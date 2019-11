Juan Carlos: "Mi primera opción era el Betis y no he barajado otras posibilidades"

El jugador de Boadilla atendió a su llegada a Montecastillo a los medios oficiales del club, donde repasó varios de los aspectos más destacados de la actualidad verdiblanca, así como la felicidad por su retorno al conjunto heliopolitano.

Juan Carlos es un hombre feliz, tras saber que continuará en el Real Betis, como era su intención. El madrileño indicó que "ha sido un verano difícil, no sabía dónde iba a acabar, quería seguir aquí. Al final hemos conseguido lo que queríamos todos. Tenía muchísimas ganas ya de volver a ver a mis compañeros, cuerpo técnico, a los fisios, a todo el mundo. Teníamos todo calculado para que vosotros no os enteraseis de mi llegada hasta el momento justo. Ha habido un momento en que pensé que no se iba a hacer y fue el peor momento para mí. Desde el 26 de junio estaba en Sevilla esperando para saber qué iba a pasar, a que todo se arreglase. La cosa se complicó un poco y fue ahí donde tuve más miedo. Mi primera opción era el Betis y no he barajado otras posibilidades". "Me gustaría estar en propiedad aquí. Todo es hablarlo y a ver si hay acuerdo a final de temporada".



Su deseo siempre fue prorrogar su estancia en el conjunto bético desde un primer momento: "En parte me hacía más ilusión el seguir por la gran temporada que hicimos y por el objetivo. Da rabia conseguir un objetivo y que el año próximo te tengas que ir a otro sitio. Va a ser un año precioso donde haremos disfrutar a la gente y disfrutaremos nosotros. El ambiente al final es el mismo, nos falta Cañas pero ha llegado gente encantadora y con calidad".

Con respecto a su estado de forma, precisó que "la forma la suelo coger rápido, pero la desventaja está ahí, pero en poco tiempo suelo coger la forma. El míster ha puesto mucho de su parte para que esté aquí. Estaba contento de que estuviera ya aquí".

Por otro lado, se mostró encantado con las nuevas incorporaciones del equipo: "La verdad que casi conozco a todos los que han venido. Verdú, ya lo conocemos, Juanfran ha sido mi compañero y contra Cedrick he jugado varias veces. No me ha dado tiempo de verlo todo, llegué ayer y estoy recuperando el tiempo perdido".



La Selección Española sigue estando en el horizonte de Juan Carlos, el cual reveló que "la verdad que a todo el mundo le gustaría estar en la Selección. Intentaré aumentar el rendimiento".

Por último, tuvo palabras para el primer rival liguero: "Es un arranque bonito empezar contra el Madrid. Pudimos plantarle cara el año pasado. Iremos a dejarnos la piel para conseguir algo positivo", concluyó el extremo verdiblanco.