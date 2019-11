Entrevista. Igor Etxebarrieta: "Creo que llego en el mejor momento para defender los colores verdinegros"

Igor Etxebarrieta Ibarra (Getxo, abril 1984) es un guardameta formado en las categorías inferiores del Romo y del Athletic, de donde saltó al Baskonia en el año 2003. Dos años después subió al Bilbao Athletic, pero la falta de minutos en el filial le invitaba a salir de Lezama e iniciar su periplo por diferentes equipos de Bizkaia. Un buen año en Tercera con el Santurtzi le sirvió para firmar con la SD Lemona en 2007, club en el que conseguía asentarse como titular en su segunda temporada. Sus buenos números le permiten fichar en 2009 por el Barakaldo, donde le tocará vivir la mala experiencia del descenso de categoría del club gualdinegro. Su último destino, el Amorebieta, consolidaría a Etxebarrieta durante dos temporadas como titular indiscutible de uno de los equipos menos batidos del grupo. Ahora, con 29 años y en plena madurez deportiva, ha sido el nombre elegido por la secretaría técnica del Sestao River para ocupar la portería verdinegra esta temporada

PREGUNTA. Bilbao Athletic, Lemona, Barakaldo, Amorebieta…Sólo le quedaba Las Llanas para convertirse en un “clásico” del fútbol vizcaíno.

RESPUESTA. Pues sí. Voy a ser uno más de los jugadores que hemos tenido la suerte de probar en todos los equipos de Bizkaia. A mí en particular me quedaba el Sestao, y estoy muy contento de llegar aquí. Es un club al que siempre le he tenido mucha estima. He tenido esta oportunidad y creo que llego en el mejor momento para defender los colores verdinegros.

P. Me cuentan que ya hace dos años, estuvo muy cerca de firmar como verdinegro, pero acabó jugando en Urritxe. ¿Influyó eso en su decisión de aceptar esta vez la oferta del River?

R. Eran momentos distintos. Es cierto que hace dos años estuve en negociaciones con el River pero por distintas razones decidí irme a Amorebieta. Ahora las circunstancias han cambiado, la del Sestao era la mejor opción para mí, pero también ese interés mostrado de forma continua por contar con mis servicios ha podido influir.

P. Alfonso Del Barrio, actual secretario técnico del Sestao, fue su entrenador durante su segunda temporada como jugador del Barakaldo. ¿Cree que ha sido un factor decisivo para concretar su fichaje?

R. Absolutamente. Si el Sestao ya como club es lo suficientemente importante como para que me haya decantado por su oferta, el hecho de que esté Alfonso, y que tanto él como yo conozcamos bien cómo trabajamos cada uno, ha sido un factor adicional para decidirse.

P. Retrocedamos en el tiempo. Formado en las categorías inferiores del Athletic, da el salto al Bilbao Ath en la temporada 2005-06 en la que llegó a ir convocado en cuatro partidos con el primer equipo, quedándose a un paso de debutar en Primera en Getafe. ¿Tan cerca de un sueño y ahora tan lejos?

R.Para mí el sueño se cumplió simplemente por el hecho de estar en el Athletic y llegar a ser convocado con el primer equipo.Es cierto que el hecho de no haber llegado a debutar te puede dejar un regusto amargo. Ahora mi evolución futbolística me ha llevado a Segunda B, una categoría en la que estoy bien asentado, pero nunca se sabe.A mí nadie me va a quitar la ilusión de hacer un año grandísimo en el River y mirar hacia arriba. Tengo 29 años, no soy todo lo joven que querría para esto, pero — como ya he dicho alguna vez — Armando con 35 años llegó al Athletic, así que… ¿por qué no?. Evidentemente es muy complicado, pero me gusta tener sueños y pensar que todo es posible.

P. Vuelve al filial, se lesiona y al año siguiente inicia su aventura fuera de Lezama: Santurtzi, Lemona, Barakaldo y Amorebieta. ¿Cuáles han sido los mejores y también los peores momentos de su trayectoria hasta ahora?

R. Empezando por lo peor, sin ninguna duda, el descenso con el Barakaldo. Fue un año muy complicado en el que no nos salió nada. No ganamos ninguno de los cerca de veinte partidos que jugué con el equipo, Fue un año frustrantea nivel individual, y horrible en lo colectivo.

