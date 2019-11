Entrevista. Dani Mallo: "La temporada del Lugo ha sido espectacular"

Dani Mallo recala en el CD Lugo luego de militar en la filas del Girona FC durante cuatro temporadas. Recorrió tierras escocesas y portuguesas después de abandonar el Elche CF -en el que jugó una temporada-. Gran parte de su carrera la militó en el Deportivo de la Coruña, equipo que lo vio crecer.

Ahora habla con VAVEL de su vuelta a Galicia y nos cuenta sus expectativas para esta nueva campaña.

Pregunta: ¿Qué te ha parecido la temporada del Lugo?

Respuesta: Ha sido espectacular. Yo creo que ha estado por encima de las expectativas de muchísima gente, que han hecho un fútbol de altísimo nivel y que han competido más que dignamente en todos los campos y especialmente en el Anxo Carro.

P: ¿Cuáles crees que son los objetivos para esta nueva campaña?

R: Esto es complicado porque yo aún acabo de llegar… pero veo que a priori lo más importante es mantener la buena línea, consolidar al CD Lugo en la categoría y seguir compitiendo al mismo altísimo nivel que se hizo la temporada pasada.

P: ¿Cómo ves la competencia en el puesto?

R: Será muy complicado ya que José Juan es un gran portero, tiene experiencia en la categoría, es su segundo año aquí… Lo respeto muchísimo e intentaremos que la competencia sea lo más sana posible para que el beneficiado sea en cualquier caso el CD Lugo.

P: ¿Cómo viviste la salida del Girona después de varias temporadas allí y además siendo capitán?

R: Es un ciclo que se acaba. El Lugo y yo ya habíamos mantenido contacto el año pasado pero yo estaba comprometido con el Girona. Luego han vuelto a mostrar su interés por mí… ¡El fútbol es así! Estoy encantado por ese interés que han manifestado y súper contento de volver a Galicia y de formar parte de esta plantilla. Dejo amigos en Girona pero es un ciclo que pasa y hay que mirar hacia adelante.

P: ¿Por qué te decantaste por el Lugo?

R: Está claro que el interés demostrado por el club, director deportivo y entidad ha sido clave. Yo siempre he dicho a lo largo de toda mi carrera que quiero estar donde quieran que esté. Si el Lugo tiene interés en que juegue para la entidad, encantado.

Además me siento muy agradecido por la oportunidad de volver a Galicia. Intentaré dar el 200% por este club, por mis compañeros y hacerlo lo mejor posible para que salgamos beneficiados todos.

P: ¿Crees que el Dépor corre el riesgo de desaparecer? ¿Lo ves capacitado para estar en la pelea por el ascenso?

R: No lo sé todavía, es pronto para eso. Yo espero de corazón que no haya problemas y que el concurso vaya para adelante de la mejor manera posible. Ojalá se llegue a un acuerdo con los acreedores, jugadores, empleados -que éstos son unos de los más grandes afectados y muchas veces no se les nombra- y que el club tenga viabilidad y siga hacia adelante.

En cuanto a pelear por ascender yo creo que este año la Segunda va a estar muy dura y que todo el mundo tendrá que arrimar mucho el hombro. De momento el Dépor tiene pocos jugadores e intentarán hacer una plantilla compensada y competitiva pero lo que sí está claro es que va a estar muy difícil estar arriba este año.

P: ¿Qué sensaciones te trae volver a Galicia?

R: Sobre todo alegría. Ya son siete años fuera, mi hijo mayor ha nacido en Coruña pero lleva toda su vida lejos de aquí… Me alegra volver con la familia y con los amigos. También sentía un poco de morriña, por lo que me siento doblemente agradecido al Lugo: por su interés y por darme la opción de volver.

P: ¿Hablaste con algún jugador del Lugo antes de venir aquí?

R: Sí, yo hablo con Carlos Pita ocasionalmente, pero no necesitaba referencias. La imagen del Lugo habla por sí sola y su buen hacer está en boca de todo el mundo: de entrenadores, jugadores, exjugadores… No tuve que preguntar a nadie porque ya sabía como era la entidad, conocía la seriedad del proyecto y lo bien que lo están haciendo en los últimos años a todos los niveles.

P: ¿Compraste alguna acción de la SAD?

R: Por ahora no. Por supuesto que me gustaría hacerme socio de la entidad y ver cómo está el tema de la compra de acciones porque en todos los clubes en los que he estado he sido socio y por supuesto no va a ser menos el CD Lugo. Si puedo colaborar con la compra de acciones lo haré encantado.