Mel: "Hemos rejuvenecido el vestuario con gente muy joven, con ganas de ilusión y de aprender"

Pepe Mel volvía a aparecer ante los medios oficiales con la contundencia y claridad que le caracterizan. No ocultó su deseo de incorporar a dos centrales y un delantero que cubra la ausencia de Pabón.

El Betis venció con comodidad a Los Barrios en el primer partido de la pretemporada. El técnico verdiblanco valoró el primer amistoso indicando que "nos quedamos con el desgaste físico. Un partido no es lo mismo que entrenar, el desgaste fue importante contra el rival, más allá de que sea de mayor o menor envergadura. Cogimos los primeros conceptos de lo que queremos hacer, era nuestro objetivo desde un principio. Para ser el primero, ni bien ni mal".

Destaca la celeridad de los suyos en la parcela atacante, tónica habitual del equipo la pasada temporada: "Seguimos teniendo velocidad arriba. Hemos conseguido traer un buen pasador que ve al futbolista que se desmarca en ruptura, que es Verdú. Me gustó mucho el paso adelante que ha dado Carlos García. Nos puede ayudar. El trabajo de Jorge y el gol de Rubén siguen ahí. La principal preocupación sigue siendo el ser fuerte atrás, mejorar en defensa".



Una demarcación que preocupa al preparador madrileño es la defensa. Considera que mejorar la zaga defensiva "es fundamental para mí. El año pasado conseguimos los objetivos a través de hacer ofensivamente las cosas muy bien, pero no tenemos que obviar que debemos mejorar el aspecto defensivo. Cuanto antes esté con nosotros el central que queremos, mucho mejor". La llegada de efectivos en esta parcela se encuentra paralizada, aunque se esperan refuerzos de cara a la segunda parada de pretemporada en Inglaterra. "Me gustaría decir lo contrario, pero no hay novedades en cuanto al central. No tengo nada que decir".

Se espera que un delantero de garantías que acompañe a Molina y Rubén Castro aterrice en Heliópolis antes del inicio de campaña. Bojan Krkic sonó con mucha fuerza para venir al Betis, pero finalmente el Ajax, club que jugará la próxima edición de la Champions League, se hizo con sus servicios. Mel tuvo palabras para el delantero catalán: "Solo pedí a Bojan. El que diga la secretaría técnica será importante. Apostaron por Pabón y acertaron al 100%. Me pidieron consejo y dije que el mejor para nosotros era Bojan. Viendo el fichaje de Verdú, es un sistema que se sabe de memoria, que le vendría bien para jugar por dentro. Si no es así, el que diga la secretaría técnica para mí será el mejor. No había segundo en la lista, tenía el convencimiento, Vlada estaba haciendo un buen trabajo. Hablé con el chico varias veces, pero al final no puedes competir con equipos como el Ajax. El chaval tuvo el detalle, debe saber la afición del Betis que supe antes que nadie que se marchaba al Ajax. El chico me dio las gracias por pensar en él. Le tenemos que desear mucha suerte porque se la merece. Está en el Ajax, no se ha ido a cualquier equipo. Va a jugar Champions. Es humano, le deseo mucha suerte".

Aunque insiste que "la prioridad absoluta es el central o los centrales. Es la línea ahora mismo más floja del equipo. Necesitamos ponerla en marcha cuanto antes. Necesitamos que sea una línea defensiva fuerte. Eso va a unido a reforzar el lateral y el mediocentro defensivo", dejó claro el míster heliopolitano.

Con respecto a las nuevas incorporaciones, Mel las valoró de una en una: "Juanfran nos da velocidad y desmarque por la derecha, buen centro y trabajo; a Lolo Reyes le va costar la adaptación, no tiene nada que ver el ritmo de aquí con el de Chile, tiene que hacerlo más deprisa, es un jugador que nos aportará cosas; de Chuli destacaría su verticalidad en las dos bandas, se le ve mejor a pierna cambiada, está más cerca del gol, tiene desparpajo. Ese lugar de la delantera lo tenemos asegurado con él. A Andersen no se le puede valorar, le queremos ver en dificultades, solo se ha entrenado por ahora. Que hablemos de Verdú es estúpido, viene a un buen equipo con gente con ilusión. Todos los jugadores por delante tienen velocidad y van a aprovechar sus pases". Sobre Cedrick comentó que "tiene la portería en la cabeza, es vertical hacia puerta. Ayer ya hizo un gol. Eso nos va a ayudar. No podemos centrar en Jorge ni en Rubén el 95% de los goles de este quipo. Sería difícil igualar lo del año pasado. Queremos repartir el gol entre más jugadores".

Cuestionado por el ambiente en el vestuario, se mostró satisfecho a afirmar que "seguimos acertando en el ambiente, que es muy bueno. Hemos rejuvenecido el vestuario con gente muy joven, con ganas de ilusión y de aprender. Todo lo absorben. Esa alegría en el vestuario no se pierde, sino que va creciendo. Para eso sirve estar en Montecastillo. El stage de Inglaterra es fundamental. Seguimos teniendo las mismas virtudes, hay que pulir el defecto de que el equipo pueda transitar hacia atrás correctamente y pueda ser fuerte defensivamente", concluyó el técnico del Real Betis.

Guillermo Sara será presentado mañana

El guardameta argentino Guillermo Sara presenció el partido que su nuevo equipo disputó en Arcos de la Frontera frente al conjunto de la localidad. Mañana lunes es el turno de su presentación a partir de las 12:30 horas en el Benito Villamarín, donde acudirá acompañado del jefe de la Secretaría Técnica, Vlada Stosic.

Arcos 0-5 Real Betis

El Real Betis se impuso sin complicaciones el pasado sábado de su segundo rival de pretemporada, el Arcos CF, que actualmente milita en el grupo X de Tercera División. Continúa ganando en ritmo y fortaleza el conjunto verdiblanco de cara a los próximos test.

Jorge Molina abría la lata a los quince minutos aprovechando una magnífica asistencia de Álex Martínez desde la banda izquierda. El onubense Chuli, anotaba su primer gol con la camiseta verdiblanca instantes más tardes y Juan Carlos, que redebutaba con el Betis hacía el tercero antes del descanso.

Tras la reanudación, el choque decreció en intensidad. Rubén Castro marró un penalti, sin embargo se desquitó del sabor amargo con un gol pasada la media hora. El jugador más veterano de la plantilla, Nacho, que cuajó un partido sobresaliente cerró la cuenta dejando el definitivo 0-5 en el marcador.