Mis mejores momentos comenzaron justo la temporada siguiente, que fiché por el Amorebieta. Esos dos años allí han sido mi consagración personal , mi reválida tras la frustración vivida en Barakaldo. Fue demostrarme a mí mismo y a la categoría que, a pesar de haber tenido un mal año, tenía aptitudes suficientes para competir en Segunda B. Así fue que me salió un año bonito jugando casi todo, y el equipo mejor aún, clasificándose para los playoffs de ascenso a 2ª División. Ciertamente fue todo tan seguido que me siento reconfortado por haber pasado casi del infierno a la gloria.

P. Sin duda se puede decir que ha sido en Amorebieta donde usted se ha consolidado como uno de los mejores guardametas de la categoría. Hablando del equipo azul, aparte de usted ya se han confirmado las bajas de Intxaurraga, Aldalur, Odei, Urko Arroyo, Goñi, Muniozguren, Goikoetxea, …¿Cómo interpreta este desmantelamiento de efectivos que está sufriendo el que ha sido uno de los equipos punteros en el grupo estas dos últimas temporadas?

R. Hay que tener en cuenta que el Amorebieta ha hecho dos años seguidos grandísimos en Segunda B, y al final ese hecho pone a los jugadores en el escaparate. Cada caso es diferente, había que ver si el Amorebieta estaba interesado en renovarte o no, o si la proposición deportiva y económica era válida para ti. De todas formas, aunque algunos jugadores nos hemos marchado a otros equipos, en Urritxe continúan varios de los importantes – Larreategi, Alberdi, Xabi Sánchez, Ibai… — y eso significa que siguen manteniendo un buen bloque.

P. Quizá muchos de nuestros lectores no sepan que Igor Etxebarrieta es ingeniero técnico de telecomunicaciones y trabaja en una empresa de energía. ¿Cuántos años lleva compaginando su vida laboral y deportiva y cómo se hace para que no afecte a su rendimiento en uno y otro ámbito?

R. Llevo más de siete años trabajando, ya desde la época del Bilbao Athletic . He tenido mucha suerte en el sentido de los horarios, porque para compaginar el trabajo con los entrenamientos necesitas un horario que se comode al tema deportivo. En mi primer trabajo lo tenia más complicado por tener jornada partida. Ahora ya tengo la suerte de trabajar sólo de mañana. Tenemos jornada continua, a las tres salgo y tengo toda la tarde libre. Es todo mucho más fácil, aunque al compaginar trabajo y entrenamientos te quedas prácticamente sin vida social entre semana, porque me levanto a las seis y media de la mañana y llegas a casa a las nueve y media de la noche. Con los amigos y demás tienes que quedar los sábados.

P. Por eso se puede decir que tus vacaciones de verano las tienes más que merecidas…

R. Durante el año no cojo prácticamente nada de vacaciones, ya que como tendría que entrenar de todas formas no me compensa. Ya he dicho que no me importa trabajar por la mañana e ir por la tarde a entrenar porque ya me he habituado a ello. Por eso ya tenía hablado con los jefes que cuando llegara el verano aprovecharía estos veinte días para marchar fuera y desconectar. Ahora llego con las pilas cargadas y un poco de “mono” por empezar a entrenar ya.

P. A tenor de esto último es fácil deducir por qué sólo ha jugado en equipos de Bizkaia. ¿Le han surgido a lo largo de su carrera ofertas de equipos de superior categoría que ha tenido que rechazar por no poder compaginarlas con su trabajo? ¿Se habría planteado marchar fuera si su empresa se lo hubiera permitido?

R. Sí que he tenido opciones de marchar fuera. Las de superior categoría se quedaron en tanteos, pero nada cristalizó. Luego el tema de salir fuera lo he tenido encima de la mesa varias veces. peero para que algo de fuera lo puediese aceptar tiene que ser bastante bueno tanto deportiva como económicamente. Como hasta la fecha no se han dado las circunstancias. es normal que me haya quedado en Bizkaia. Tengo el trabajo aquí y siendo realistas, sé que es la empresa la que me va a dar de comer hasta la edad en que nos jubilemos.

P. Sobriedad, serenidad, colocación, golpeo de balón, dominio del juego aéreo…Son algunas de las características que hemos recogido de los medios especializados a la hora de definirlo. Pero, si tuviera que destacar sólo una de sus virtudes, con cuál modestamente se quedaría?

