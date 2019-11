Entrevista. Alberto González: "Al Sestao vengo con mentalidad de volver a disfrutar del fútbol"

Este año no hay vacaciones para Alberto González. El jugador cántabro, cuyo fichaje por el Sestao avanzara ya VAVEL antes de ser comunicado oficialmente, continúa su rutina laboral a la espera de que el club verdinegro fije la fecha de inicio de la pretemporada. "Soy operador de vending. Coloco máquinas expendedoras de café, snacks.. en empresas, residencias, institutos..." nos informa antes de iniciar la entrevista. Natural de Ruente, una pequeña localidad de Cantabria donde sigue residiendo, Alberto también dedica parte de su tiempo a un pequeño negocio familiar de ganado. Trabajador y campechano, este espigado defensor, a pesar de sus treinta años y once temporadas a sus espaldas, muestra la ilusión de un principiante ante el nuevo reto que supone el Sestao River para él.

PREGUNTA. Ya ha sido anunciado oficialmente como jugador del Sestao River para la próxima temporada. ¿Cómo y cuándo se produjo su fichaje?

Este año he terminado la temporada muy cansado mentalmente por todos los problemas que hemos tenido en Torrelavega. Incluso después de terminar la liga estaba la incertidumbre de saber si la Gimnástica conseguiría salir en 2ªB. Durante todo este tiempo mi pensamiento era, si mantenía el equipo la categoría, seguir jugando porque además tenia contrato. Sin embargo, en caso de descender — como al final ha pasado -—la opción que más había barajado era dejar el futbol. Para mí fue una sorpresa la llamada del Sestao, y aunque inicialmente no estaba muy receptivo, hay que reconocer que tanto Alfonso Del Barrio como Angel Viadero me transmitieron mucha ilusión y llegamos a un acuerdo bastante rápido.

P. Diez años jugando en la Segunda División B, y ocho de ellos en el grupo segundo. ¿Cree que su contrastada experiencia ha sido el mejor aval para su fichaje?

Todo lo que he vivido en el fútbol cuenta y está claro que la experiencia es importante, pero yo creo que tiene que ir acompañada de muchas cosas.

"Nadie ficha a un jugador solamente por la experiencia que tenga"..

P. Este año el tema de los fichajes en el Sestao es cosa del tándem formado por Alfonso Del Barrio en la secretaría técnica y Ángel Viadero en el banquillo. ¿Qué conocía de ambos antes de empezar las negociaciones?

De Alfonso mucho. Me entrenó en la Gimnástica cuando yo tenía 19 años, justo después de pasar de juveniles. Aprendí muchísimo ese año. Del Barrio es una de las personas que en toda mi carrera deportiva más me ha marcado. A Ángel, en cambio, solamente le conocía por su trayectoria como entrenador y por referencias de algún jugador a los que ha entrenado.

P. Su vasta trayectoria profesional le ha movido por los cuatro puntos cardinales de la península: Cantabria/Euskadi en el norte, Salamanca en el oeste, Lleida en el este y La Línea en el sur. ¿Qué diferencias ha percibido entre los distintos grupos que conforman la Segunda División B?

En realidad apenas he notado diferencia. Yo escuchaba mucho cuando tenía 20 años que el grupo Catalán y el de Andalucía eran los más fuertes. Pero después de haber jugado allí no estoy de acuerdo. En los tiempos que me ha tocado vivir a mí el futbol de 2ªB todos los grupos son similares. A la vista está que este año de cuatro equipos que han ascendido a 2ª división dos son de nuestro grupo.

"Del Barrio es una de las personas que en toda mi carrera deportiva más me ha marcado".

P. Como jugador iniciado profesionalmente en la Gimnástica de Torrelavega, y siendo éste el club donde ha jugado las últimas cuatro temporadas, es ineludible preguntarle por la situación vivida este último año allí. Sin duda tiene mucho mérito, y es digno de elogiar, el comportamiento de los jugadores a pesar de las adversidades.

Este año en Torrelavega ha sido el más difícil que he vivido en el fútbol. Durante estos últimas temporadas en la Gimnástica siempre ha habido problemas a la hora de cobrar al día, aunque al final se terminaban solucionando. Esta temporada los jugadores enseguida vimos que iba a ser más complicada de lo normal en lo económico, asi que decidimos cumplir con nuestra parte, que era mantener la categoría. La única opción de que esto tuviera una solución era salvarnos. Hubo mucho compromiso dentro del vestuario y un gran apoyo por parte de la afición que en el minuto 30 de cada partido en casa nos ovacionaban. Además nos costó mucho porque en el mercado de invierno, debido a esos problemas económicos, se marcharon jugadores importantes como Nacho Neira, Carlos Álvarez o Sergio López Lamentablemente el esfuerzo deportivo no ha servido y es una pena, porque la Gimnástica, con la afición que tiene y con un estadio nuevo, no se merece estar en Tercera División..

