Euro Sub-19: escasa de juego, España venció por los extremos

Encarar el encuentro de Kaunas no iba a ser sencillo. Frente a Holanda, la selección báltica dio una demostración de compromiso. Así, de antemano, se requería un buen punto de concentración e implicación para afrontar el segundo partido de esta fase previa. España venció y no encajó goles, pero se descompuso en cuanto a juego y no encontró argumentos para superarlo a través del arma que más se afina en Las Rozas: la posesión. La Sub-19 sumó tres puntos porque los matices de algunos de sus jugadores son una variante a la que se puede echar mano, sin que deba ser una dependencia.

España arranco el encuentro con cuatro novedades, respecto al primer encuentro. Una de ellas, Torró, iba a ser el acompañante de José Rodríguez en la medular, y cuya función iba a marcar la progresión del equipo en la primera mitad. Prácticamente en paralelo, los dos mediocentros, de buena contextura física, poseen gestos similares en su actividad defensiva, así que se requería que más que nunca marcaran sus diferencias con balón. Pero esta circunstancia no se dio.

De lo mejor, Vadillo

La Sub-19 arrancó lenta en el juego y la lectura, sin ese escalón intermedio que le hiciera sentirse superior y profunda con la posesión de balón. Los buenos detalles en cuanto a frescura los puso Álvaro Vadillo, la mejor noticia junto al tanto tempranero, en el que tuvo buena parte de culpa. El ex jugador del Alcoyano, Lucas Torró, abrió inteligentemente en diagonal hacia la derecha (los balones en esa dirección fueron lo mejor que salió de la medular). Solo habían pasado cinco minutos. El espigado gaditano la prolongó de interior, buscando la línea de fondo, y cambió de ritmo. Su centro lo aprovechó un necesitado Iker Hernández que, de espuela, y tras golpear en un defensor, anotó el tanto.

El delantero de la Real Sociedad no estaba teniendo su mejor año en la selección. Sin la puntería afinada, no había encontrado la confianza para destacar en las diferentes citas que ha disputado. Un asiduo en las convocatorias y cuyas condiciones más destacadas son la inteligencia de movimientos y el juego de espaldas. Frente a Lituania estuvo desconectado del juego con balón, pero anduvo notable en la finalización. Un balance que al menos le puede ayudar en cuanto a confianza.

Sin creatividad en el medio, algo que incluso se fue deteriorando con el paso de los minutos, la victoria frente a los bálticos fue la victoria de los extremos. Un triunfo reservado a las virtudes concretas de dos de las alas de este equipo, y no de la posición, porque no siempre aparecen jugadores de las características de Vadillo y Adama para jugar abiertos.

El bético fue el encargado de dotar de algo de electricidad a España en el primer periodo. En el centro, las ideas seguían sin estar demasiado claras. Vadillo también se hizo notar al cambiar de banda. A poco de finalizar el primer periodo emprendió una buena diagonal que finalizó con un balón franco hacia Iker, que el donostiarra no atinó a concretar de zurdas. Poco antes la tuvo un intermitente Fede Vico, con un disparo seco, marca de la casa, que se fue muy ajustado a la izquierda del marco de Svedkauskas. Pero el cordobés tampoco aporto más al juego.

En las pocas ocasiones que el jugador del Anderlecht se acercó a la medular, no intentó el giro que facilitara el progreso de la jugada. Un recurso clave, y una muestra de la falta de osadía de un equipo ofensivo en el lugar donde más lo necesita, en pos de coger confianza en la posesión. Decenas de balones acabaron a los pies de los centrales que debían resolver las acciones a sabiendas de que sus compañeros más avanzados no estaban teniendo su día en cuanto a ideas.

La incomodidad de José Rodríguez

No cambió el devenir de los acontecimientos en la reanudación. Buscando alternativas, Luis de la Fuente no tardó en introducir a Álex Serrano. Su intención, encontrar un enganche o un socio para José Rodríguez. El madridista, un dechado de condiciones, no había encontrado acomodo con semejante panorama, y no tuvo su día en cuanto a confianza. El alicantino es una de las grandes bazas del equipo. Siempre con la cabeza levantada, sí posee ese timing de los grandes centrocampistas españoles, aunque la genética le haya otorgado también un gran físico. Pero no tiró de osadía en su repertorió en Kaunas, y bien que lo habría necesitado el equipo para superar de forma armónica una primera línea de presión, con algún quiebro.

Con el paso de los minutos de la reanudación, la selección fue cayéndose en los porcentajes de posesión. Abusó de los balones largos y dividió el juego, casi rememorando otras épocas pasadas. Lituania, aguerrida y física pero con escaso bagaje, fue acumulando llegadas sin demasiada claridad. El bullicioso Spalvis cobró algo de protagonismo con alguna intentona, así como Narbutas y Sirgedas, el único cambio lituano. En el desconcierto, era lógico que España sacara algún beneficio, aunque estuviera alejada de la brillantez.

La potencia de Adama

Alcanzado el 70, Álex Serrano arrancó cerca de la medular y acabó sacando un buen tiro que atrapó Svedkauskas, seguramente abrumado por el escaso trabajo que había tenido hasta entonces. Había pasado mucho tiempo desde las acometidas de Vadillo en la primera mitad. A modo de deja vu, las luces en el equipo español volvieron a encenderse por la banda derecha. Si el andaluz deja esa estela al revolverse y cambiar el ritmo con su extraña agilidad encorvada, Adama Traoré se centra en la potencia y el cuerpo de su carrera.

Con coraje, acabó ganando la partida a dos pegajosos rivales en la medular. Encaró y encontró pasilló. Su último defensor, Aleksandravicius, quedó incluso más retratado frente a un torbellino del año 96. El barcelonés le dibujó tres bicicletas a las que solo se pudo resistir con la mirada. E Iker Hernández fue el beneficiario de semejante acción individual. Después, el partido se volvió a imbuir en su discurso aburrido. El descaro de los extremos había dado el triunfo a España. Sin la verticalidad de estos últimos, algo de osadía sí debe impregnar a los baluartes en la medular de la Sub-19.

A un paso de las semifinales

La selección lidera el grupo A con seis puntos, tres goles a favor y ninguno en contra. Cerrará esta primera fase el próximo viernes ante una Holanda necesitada, tras su estrepitosa derrota ante Portugal (4-1). Los chicos de Luis de la Fuente afrontarán el partido con muchas posibilidades de pasar a semifinales, algo que solo no conseguirían si caen por una buena diferencia de goles y los lusos vencen a Lituania. De todos modos, este próximo encuentro debe servir para buscar otras sensaciones en el juego.