R. Ésos son Casillas y Valdés. (risas). No sé cómo definirte el concepto, creo que lo que mejor se me da es mandar al equipo para que el balón llegue lo menos posible hacia mí, transmitir esa seguridad para que la defensa juegue lo más cómodo posible.

P. Hablemos de su nueva casa. Usted, ya que la ha sufrido como portero visitante en multitud de derbis, puede hablar con propiedad de la afición de Las Llanas. A partir de ahora, cambiará la perspectiva, supongo.

R, La perspectiva cambiará porque ahora estoy seguro que me apoyarán. (risas). Además nunca he ganado aquí, así que este año espero cambiar la estadística. (risas).La afición del River es excelente y estoy muy contento de tener una grada que anima y aprieta tanto. Las Llanas es un gran campo, muy bonito, en el que gusta jugar como visitante.

P. Mantener la portería propia a cero fue una de las premisas del Sestao la temporada pasada, algo que lamentablemente no sucedió con frecuencia. Usted viene de un equipo donde, entre otras muchas virtudes, se ha trabajado muy bien los conceptos defensivos. Sea sincero: ¿Cree que una buena defensa hace parecer mejor a su portero, o viceversa?

R. Sin duda la defensa hace mejor al portero. Al portero prácticamente sólo se le mira por los goles que puede encajar, por el número de partidos que mantenga la portería a cero. Pero por muy buenas actuaciones que tengas, por buena temporada que lleves si tu defensa no te acompaña, si el equipo no defiende, el portero no tiene nada que hacer.

P. Y ya que hablamos de goles encajados, usted tanto en Amorebieta como en Lemona protagonizó buenas rachas de partidos manteniendo su meta a cero. Supongo que sabrá que Las Llanas acogió a grandes porteros que llegaron a ser Zamora de Segunda División. ¿Se repetirá la historia?

R. Sí. Estoy convencido de ello, aunque es una cuestión de rachas. En el momento que un equipo empieza a mantener la portería a cero, se adquiere un punto de confianza y de suerte que igual en otros momentos de la liga no se dan. Si empezamos con una buena racha creo que hay equipo para conseguirlo.

P. Una pregunta típica en el gremio. ¿Cuál ha sido su ídolo como portero, y cómo ve el presente y futuro de los porteros en Euskadi?

R. Inicialmente me encantaba Cañizares, por su personalidad, luego a nivel internacional Peter Cech. Y de la liga actual, sin duda Víctor Valdés me parece el más completo. En cuanto a la situación actual en Bizkaia, creo que hay una buena generación de jóvenes como Kepa Arrizabalaga, Aitor Fernández, Jon Ander Serantes,…Tenemos porteros para rato, buenos, y con mucha proyección..

P. Supongo que no es ajeno a la rabiosa actualidad de esta categoría. Desde su óptica de futbolista, pero también de persona con una titulación y un puesto laboral fijo al margen del fútbol, queríamos conocer qué opina de esta crisis económica e institucional. ¿No cree que falta conciencia en muchos futbolistas de que no se puede vivir del fútbol en esta categoría?

R. Creo que es un problema que arrastramos de tiempo atrás. Hace unos años era más fácil ganar dinero, sobre todo si marchabas fuera, a Andalucía, Levante o Cataluña parecía que se podía ganar algo más. Era un época de bonanza en España, había muchos equipos con patrocinadores fuertes que invertían bastante. Ahora la situación actual, con la crisis empresarial, ha afectado también a los equipos. Aunque sigue habiendo gente que cree ciegamente en sus posibilidades y poder llegar a Primera División, aunque hay quienes piensan que si te mueves mucho puedes hacer suficiente dinero, en mi opinión es muy difícil. Por mucho que ganes en Segunda B, la vida laboral de un futbolista puede durar hasta los 35 años, 37 si te has cuidado muchísimo, y por eso

P. Cuando concertamos esta entrevista, usted temía las trampas y dificultades que pudiera encontrarse en nuestras preguntas. Una vez concluida ¿”Cree que” le he metido algún gol”?

R. En absoluto, ningún gol. Era una broma. Ha sido una entrevista sencilla, con preguntas normales, y no ha habido ningún problema en contestarlas.