José Rodríguez: "Mourinho siempre será mi padre del fútbol"

José Rodríguez es ese canterano que era suplente en el Castilla y al que Mourinho, para poner más picante a su disputa con Alberto Toril, hizo debutar en Liga, Copa y Champions, convirtiéndose así en el madridista más joven de debutar en dicha competición europea (17 años).

En una entrevista concedida al Diario Marca, el valenciano afirma que los citados momentos fueron muy emocionantes e inolvidables, tanto que ni él mismo se creía lo que estaba viviendo: "Como un sueño. Nunca me podía imaginar que me pasase algo así. No estaba jugando en mi equipo y, de repente, me sube Mou y debuto en Champions, Liga y Copa."

Sin embargo, no todo fue color rosa para José, ya que en el Castilla seguía siendo suplente: "No fue fácil y claro que me afectó. De jugar en Champions contra el Ajax a no jugar luego con el filial, pues no era fácil. Pero bueno, lo intenté llevar de la mejor manera posible y acabé bien la temporada. Fue duro en ese sentido, pero inolvidable. Es difícil estar en lo más alto del fútbol, como es jugar la Champions o la Liga, y bajar al filial y no tener minutos."

No fue fácil estar en medio de dicha disputa entre técnicos, ya que "esas cosas siempre afectan, pero Toril tenía su equipo y ponía a los jugadores que creía que eran los mejores". A José sólo le quedó entrenar, aprovechar al máximo todos los minutos de los que disfrutaba y esperar su oportunidad para conseguir la continuidad.

El canterano afirma que siempre le estará agradecido a Mourinho por todo lo que le ha permitido vivir y aseguró, además, que siempre le considerará como su "padre del fútbol". El técnico portugués hablaba mucho con él e intentaba quitarle presión con preguntas como "¿Te da miedo jugar en el Bernabéu?". Aun así el centrocampista está muy agradecido también con Toril, que estuvo a su lado en todo momento y le ayudó entender cuál era su verdadera situación, ya que "él pasó por la misma situación cuando era jugador": "Me tranquilizó un poco y me dejó claro que mi momento llegaría", afirmó José.

Quien también le ha ayudado mucho, cosa que le sorprendió bastante, ya que no le conocía de nada, fue Carvalho. A pesar de que todos los jugadores "son en realidad, tipos normales y muy cercanos", el portugués tuvo especial cuidado con él y le aconsejó mucho: "Me llamó mucho la atención. No me esperaba que alguien con su trayectoria me cuidase así, de esa manera, sin conocerme de nada. Me llamaba ‘niño’ y me daba todo tipo de consejos. Fue una ayuda muy grande. Me decía que no tuviera prisa, que era muy joven," confesó el centrocampista del Castilla.

De cara a esta próxima temporada, José afirma que su objetivo "es jugar más, tener continuidad", situación sobre la cual ya habló con Toril, quien le tranquilizó asegurándole que cuenta con él: "Será difícil, porque el Castilla también tiene presión, pero yo creo que estoy preparado para ello. El pasado año creo que cumplí bastante bien."

Por último, José confiesa que no estaría mal que en lugar de "el niño de Mou" pase a ser "el niño de Ancelotti": "A cualquiera le gustaría ser el niño del entrenador del primer equipo, pero ahora el objetivo prioritario es jugar más en el Castilla."