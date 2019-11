Entrevista. Belfortti: "El partido contra el Cádiz fue de película"

José María Belfortti, Melli, llegaba al CD Lugo en el año 2010 procedente del Cerro de Reyes de Badajoz. No tardó en hacerse un hueco en la defensa. Sus cualidades como central sumadas a la clase que atesora a la hora de mover y sacar el balón jugado desde atrás lo han convertido en un referente de la zaga rojiblanca.

A pesar de que esta última temporada no participó todo lo que le hubiera gustado, pudo disputar varios partidos en la posición de medio centro, cumpliendo a la perfección.

Ahora el carismático quince se despide.

Pregunta: ¿Cómo valoras estas temporadas en el Lugo?

Respuesta: Fueron tres años muy buenos. Siempre que uno está bastante tiempo en el mismo equipo, a gusto y en el que además cumplen. ¡Cómo para no serlos! Quizás la última temporada fue la peor, ya que no jugué todo lo que me hubiera gustado... Los dos primeros años jugando playoffs, ascendiendo y el último en Segunda A... Lástima del último que no he podido jugar todo lo que he querido.

P: Desde el principio has sido un fijo en los planes de Setién. ¿Qué crees que fue lo que te relegó a la suplencia?

R: El míster eligió otro tipo de jugador, con otras características. Quería a alguien que fuese más rápido. Además tuve una lesión, que no me permitió estar bien durante un tiempo. A partir de enero se dieron las circunstancias para que entrase al equipo, en una posición que tampoco era la mía, pero fue así. Yo creo que cuando me tocó jugar cumplí maravillas y al final de todo, creo que fue un mérito haber jugado lo que jugué.

P: ¿Te sentías a gusto jugando de mediocentro?

R: No es mi posición, pero no me sentía a disgusto. Obviamente si me das a elegir voy a querer jugar en la defensa. Son cosas que al final también te hacen crecer ya que servirle al equipo en otro puesto también le da más opciones al entrenador. Yo por el Lugo lo he dado todo y la gente me lo reconoció así que me puedo ir tranquilo.

P: En cuanto táctica, velocidad, juego... ¿Notaste mucho la diferencia de Segunda B a Segunda?

R: Ya lo he comentado alguna vez este año, personalmente me esperaba algo más. La diferencia principal está en que en Segunda B si cometes errores no siempre terminan en gol, pero aquí la mayoría de las veces la pagas. También me esperaba muchos más jugadores desequilibrantes, más Moratas, Jesés, Vitolos...

P: Gente que marcara más las diferencias.

R: Sí, me esperaba ver más cantidad, pero bueno, también es verdad que hoy está el fútbol más igualado y hay equipos que practican un juego más intenso, otros juegan a tener el balón... al final se equipara todo.

P: ¿Cuáles son las razones de tu salida del equipo?

R: Como te he comentado antes, son los mismos motivos que me llevaron a no jugar tanto este año. El míster buscaba a un hombre más rápido. Yo jugaba mucho más el balón, le daba más salida pero él prefería otras características. Al fin y al cabo él es el que decide. También quiero decir que fue quien me renovó año a año y yo no tengo absolutamente nada que decir de Quique, más bien todo lo contrario.

P: ¿Volverías a Lugo si se diese la oportunidad?

R: Claro que sí, sin ningún problema. Aquí estaba muy a gusto, aparte el Lugo es un club que cumple lo que dice, así que no tendría ningún inconveniente si se diese el caso.

P: Una pregunta obligada: ¿Cómo viviste el día del ascenso?

R: La verdad es que fue un partido de película, lo tuvo todo. Al principio, con el gol del Cádiz te temes lo peor. Luego cuando empatamos dije: “ésto prácticamente ya lo tenemos”. Después, en la jugada del penalti al borde del descanso que paró Escalona ya pensamos que el Cádiz estaba muerto y al medio minuto de la segunda parte nos marcan... Luego los penaltis... ¡Fue un partido de infarto! Pero siempre pensé que estaba para nosotros. No sé si fue intuición o qué. Incluso cuando fallé el penalti tenía el presentimiento de que el ascenso iba a ser para nosotros. Yo estaba muy tranquilo porque sabía que nos tocaba.

P: ¿Cómo fue ese penalti que lanzaste?

R: Todos saben que soy muy tranquilo y la verdad es que ese fue uno de los momentos más tranquilos que estuve en mi vida a pesar de que fallé el penalti. Tampoco es que sea un especialista desde los once metros, pero bueno, me tocó fallarlo y es una anécdota. Fallan los que tiran.

P: Aunque por tu posición en el campo no marcabas demasiados goles, ¿recuerdas alguno con especial cariño?

R: No hay mucho donde escoger -risas-, pero sin duda el que le marqué al Baleares.

P: ¿Qué será de tu futuro a partir de ahora? ¿Regresarás a Argentina o prefieres quedarte en España?

R: Por ahora me quedaré en España. Por lo que estoy viendo y escuchando del tema de fichajes está aún todo bastante parado. Los equipos están empezando todavía esta semana... Mi idea es la de quedarme porque ya llevo mucho tiempo aquí, pero aún así si sale algo en el extranjero creo que lo aceptaría sin problema.

P: De quedarse en España, mejor en Segunda que en Segunda B, ¿no?

R: Claro. Una vez ves estadios como el Molinón, vas a jugar a Villarreal, Elche, etc. Luego siempre quieres seguir jugando en esos campos, pero de momento toca esperar.

R: ¿Algún mensaje para los aficionados?

R: Yo siempre he dicho que desde el primer momento me han hecho sentir como en casa, especial, que cada cosa que hacía en el campo me hacían sentir que les gustaba. Tan sólo agradecerles todo estas temporadas y que ojalá tengan muchos años al equipo en Segunda.