Lolo Reyes: "Me voy a adaptar bien, pero puede que me cueste un poco"

Lorenzo Reyes (Chile, 1991) fichó por el Betis procedente del Huachipato, conjunto chileno que milita en la máxima división del país. El jugador santiaguino está viviendo su primera experiencia al otro lado del charco, tras cuajar unas buenas temporadas en su anterior equipo. Además, a sus 22 años, ya es internacional absoluto con Chile, donde debutó con victoria frente a Paraguay el 21 de diciembre de 2011.

El jugador sudamericano declaró que el grupo le ha sorprendido mucho: "Es un grupo con mucha buena leche. Se puede conversar con todos. Está muy unido, eso hace mucho más fácil adaptarse acá". Agradece el afecto que le brinda la afición: "Lo he notado mucho, me lo hacen saber todos los días. Estoy con muchas ganas, con mucha ilusión y con toda la disposición para hacerlo bien".



Cuestionado por los patrones de juego y las diferencias existentes entre el fútbol europeo y sudamericano, reconoció que ha notado la diferencia: "Es muy grande, tanto en los partidos que me tocó jugar como en los entrenamientos. El ritmo es mucho mayor. Tengo que adaptarme bien, poco a poco". Por otra parte, piensa que se va a "adaptar bien", aunque le "cueste un poco". "El fútbol es diferente, el ritmo es otro. Espero adaptarme lo más rápido posible para darle cosas al grupo", matizaba el ex de Huachipato.

Tuvo palabras para sus compañeros sin querer entrar a valorar ninguno en concreto: "Los compañeros que tengo son más ofensivos, también pueden hacer la tarea de defender. Nadie tiene el puesto asegurado. Hay que trabajar humildemente para ganarse un puesto acá". "Son todos de mucha calidad técnica y física. Espero estar a la altura de ellos. Estoy trabajando para que no se note mucho la diferencia", sentenciaba.



Con respecto al primer rival liguero, la visita al Santiago Bernabéu es algo que motiva al jugador sudamericano: "Imagínate jugar con uno de los mejores equipos del mundo. Lo estamos haciendo de la mejor manera posible para afrontar ese partido. Estoy muy ilusionado. Con trabajo se logran muchas cosas, simplemente hay que sacrificarse".



Se muestra muy satisfecho y agradecido por su acogida en Sevilla: "Tanto el míster como todo el cuerpo técnico se han portado muy bien conmigo y todos los nuevos. Son buenos profesionales y buenas personas. Esto hace que la adaptación sea mucho más rápida al grupo".

Sobre la posibilidad de incorporar a su excompañero del Huachipato, el delantero uruguayo Braian Rodríguez, el chileno expresó que "me daría más confianza. Sería un aporte muy grande para esta institución. Lo conozco muy bien. También los delanteros que hay aquí son extraordinarios. Ojalá se cumpla ese traspaso. En lo personal, me ayudaría mucho y al grupo también. Hemos hablado, pero sobre otras cosas, no hemos querido profundizar en el tema de si puede venir o no".