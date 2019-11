Entrevista. Josu Hérnaez y Jokin Aranbarri: vidas paralelas, caminos opuestos

Está siendo un verano largo en el seno del Sestao River Club. La entidad que preside Alberto Lozano Martxi ha apostado por un cambio de rumbo en su cuerpo técnico, y tras la llegada de Alfonso del Barrio como secretario técnico, se produjo la de Ángel Viadero en el banquillo ocupado anteriormente por José Luis Ribera. Con un nuevo proyecto deportivo bajo los brazos, dispuestos a olvidar los apuros sufridos para lograr la permanencia en Segunda B, se encontraron a una plantilla cuya práctica totalidad de efectivos acababa contrato a finales de junio.

La lentitud con la que se han estado llevando las gestiones tanto para los nuevos fichajes como para las renovaciones, sumió en un mar de dudas e incertidumbre a los aficonados sestaotarras y, cómo no, a los jugadores implicados. Estos últimos días, con la pretemporada oficialmente iniciada, se aceleraban las negociaciones y se confirmaban las primeras renovaciones, pero también nuevas bajas. Entre las primeras, la de Josu Hernáez — para muchos el mejor refuerzo del equipo — ; entre las segundas, una sorpresa para muchos: Jokin Aranbarri.

Jokin Aranbarri: una renovación "fantasma"

PREGUNTA. Después de una larga espera se puede decir que ya es usted nuevo jugador del Arenas. ¿Cuál es su objetivo al fichar por el histórico club rojinegro?

RESPUESTA. Antes de nada quiero agradecer el interés que han mostrado en ficharme. Mi objetivo es trabajar duro todos los días, ir mejorando día a día con sacrificio y esfuerzo; ellos han apostado por mí y ahora me toca a mí devolver esa confianza. La temporada pasada el Arenas ha estado a punto de subir a Segunda B, a ver si este año somos capaces de conseguirlo.

P. ¿Nos puede decir cuáles han sido las claves de este fichaje?

R .Yo, siempre que acaba la temporada, tengo la costumbre de hablar primero con el equipo que he jugado esa última temporada para saber lo que piensan o la intención que tienen para la siguiente. Este año el Sestao River no ha mostrado ningún interés en hablar conmigo para decirme si contaban con mis servicios o no; al contrario, he sido yo quien ha intentado hablar con ellos. Por otro lado el Arenas me hizo saber que tenían mucho interés en mí, y como su proyecto me pareció interesante decidí fichar por ellos.

P. Ha habido algunos medios que daban por segura su renovación automática por partidos jugados. También la de Azkoiti, que, al igual que usted, ha acabado marchando. A este medio le consta que eso no ha sido así. ¿Puede aclararnos la confusión?

R. Al principio me dijeron desde el club que estaba renovado, pero al cabo de unas semanas aparecieron noticias de que había sólo 3 jugadores con la renovación; de ahí deduje que yo no estaba entre ellos, ya que se sabía de antemano quienes — Ibai, Silas y Terrón — tenían contrato en vigor. Entonces llamé al club para saber la situación y la realidad era que me faltaban 2 o 3 minutos para la renovación automática. La verdad es que lo de los minutos es anecdótico porque lo realmente importante es que el club esté interesado en ti. Pienso que, si no es así, renovar automáticamente tiene que ser duro.

"Tengo la impresión de que ni siquiera tenían intención de llamarme para explicarme cuál era la nueva visión de los responsables con respecto a mi futuro"

P. ¿Qué sensación le queda después de todo este affaire?

R. De todo este proceso me ha quedado una sensación extraña ya que tengo la impresión de que ni siquiera tenían intención de llamarme para explicarme cuál era la nueva visión de los responsables con respecto a mi futuro.

P. El River ya le había renovado la temporada pasada, a pesar de haber pasado mucho tiempo lesionado ¿Seguir en Las Llanas era su primera opción y confiaba en ello?

R. La verdad es que estoy muy agradecido al River por todo lo que me ha dado estos cinco años. Como te he comentado antes, para mí lo más importante es que un club muestre interés en jugar con ellos; este año el Sestao no contaba conmigo y a partir de ahí empecé a hablar con los demás clubes.

P. En estas cinco temporadas ha vivido muy buenos, pero también muy malos momentos. ¿Cuáles le vienen a la cabeza en este momento?

