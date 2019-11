Leo Messi: "Ronaldinho fue una gran ayuda"

El jugador azulgrana, Leo Messi, ha hablado una vez más sobre su relación con el ex jugador azulgrana, Ronaldinho. El crack brasileño ha sido el protagonista de hoy tras ser clave en la clasificación de su equipo para la final de la Copa Libertadores. El actual “10” ha recordado en BarçaTV que el jugador del Atlético Mineiro fue un gran referente para él y fue esencial para lograr integrarse en el equipo: "Siempre lo he dicho, desde el primer momento en que entré en el vestuario, Ronaldinho y el resto de brasileños -Deco, Sylvinho y Motta- me acogieron y me facilitaron las cosas. Pero sobre todo él (Ronaldinho), porque era el referente del equipo. Aprendí mucho a su lado", afirmaba el crack del FC Barcelona.

Messi, llegó con 16 años al equipo barcelonés y coincidió con un Ronaldinho estelar que le sirvió de apoyo y fue clave en su adaptación al primer equipo: "Fue una gran ayuda. Nunca es fácil entrar en un vestuario siendo tan joven y menos con mi manera de ser. Ronaldinho me lo hizo todo más fácil. Tuve la suerte de vivirlo de cerca y de compartir muchas cosas con él. Puedo decir que es una grandísima persona y eso es lo más importante", explicaba el argentino.

Además, el de Rosario seguía elogiando a Ronaldinho afirmando que fue uno de los máximos responsables del cambio y mejoría del Barça: "Ronaldinho fue el culpable del cambio del Barça. La época era mala y su llegada fue terrible logrando cambiar la situación. En el primer año no ganó nada pero la gente se enamoró de él. Más tarde llegaron los títulos. Creo que el Barça le debe estar siempre agradecido, por todo lo que hizo", afirmaba Messi.

Messi, no sólo tiene palabras de agradecimiento para Ronaldinho sino que recuerda con "emoción y orgullo" al técnico en ese momento, Frank Rijkaard: "A veces no entendía por qué no iba convocado o por qué no jugaba. Ahora lo miro fríamente y pienso que me llevó muy bien, sin prisa. Le estoy muy agradecido porque sabía qué era lo mejor para mí en cada momento. Por eso siempre estaré agradecido a él ya todo su cuerpo técnico", recordaba el joven jugador.