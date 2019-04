Entrevista. Daniel Luna, presidente del San Fernando CD: "El equipo se tiene que hacer fuerte en Segunda B"

Daniel Luna Macías (San Fernando, 7 de marzo de 1975), se hizo con el cargo de presidente en el verano de 2012. Fue el culmen a toda una vida ligada al San Fernando. Su padre fue directivo del extinto CD San Fernando y él ha continuado con la tradición familiar liderando un proyecto que ha ilusionado a todos los azulinos. Nos recibe en el recinto ferial, en plenas fiestas de la ciudad, reservándonos un espacio en su ocupada agenda. Tras la presentación del extremo Berni, nos atiende en mitad de una abarrotada caseta, donde se palpa las ganas de fútbol y la familiaridad que rodea a este club. Dani es un ejemplo de esto. Aficionado como el que más, con humildad, trabaja para que el equipo siga haciendo historia, tras una temporada en la que rozamos los ‘playoffs’ de ascenso a Segunda A.

Pregunta: De pequeño era un asiduo al antiguo Marqués de Varela, ¿pensaba en algún momento llegar a la presidencia?

Respuesta: He tenido la suerte y satisfacción de que mi padre estuvo mucho tiempo en la directiva y fue presidente de las escalas inferiores. Por tanto, he estado viviendo esto en mi propia casa y siempre he tenido a mi padre como un ejemplo a seguir. Ha sido mi guía. Como todos, intenté aprender de mi padre lo máximo posible.

P: ¿Cómo calificaría la temporada pasada?

R: Si tuviera que utilizar solo una palabra, sería “ilusionante”, teniendo en cuenta de dónde veníamos, con una afición que ha sufrido mucho, que se ha hecho de hierro y ha madurado. El hecho de tener gente muy joven, con mucha más preparación, con nuevas fuentes de información que antes no disponíamos, llegar hasta la última jornada con posibilidades de ‘playoffs’ y habiendo estado tantas jornadas (17) entre los cuatros primeros. Todo esto nos satisface. Además hemos podido ir a muchos campos de España y allí nos han respetado. Ha sido muy bonito.

P: Si le hubieran dicho antes de empezar la campaña que el equipo iba a estar en los puestos altos de la tabla, ¿Qué hubiera pensado?

R: Si os digo la verdad, no por temor ni pesimismo, pero sí por seguridad para el Club, lo primero era la permanencia. Equipos con presupuestos muy grandes que aspiraban a lo máximo esta temporada, han estado todo el año abajo peleando por no descender. Lo primero es la permanencia, es lógico, para conseguir un objetivo alto, primero tienes que lograr la salvación. Por suerte, hemos tenido el premio de la Copa del Rey, que es muy bonito.

P: ¿Qué se le viene a la cabeza al recordar el 16 de diciembre de 2012?

R: Nos pusimos líderes al remontar en los últimos minutos a La Roda. Aquello fue apoteósico. Fue una sensación interna que no se puede describir. No tengo palabras. Me perdí toda la semana siguiente por motivos laborales, por tanto no pude disfrutar de ese ambiente por las calles. Ojalá lo podamos vivir otra vez.

P: Suponemos que le hace ilusión disputar la próxima Copa del Rey…

R: Mucha. Además la Copa del Rey te da prestigio. Hace que tu nombre suene y si tenemos suerte de jugar contra un grande, se convierte en una fiesta. Evidentemente, en el plano económico también es muy bueno, y en lo deportivo, porque esta afición ha sufrido mucho y se merece varios años de premio.

P: El día del Melilla, ¿sintió más alegría por ver el campo lleno o tristeza por la tragedia que resultó finalmente (el San Fernando perdió casi todas las opciones de ‘playoffs’ cayendo 1-2 en el último minuto)?

R: Para llenar el estadio había una idea anterior. Nuestro objetivo era jugar la fase de ascenso y buscamos alternativas. Al llenar el campo, daba la sensación de que fuera una final, además los jugadores sentían el calor de la afición, que era un futbolista más. Esa fue nuestra idea, nada más.

P: ¿Cuál fue el éxito de la pasada temporada?

R: El éxito lo divido en dos partes. Lo primero, estar al corriente de pago y lo segundo, el grupo humano. Jamás había visto lo de este equipo. ¡Llegaron a hacer tres comidas de Navidad! Sin duda, ese fue un claro ejemplo de la unión del vestuario.

P: El final de Álvaro, Pallarés y el entrenador Masegosa en el Club, ¿le dejó un sabor amargo?