"Este año en Torrelavega ha sido el más difícil que he vivido en el fútbol."

P. Desgraciadamente, según tenemos entendido, no era ésta la primera ocasión en que tuvo problemas a la hora de cobrar lo que le pertenecía. En la Balona, por ejemplo, también se vio en la tesitura de denunciar ante la AFE.

En la Balona viví otra situación difícil. Ese año a los problemas económicos se le sumaron los deportivos, y al final descendimos. En esta ocasión se nos dejó a deber 6 meses. Si antes hablábamos de experiencia, para mí "experiencia" no es haber jugado muchos años al futbol, es haber vivido situaciones de todo tipo. Yo siempre le saco el lado positivo a las cosas, asi que de estas vivencias saco eso, "experiencia".

P. Siguiendo con las estadísticas, los números no engañan. una media de casi 30 partidos por temporada, acumulando cerca de 25000 minutos en la categoría de bronce. ¿Cuál es la fórmula para alcanzar la regularidad en una categoría como ésta?

Lo principal es que te respeten las lesiones, y en ese aspecto yo he tenido suerte: nunca he tenido una lesión grave. Luego está el trabajo día a día. Soy un jugador de equipo, comprometido con el club que defiendo.

P. Sin embargo su salto a Segunda División arroja un pobre bagaje de 3 partidos jugados. ¿Qúe sucedió esa temporada en la UD Salamanca?

No sucedió nada especial. Trabajé tanto o más que nunca y sin embargo no tuve mi recompensa. Simplemente había jugadores que gustaban mas al mister y así lo asumí.

P. Su último año alternó la posición de lateral derecho - donde José Gómez le concedió la titularidad desde la primera jornada - con el centro de la zaga, cuando Nacho Neira dejó la Gimnástica en mitad de la temporada. ¿Cuál cree que es la posición donde mejor rinde según sus características?

No sólo este año he alternado esas posiciones. Ya con 19 años empecé jugando de lateral y más tarde en el Lleida jugué media temporada defendiendo la banda. Sin lugar a dudas donde más cómodo estoy y donde más rindo es de central. Pero si tengo que jugar de lateral me adapto.

P. No sé si conoce el dato, pero se ha enfrentado en cinco ocasiones a lo largo de su carrera al Sestao River. Dejando a un lado otras referencias, ¿cuáles son sus impresiones previas sobre el club al que llega?

No sabia exactamente que eran cinco pero sí que me había enfrentado varias veces. Me gusta el ambiente que se vive en ese campo. En Las Llanas sabes que si no vienes a dejarte la piel no sacas nada. Además el Sestao es un equipo que tiene afición, y eso es algo importante, más en estas categorías.

"En Las Llanas sabes que si no vienes a dejarte la piel no sacas nada."

P. Llega a un club humilde como el Sestao, que partirá como cada año con el objetivo de la permanencia, y que está acostumbrado históricamente a sufrir. Un guión que no le debe ser ajeno supongo.

Vengo de un club como la Gimnástica, también con un presupuesto muy bajo y donde el objetivo de estas últimas cuatro temporadas ha sido la permanencia, así que me suena eso de sufrir. Sin embargo yo al Sestao vengo con mentalidad de volver a disfrutar del fútbol después de un año tan duro como éste que ha pasado.

P. Con la situación de tres equipos cántabros compartiendo categoría, siempre llama la atención que seán varios los jugadores de su tierra que hayán optado por fichar por equipos de Bizkaia. Si el River, aprovechando el conocimiento que tiene el entrenador del mercado cántabro, apostara como el vecino Barakaldo por “llenar un coche” con jugadores venidos desde allí, ¿se atrevería a recomendar a algún/os de sus excompañeros?

Al final son muchos los determinantes que te hacen fichar por uno u otro equipo: que te quiera ese equipo, que llegues a un acuerdo económico y por supuesto la seriedad a la hora de pagar. Y más como está hoy en día el futbol. Sobre el tema del "coche cántabro", a mí personalmente me vendría muy bien llenar un coche con gente de Santander, por compartir gastos y por ir acompañado en los desplazamientos de ida y vuelta a Sestao, pero me parece muy atrevido por mi parte recomendar a alguien. Creo que, como mucho, en caso de que me preguntasen Alfonso o Ángel por algún jugador en concreto les daría mi opinión.