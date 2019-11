Gilberto Alcatraz: "Espero estar a la altura de la mejor liga del mundo"

Tras la presentación en el día de ayer de Mariño, hoy era el turno para Gilberto Alcatraz, nuevo lateral derecho de la entidad blanquivioleta. Acompañado por Juan Ignacio Martínez, tuvo lugar la rueda de prensa del colombiano. El propio técnico pucelano, explicó los motivos de su ausencia en el entrenamiento de esta mañana: “Esta mañana se ha ausentado porque ha estado en la prueba de esfuerzo, estamos en cantados con él. Lo que he podido conocer a través de la información de la dirección deportiva, creo que es un jugador que nos va a ofrecer muchas cosas”.

Pasando el turno ya para el protagonista del día, el jugador sudamericano comentó que los días de descanso con la familia, le sirvieron para cargar energías y llegar a tope a la capital de Castilla: “Tuve unos días de descanso, en compañía de mi familia. Me sirvieron mucho para estar tranquilo y llegar con todas las energías. Siento que estoy muy bien, con ganas de trabajar duro esta pretemporada para tener la reserva de aguantar todo el torneo”.

“Primero de todo quiero darle la gloria a Dios porque me presentó esta oportunidad en Europa, es algo que soñé desde niño. Con cinco años le dije a mi mamá que yo quería tener la oportunidad de estar en Europa para poder regalarle su casa. Vengo a cumplir ese sueño, por mi familia, porque es algo por lo que he trabajado duro pasando momentos buenos y malos. Vengo a aportar a este gran equipo, a triunfar y portar el nombre de mi país en alto” comentó el lateral, expresando que con su llegada a Valladolid, cumple uno de sus deseos de la infancia.

Desde que se confirmara su fichaje hace unos días, la afición pucelana había comenzado a buscar información sobre este jugador. Algo que sorprendía a la hinchada de Zorrilla, era la gran habilidad de Alcatraz para materializar faltas lejanas. Sobre este tema, el mismo Alcatraz afirmó que es algo que le gusta realizar, siempre desde el trabajo para mejorar día a día: “Sí es así, soy un trabajador incansable. Me gusta practicar y perfeccionar cada día, es una virtud que Dios me regaló. Trato de aprovecharla al máximo, estoy seguro que con el poder de Dios, el trabajo y el esfuerzo, van a llegar muchos goles también de tiro libre”.

"Mi puesto preferido es el lateral, me gusta llegar por sorpresa"

Respecto a su posición, que podría albergar la opción de adelantarle hacia la parcela ofensiva al ser un defensa muy ofensivo, añadió que su demarcación idónea es la del lateral, pero que es cierto que disfruta sumándose al ataque: “Mi puesto preferido es el lateral derecho, me gusta llegar por sorpresa, pasar por detrás. Me gusta también jugar hacia el centro y tirar de media distancia. Lo principal para mí, como lateral, es ser ordenado. Tener claro que soy un defensa y cubrir mi zona, pero también me gusta aportar mucho en ataque, soy un lateral ofensivo. Me gusta habilitar a mis compañeros para que tengan la oportunidad de hacer gol, para mí es más importante tirar un pase de gol que hacerlo. Pero también me considero un jugador atrevido, que le gusta el gol; cuando tenga la oportunidad de hacerlo también lo voy a hacer”.

Otro de sus sueños, es ganarse un puesto con la Selección cafetera para el mundial de Brasil, algo que expresó: “Ese es mi objetivo claro. Esto me viene muy bien pensando en la Selección de Colombia, mi meta es estar en el Mundial, ganarme un puesto. Estoy en la mejor liga del mundo, yo sé que van a estar pendientes de los partidos. Espero estar a la altura de la mejor liga del mundo”.

"Pienso que mis capacidades se asemejan a las del fútbol español"

Un colombiano más en la disciplina del Real Valladolid, el octavo que vestirá los colores blaco y violeta. Tras Valderrama, Higuita, Harold Lozano o De La Cuesta. Alcatraz afirmó que todos ellos son ídolos en Colombia, y quiso agradecer la labor de Lozano en su fichaje por el Valladolid: “Estuvo Leonel, junto con René, son ídolos en Colombia. Harold Lozano que fue el que más duró acá, dejando una buena huella. Gracias a la gestión de él se da mi llegada, tengo que agradecérselo porque él creyó en mí y me recomendó. Tuve la oportunidad de hablar con él, en una hermosa ciudad, muy tranquila donde me iba a ir muy bien”.

Un detalle que podría preocupar al cuerpo técnico y al mismo jugador, es la diferente velocidad de juego que se realiza en Sudamérica respecto a Europa. Sin embargo, el colombiano argumentó que sus capacidades se asemejan más a las propias en Europa, que al fútbol del sur de América: “La verdad no me preocupa. Pienso que mis capacidades se asemejan a las del fútbol español, soy un jugador que le gusta estar todo el tiempo corriendo, es mi forma de juego. Soy admirador de esta liga, no me pierdo partido de esta Liga española. Me gusta el ritmo, el buen trato de balón, pienso que me va ir bien”.

“Me gustaría que me dijeran ‘Alcatraz’, es motivo de orgullo para mí llevar este apodo. Mi papá desde muy pequeñito, en un pueblo de la costa era pescado. Mi abuelo le colocó Alcatraz porque se lanzaba al mar como lo hace un alcatraz, de ahí viene el apodo. Mi papá jugó también con ese apodo, yo estoy siguiendo sus pasos y espero que mi hijo lo haga también”, explicó sobre su mote, por el cual desea que sea llamado.

"Me gustaría que me llamaran Alcatraz, es un orgullo para mí"

Finalmente, Alcatraz tuvo unas palabras de agradecimiento a todos los factores que han hecho posible su llegada a Valladolid, desde su ex equipo, Once Caldas, hasta Dios: “Por último, quería agradecer a Dios por tenerme acá, al club por creer en mí y darme la oportunidad de cumplir mi sueño, a mí representantes que me han tratado muy bien. En Colombia a Once Caldas porque me da la oportunidad de mostrarme, pero principalmente a Deportivo Pasto que ha sido mi vitrina, donde he tenido mi mejor nivel. Además mi esposa e hijos son de esa tierra, agradecer a ellos también que siempre me apoyan. Espero que todo sea espectacular esta temporada, vamos a conseguir cosas muy importantes y poder aportar mi granito de arena para que este equipo siga siendo importante”.

Para terminar la presentación, JIM volvió a intervenir, comentando que siempre es bueno tener una competencia en cada puesto, más aún si te permite realizar variantes técnicos: “Es bueno que haya competencia, como él comentaba en esta Liga. La cantidad de mensajes que ha dejado aquí, demuestra su sencillez y humildad, sus ganas de triunfar. Son una cantidad de valores para nosotros muy importantes. Es bonito que haya esa competencia, es bueno que podamos tener esa alternativa de tener dos jugadores que puedan jugar uno por delante, eso para el equipo es beneficioso”.

Como última aclaración, el míster pucelano detalló las razones por las que Labinot Harbuzi, en su segundo intento por recalar en las filas del Real Valladolid, tampoco firmará un contrato con el club: “Sobre Harbuzi, ayer nos reunimos la dirección deportiva y hemos contemplado que al final no va a venir. Dejarlo claro para que no tengamos malentendidos”.