R. Se puede decir que casi he vivido de todo en el River. El primer año que vine de Lemona nos tocó sufrir para salvar la categoría: destituyeron al entrenador y eso para mí como jugador es una especie de fracaso ya que normalmente quiere decir que los jugadores tampoco están dando la talla en el campo. Al año siguiente fue de los más difíciles; en pretemporada me lesioné de la rodilla y a eso hay que añadirle que descendimos de categoría a Tercera división. Se me hizo muy duro el no poder ayudar a los compañeros desde el campo. En cuanto a la lesión, siempre intento sacar lo positivo de las cosas malas y en este caso aprendí a disfrutar sufriendo; el hecho de trabajar duro todos los días, todo el sacrificio que supone eso y luego ver que ese trabajo da sus frutos.

El tercer año fue todo lo contrario, todo nos fue de cara, conseguimos lograr el ascenso a Segunda B después de unos playoffs muy duros. Nunca olvidaré esos momentos de alegría que vivimos en los campos y luego en el pueblo de Sestao con todos los seguidores, familiares, es una cosa que hay que vivirla y que siempre estará en mi recuerdo. La temporada pasada, con Sarriugarte, creo que fue un año de consolidación para el River; hicimos una bonita campaña, a pesar de que llegamos un poco justos al tramo final de la liga. Y ya en ésta, hemos estado casi toda la temporada fuera de los puestos de abajo pero no conseguíamos escaparnos de ahí para tener cierta tranquilidad. Aunque hemos sufrido más de lo deseado, se consiguió el objetivo de mantener al Sestao River en Segunda B.

P. ¿Recuerda cuándo llegóal River en verano de 2008? ¿Qué se lleva de este club a nivel deportivo y humano de todo este tiempo?

R. Desde el primer día que llegué al Sestao River me he sentido muy identificado con los valores que transmite este club. Durante estos años he tenido la suerte de trabajar con gente maravillosa, que en todo momento estaba dispuesto a ayudar en lo que hiciera falta. Siempre he tenido presente la responsabilidad y el sacrificio que conlleva jugar para un club. Por otro lado he podido conocer a muchos compañeros que, después de vivir tantas experiencias, se han convertido en amigos y eso en cierta medida se lo debo al River, ya que, si no hubiéramos coincidido en el vestuario en estos 5 años, a muchos seguramente ni los habría conocido.

"Por un club pasarán diferentes jugadores, entrenadores, directivos… pero dicho club seguirá su camino y con esta afición el River tiene el futuro asegurado.

P. ¿Algo que decirle a la que ha sido su afición durante todo este tiempo, ya que no se ha podido despedir desde el campo?

R. Me gustaría dar las gracias a toda la afición por estar cada semana con el equipo, por apoyar partido tras partido, y personalmente por todo lo que me han dado. Tanto yo como mi familia hemos estado muy a gusto todos estos años por el trato que hemos recibido. Tener una afición como la que tiene el River es muy importante para un club: en Las Llanas se huele el ambiente del fútbol, se vive, y eso para un jugador es lo más grande que hay. Siempre será especial saltar a este campo. Soy de la opinión de que por un club pasarán diferentes jugadores, entrenadores, directivos… pero dicho club seguirá su camino y con esta afición el River tiene el futuro asegurado.

P. Para finalizar le pedimos, igual que hemos hecho con él, que se despida de su compañero de entrevista, Josu Hernáez.

R. Además de compañero es amigo: los dos hemos pasado por momentos difíciles (lesiones) y hemos vivido muchas experiencias en el River, por ejemplo las muchas horas de viaje en coche junto a otros compañeros desde Gipuzkoa a Bizkaia. (risas). Es un gran jugador y lo está demostrando estos últimos años. Le deseo mucha suerte para esta temporada.

Josu Hernáez: la renovación más deseada

PREGUNTA. Se he hecho esperar, pero al final Josu Hernáez seguirá un año más como verdinegro.

RESPUESTA.. Pues sí. Dos meses después desde que terminara la temporada, finalmente he tomado la decisión de quedarme otro año en Sestao. Son ya cinco temporadas con ésta, pero contento por haber renovado y dispuesto a afrontar el nuevo año con más ilusión si cabe.

P. La presencia de Del Barrio en la secretaría técnica y la confianza que el club verdinegro ha depositado en usted en los malos momentos han sido factores clave en su decisión.

R. Es cierto que con Alfonso guardo una buena relación desde el año que estuvo en Las Llanas de entrenador mío, y a partir de ahí ya como amigo. Pero además, después de pasar cuatro temporadas en el Sestao, yo ya me considero una más de la familia verdinegra. He elegido un sitio donde estoy a gusto y sé que la gente también lo está conmigo.

P. Era usted un jugador codiciado en el mercado, y de hecho, se especulaba que algunos equipos de la división de plata como Alavés o “su” Éibar estaban interesados en sus servicios. Se puede decir que al final ha preferido ser “cabeza de ratón que cola de león”?

