzarote le permitió acabar la temporada jugando en Tercera División, siendo partícipe de la clasificación del equipo canario para la disputa de los playoffs de ascenso a Segunda División B. Buenas sensaciones que se multiplicaron para el jugador oriotarra cuando recibió la llamada de Ángel Viadero para recalar en el Noja, equipo puntero del grupo cántabro de Tercera.

Es allí donde Esnaola completará dos exitosas temporadas, tanto en el plano colectivo como lo individual: en la primera, contribuyendo al ascenso de su equipo a la categoría de bronce disputando casi todos los minutos en juego; en la segunda, consolidándose como líder de la zaga del equipo verdiblanco en Segunda B, y hombre de confianza del que seguirá siendo su míster en el Sestao.

PREGUNTA. Una vez firmado ya se puede decir que es usted jugador verdinegro. Lo suyo parecía desde los medios la “crónica de un fichaje anunciado”.

RESPUESTA. Personalmente no sé la información que había llegado a los medios. Reconozco que yo mantenía contacto con Ángel (Viadero), pero hasta esta última semana no se había hablado ni del fichaje ni del contrato ni de nada, Todo lo que se comente anterior a esa semana es algo nuevo para mí.

P. Su buena relación con Ángel no es un secreto; suponemos que el míster tiene una parte importante de culpa de su decisión de elegir al River

R. Para ser sincero me atraía muchísimo el hecho de estar en casa. He estado dos años cerca, pero al final era vivir fuera de casa, apartado de la familia, de la novia…Por otra parte había que tener en cuenta que el club era el Sestao, y el campo, Las Llanas; un sitio donde yo creo que todo futbolista de estas categorías le gustaría pasar, por el ambiente que hay en todos los partidos. No es lo mismo jugar en Las Llanas que en otros campos de Segunda B y Tercera. El público, el olor a fútbol que se respira,…No sé, es algo diferente que cualquier jugador que ha jugado en contra del Sestao ha notado cuando ha venido a Las Llanas. Es en definitiva un aire más serio que al final atrae al futbolista a la hora de decidir. Finalmente, por supuesto, el que estuviera Ángel en el banquillo era para mí un factor más que importante. El hecho de contar con un entrenador que ya sabes cómo trabaja, pero que también conoce como trabajo yo, es toda una garantía, no sólo para él, sino sobre todo para mí.

P. Ha citado a Las Llanas como uno de los atractivos de su nuevo club. Creo que guarda usted un buen recuerdo de su visita con el Noja la temporada pasada, con empate gracias a un gol suyo.

R.Sí (risas). Fue un gol bastante feo, pero sí que lo recuerdo. Fue mi único gol además la temporada pasada, y sirvió para sacar un punto en un partido muy disputado.

P. Por cierto, su ya ex-equipo, el Noja, ha salvado la categoría in extremis, cuando ya expiraba el plazo concedido para que los clubs denunciados solventaran las deudas contraídas con sus plantillas, ¿Un desenlace feliz para el club, y también para los jugadores?

R. La verdad que sí. Es una pena que hayamos hecho un año tan bonito y que al final por problemas de dinero, como tiene todo el mundo, ya nos viésemos todos en Tercera. Sin embargo al final - no sabemos aún cómo - ha salido el dinero, han cumplido con todo, han pagado a la AFE, el club se ha quedado en la categoría que deportivamente le correspondía, y todas las partes han quedado contentas.

P. Según tenemos entendido no es la primera vez que el River llamaba a su puerta…

R.En efecto. Hace dos años ya mantuve algunas conversaciones con el Sestao, y el año pasado también hablé algo con el que era su entrenador, José Luis Ribera. Al menos con la llamada del Sestao sí que puedo decir que “a la tercera fue la vencida ”.

P. En alguna entrevista anterior le hemos leído destacar la cantidad de buenos amigos que le ha dado el mundo del fútbol. Precisamente uno de ellos, el recientemente retirado Mikel Labaka, parece que ejerció una gran influencia sobre usted, futbolísticamente hablando?

R. Mikel Labaka, además de un muy buen amigo, fue quien más me ayudó en mi debut con la Real Sociedad. Cada vez que recuerdo ese día tan especial – en Huesca - me tengo que acordar de él. Yo era un chaval, un “niño recién nacido” en esto del fútbol. Además, como amigo, siempre ha estado a mi lado, y para cualquier duda que he tenido siempre lo he tenido ahí.

P. ¿Se puede decir que Esnaola regresa a Euskadi en el mejor momento de su carrera, muy diferente a cuando dejó Irún allá por la primavera del 2011?

R. Pues sí. Precisamente un amigo, Joseba, me comentaba hoy lo mismo: “Josu, ahora que estás en el mejor momento, no tienes la oportunidad de estar en la Real Sociedad”. Seguramente ahora soy mejor futbolista que hace tres años. La cabeza está más asentada, ya sabes de qué va el fútbol, andas más listo y sabes cómo funciona todo.

P. Repasando los distintos lugares a donde le ha llevado su carrera como futbolista hasta ahora, conviene detenerse en su corto pero exótico paso por el fútbol escandinavo. ¿Nos puede contar algo de su prueba por el Sarpsborg 08 de la Adeccoligaen de Noruega hará ahora un año?

R. Aquello fue una experiencia muy bonita. Me llamaron de un día para otro para ir a Noruega y, sin pensarlo dos veces me fui con la novia. Estuvimos allí una semana increíble, me trataron como futbolista de primer nivel. Ellos se encargaron de tramitar los billetes, reservar el hotel, venirme a buscar al aeropuerto... La relación con el míster también fue perfecta; incluso el último día se despidió de mí asegurándome que pronto nos veríamos, porque él se quedó muy contento con mi trabajo. Sin embargo el asunto se demoró porque ellos tenían más de una docena de jugadores pendientes de renovar, tenían que decidir quiénes y cuántos se quedaban. Me dijeron que tendría que esperar al menos un mes para saber si contaban conmigo o no, y eso era un tiempo que yo no podía aguantar sin tener nada seguro. Finalmente apareció Ángel Viadero, que me esperaba para renovar por el Noja, y terminé decantándome por lo más seguro, que era seguir con él en Cantabria.

P. Usted fue jugador formado en la cantera de la Real Sociedad B y excompañero (en la foto le vemos con Agirretxe, Illarramendi y Zurutuza) de algunos de los integrantes de la primera plantilla. A la vista de la coyuntura actual, ¿piensa que está funcionando mejor Zubieta que Lezama?

R. Para mí, sí. De momento se puede comprobar que Zubieta está dando muy buenos frutos. Todos los chavales son de casa, quitando tres o cuatro fichajes muy buenos que han hecho. La verdad es que es una gozada ir a Anoeta cada quince días –cuando puedo, que este año ya creo que intentaré ir algo más – . Además el juego que está haciendo la Real es un fútbol que me gusta, con gente que ha tratado mucho conmigo, lo que te hace una mayor ilusión si cabe.

P: Para finalizar, y como buen oriotarra que es, no hará falta recordarle la importancia del remo en Sestao. Con Korta como cabeza visible de Kaiku y ahora su fichaje por el Sestao River, suponemos que medio Orio se hará ya verdinegro.

R. No, eso nunca. ¡Ni siquiera yo! Oriotarra y agilutxo siempre. Sin discusión. El fútbol y el remo son cosas distintas: el remo se lleva con el banco y el fútbol con las piernas y la cabeza. El remo en Orio es una religión, así que intentaremos negociar con Korta para que nos deje ganar algo pero nada más.