R: La contratación de Masegosa fue una apuesta de todos. Al principio nadie confiaba pero luego dio resultado, dio con un grupo humano. Al final decidió marcharse.

Álvaro era otra apuesta. No teníamos la posibilidad de renovarlo porque es un jugador con posibilidades de triunfar y no se le puede firmar tres años. Por tanto, no lo veo con amargura.

En cambio, la denuncia de Pallarés me sorprendió. Aunque luego nos intentó pedir disculpas. Él nos denunció sin saber si iba a cobrar, quedaba una semana para que esto ocurriera y lo hizo en el límite del plazo que daba la AFE. No obstante, en veinticuatro horas se solucionó el tema. El mayor perjudicado creo que es Pallarés, porque los delanteros viven de los goles y este jugador tuvo una temporada mediocre y, si para colmo comete este tipo de errores, los equipos no se interesarán en contratarle.

P: Hubo momentos difíciles la pasada temporada, ¿no cree?

R: En este Club todos los momentos son difíciles. Cualquier iniciativa o movimiento realizado para conseguir un ingreso mínimo, requiere mucho esfuerzo. Si no fuera por los ocho directivos o colaboradores, que quieren a este Club al igual que la afición o yo mismo, sería muy difícil. Para realizar este trabajo cobrando, mucha gente se ofrecería, pero gratis y por amor al San Fernando no tanta.

P: ¿Está solucionado el revuelo con el director deportivo Canito?

R: Para mí no ha sido tanto revuelo. Otros equipos han despido a su director deportivo sin que nadie se hiciera tanto eco como ha ocurrido aquí. Se ha sacado de contexto las palabras de Canito, porque los medios de comunicación no se pueden controlar. Ahí está Canito, que aún estando de vacaciones sigue trabajando.

P: Suponiendo lo que dijo usted anteriormente, ¿es la permanencia el objetivo de esta temporada?

R: Lo que tenemos que conseguir es consolidarnos. El San Fernando se tiene que hacer fuerte en esta categoría. Dentro de esta fortaleza que se consigue con el tiempo que se necesite, aspirar a lo máximo siempre. Sobre todo, hacerte un equipo fuerte, que se diga: “Viene el San Fernando” y que nos respeten.

P: ¿Oficialmente se puede afirmar que habrá un San Fernando “B”?

R: Sí. Está haciéndose el San Fernando “B”.

P: Dijo que el 80 % de la plantilla de la pasada campaña iba a seguir, ¿es esto consecuencia del éxito conseguido?

R: Nuestra idea es que si un bloque ha funcionado, intentas renovar lo que realmente estás convencido que no funciona y es lo que estamos logrando.

P: ¿Cuántos fichajes pueden quedar? ¿Alguno puede ser de renombre?

R: Yo creo que un par de ellos. Puede ser una cesión que, más que renombre, nos aporte trabajo. El fútbol tiene cosas que, con paciencia, al final siempre sale un jugador bueno y que esté al alcance de nuestras posibilidades. Si al final salen dos o tres oportunidades, habrá que esperar con paciencia. Ahora hay que repasar y pensar bien lo que hay que hacer.

P: ¿Algún rival complicado para la temporada que viene? ¿Qué composición de grupo prefieres?

R: Pienso que van a ser todos, porque el grupo ha cambiado mucho. Hay cuatro equipos que ya no están y otros tantos nuevos, además de filiales que son una caja de sorpresas. Nosotros pensamos en lo que intentamos reforzar, sin saber cómo están fichando los demás. Con respecto a la composición, todo lo que sea cercano significa ahorro, además todos los derbis de este año nos van a permitir ver bonitos partidos.

P: ¿Cómo marcha la campaña de socios?

R: Bien. Hemos decidido adelantarla, no porque creamos que se van a hacer más socios, sino por dar más facilidades de pago al aficionado al ser principios de julio.

P: ¿Cuál es la valoración que hace desde que está en la presidencia?

R: Bastante positiva. Esperemos que ascendentemente crezcamos, ya que es nuestra obsesión. Este club se tiene que hacer en infraestructuras, además de económica y deportivamente, muy fuerte, por si viene algún año menos bueno, que no se tambalee.

P: ¿Puede en un futuro estar el San Fernando en Segunda División A?

R: Es nuestro deseo. Nos estamos preparando para que, en el momento que llegue, no sea un cambio tan brusco y tengamos garantías de éxito. Es más, lo mejor que le puede ocurrir al Club y a la ciudad es que el San Fernando esté en la Liga de Futbol Profesional. Por todo.