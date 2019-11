Guardiola: "He dicho a Rummenigge y Sammer que quiero a Thiago"

Pep Guardiola ha ofrecido una rueda de prensa en la concentración del Bayern de Múnich en Italia, en la que ha hablado largo y tendido sobre algunos temas relacionados con su exequipo, el FC Barcelona. Además el de Santpedor ha reconocido que quieren a Thiago Alcántara.

Guardiola se mostró descontento con la directiva del club azulgrana y ha asegurado que no ha conseguido aún que le dejen tranquilo. Comentó que la responsabilidad de su marcha del equipo no fue de los dirigentes y deseó el mayor de los éxitos a una institución que significa mucho para él: "Me fui a 6.000 kilómetros de distancia y pedí al presidente que me dejaran tranquilo y no lo han conseguido. No han cumplido con su palabra. Hice mi etapa y me fui. No fue su responsabilidad, fui yo quien decidí marcharme. Que hagan su trabajo, que estén contentos con los jugadores que tienen, les deseo todos los éxitos del mundo porque serán también una parte mía porque no hace falta que diga lo que significa este club para mí".

"Yo en el Barça lo hice lo mejor que pude, con toda mi voluntad, y la decisión la tomé yo, ellos tienen que estar tranquilos, tanto los de arriba, como los técnicos, como todos tienen que hacer su trabajo, fui yo quien se fue. No tengo nada que tirarles a la cara. Soy yo el que les pedí, por favor dejarme hacer. Me fui a Nueva York con mi familia a aprender inglés y, en vez de eso, aprendí alemán. Es lo único a lo que me he dedicado en todo este tiempo. Por eso les pido que sigan su camino y que me dejen. Que dejen de utilizar a mis amistades, si voy a cenar con Johan Cruyff voy a cenar con Johan Cruyff. No debo nada a nadie. Hice mi faena lo mejor que supe. Todo lo bueno que le pase al Barça me hará feliz pero hay cosas que no las olvidaré nunca. Esto del presidente del Santos es una nimiedad. Han hecho cosas peores. Y ellos están contentos. Que me dejen", añadió.

"Todo lo bueno que le pase al Barça me hará feliz pero hay cosas que no olvidaré" En los últimos días en algunos medios, se han hecho eco de unos rumores que apuntan a que Guardiola habló con el padre de Neymar, para convencerlo de que fichase por el Bayern, argumentando que Tito Vilanova no sería capaz de hacer jugar juntos al brasileño y a Messi. Guardiola también habló de esto y aseguró que no conoce al presidente del Santos, que es quien podría haber dado esta información y que está muy equivocado: "Yo a este señor no lo conozco, no he tenido oportunidad de conocerlo. No lo conozco porque no he ido nunca a Brasil. Probablemente sus intermediarios están muy equivocados. La información que le han pasado es muy errónea, no me atrevería nunca a hacer un comentario como el que él ha sugerido que he hecho. Le llamé hace tres años, cuando era entrenador del Barça, porque el presidente Rosell me pidió que mirara a ver si había la oportunidad de convencerle de que viniera al Barça y lo hice. En la última gala de la FIFA, coincidimos y hablamos de fútbol, del partido del Santos y de la idea que tenía de fútbol. Cuando me convertí en entrenador del Bayern quise saber cuál era su situación, porque después de hablar con él por teléfono años atrás no sabía cómo estaba la situación y le pregunté si realmente había firmado por el Barça o no, dónde quería ir, quise conocerle y montar una reunión con su padre. Después de cinco minutos me di cuenta que él quería ir al Barça y en todas estas veces le dije 20 veces que fuera al FC Barcelona".

Desmintió también que hablase mal de Tito Vilanova en esas conversaciones y volvió a recalcar que los buenos jugadores siempre saben jugar juntos, haciendo referencia a Neymar y Messi: "En las tres veces que hablamos, el nombre de Tito Vilanova no salió nunca. No es necesario que yo diga si está capacitado o no. Fue mi ayudante durante cinco años y encima el año pasado lo que hizo, consiguiendo la Liga más exitosa de la historia, es suficiente argumento como para que diga yo si está capacitado o no. Los jugadores buenos están capacitados para jugar juntos siempre, y estos dos también". El entrenador del Bayern se mostró muy dolido sobre todo ante las informaciones que hacen referencia a una mala relación con Tito Vilanova, por ello quiso dejar clara su opinión al respecto: "Pero han habido demasiadas cosas este año en que se han pasado de la raya. Utilizar la enfermedad de Tito Vilanova para hacerme daño es algo que no olvidaré nunca. Porque yo a Tito Vilanova sí le he visto en Nueva York, y si no le he visto más es porque no ha sido posible, pero no por mi parte. Justificar que yo quiero que le vayan mal las cosas a alguien que he tenido tanto tiempo de compañero es de muy mal gusto". Además animó a la directiva azulgrana a desmentir todo lo que ha contado en esta rueda de prensa y lo hizo con rotundidad: "Si de todas estas cosas, hay alguna que no es cierta, que salgan y que me lo rebatan, pero que salgan ellos. Que no salgan intermediarios del Santos o amigos suyos de Barcelona. Que salgan ellos y desmientan todo esto que acabo de decir de que no es cierto. Entonces seguiremos hablando". Reconoce que quiere a Thiago Guardiola tampoco reservó nada al ser preguntado por un posible interés del Bayern en Thiago Alcántara y aseguró que él mismo ha pedido su fichaje: "He dicho a Rummenigge y Sammer que quiero a Thiago. Lo necesitamos, si no viene él no vendrá ningún otro jugador para la próxima temporada. Es un super jugador. Puede jugar en tres, cuatro o cinco posiciones. Es inteligente y mentalmente muy fuerte". "Vamos a jugar seis competiciones (Liga, Copa, Champions, Supercopa de Europa, Supercopa de Alemania y Mundial de Clubs) y necesito a todos los jugadores. Y necesitamos las cualidades específicas de Thiago para el equipo. Creo que será bueno para nosotros. Puede jugar de '6', de '8', de '10' y de '7'", añadió. Desveló lo que ya es un secreto a voces, afirmando que Thiago quiere contar con los minutos de los que no dispone en el Barcelona y que quiere salir del club por este motivo: "En circunstancias normales, él nunca dejaría el Barça, pero quiere jugar, lo que ahora con Neymar será más difícil aún. Y por eso se nos presenta la oportunidad de ficharlo, y eso es lo que les he dicho a 'Kalle' y Matthias. Ningún jugador quiere dejar el Barcelona. Sólo se lo plantean cuando huelen que van a jugar menos o poco. Y con Neymar llega un gran jugador al Barça. Thiago quiere jugar y siguiendo en el Barça sería complicado".

Fuente: Mundo Deportivo.