R. Hemos estado valorando diferentes opciones, y entre ellas buscamos algunas de Segunda División. Sin embargo al final no hubo posibilidades, porque no es fácil entrar en plantillas de esta categoría. En Segunda B también he tenido bastantes ofertas para elegir, tanto cercanas como de fuera de Euskadi. Al final, tras consensuarlo con mi familia y mi novia, decidimos no movernos de casa, y de las opciones cercanas elegí la de seguir en Sestao.

"Reconozco que el Barakaldo ha sido una opción que en todo momento he tenido presente."

P. El gran miedo en el entorno del River era que pudiese haber acabado fichando por el eterno rival, el Barakaldo. Teniendo en el vecino a “viejos conocidos” como “Boluka” en la secretaría técnica, o Pedro Izurza en el vestuario, supongo que la preocupación estaba justificada.

R. Reconozco que el Barakaldo ha sido una opción que en todo momento he tenido presente. Sin embargo, cuando ya decidí quedarme por aquí, hablé con Alfonso y con Ángel del proyecto que estaban preparando en Sestao. Las conversaciones acabaron de convencerme de que la mejor opción era quedarme en el River y dar continuidad a dicho proyecto.

P. Nada más cerrarse su renovación por el River, no tardó en hacer oficial el acuerdo usted mismo a través de las redes sociales. Es evidente que hay feeling entre Josu, el River y su afición.

R. Yo ya sabía de las muestras de cariño y preocupación de la afición porque me lo habían transmitido varios conocidos que tengo en Sestao. Por eso, nada más firmar el contrato quise que la gente lo supiera. Por otra parte también estaba contento y tenía necesidad de sacarlo, porque había sido una semana bastante compicada, dándole muchas vueltas a la cabeza sobre la decisión que debía tomar.

"Muchos de los futbolistas que han terminado firmando por el Sestao han venido porque es un campo donde da gusto jugar."

P. En esta última temporada ha sido no sólo el referente del juego ofensivo de tu equipo, sino además el segundo máximo goleador del equipo con siete tantos. El año que viene, si no cambia la cosa, puede ser por veteranía el capitán. Va a ocupar en el vestuario el hueco dejado por Larrazabal, algo importante para aglutinar a la gente nueva y transmitirle la idiosincrasia del River.

R. En primer lugar ,llenar el agujero que ha dejado Ibon no será fácil, porque son muchos años los que pasó aquí. Sobre la capitanía, se ha hecho muchas veces por antigüedad, pero es una decisión del míster y todavía es pronto para decidir ese tema. Y en cuanto a lo que significa el River, si yo me he quedado en Sestao es porque en Las Llanas se vive fútbol. Muchos de los futbolistas que han terminado firmando por el Sestao han venido porque es un campo donde da gusto jugar. Se agradece que esta afición te apoye, vayan bien o mal las cosas, que te acompañe cuando viajamos fuera a pesar de las distancias. Los compañeros nuevos ya se irán dando cuenta, pero si no ya me iré encargando de recordárdoselo poco a poco.

P. Hablando de vestuario, supongo que habrá estado al tanto de las incorporaciones que ha realizado el Sestao hasta el momento. ¿Qué sabe y cómo valora a los que por ahora serán sus nuevos compañeros?

R. Creo que tanto Alfonso como Ángel han acertado con la elección de los jugadores. Quizás pareció que se empezara muy lento, pero poco a poco la plantilla va cogiendo forma. Conozco a la mayoría de haber jugado contra ellos. y la gente se está dando cuenta de que el proyecto pinta muy bien.

P. Como decíamos antes, será su quinta temporada en el River, y cada año con un míster nuevo: Docando, Sarriugarte, Ribera han sido los últimos. ¿No piensa que quizá es hora de que haya cierta estabilidad en el banquillo de Las Llanas y que Viadero podría ser un hombre válido para un proyecto a largo plazo?

R. Quizá sí, pero creo que hablar de eso es demasiado prematuro: hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos a lo largo del año, si la afición está a gusto con el entrenador, si al míster le surge una oferta de otro equipo de superior categoría…

P. Ha sido el primer jugador renovado por la secretaría técnica en este mercado veraniego, y para algunos, el mejor fichaje del Sestao hasta el momento. ¿Cree que su incorporación ha podido ser clave para desatascar otras operaciones que mantiene el club con jugadores que estaban esperando qué forma adquiría el nuevo proyecto deportivo verdinegro?

R. No lo sé, pero si es así me halaga que jugadores que hayan podido tener alguna duda se embarquen en este proyecto como lo he hecho yo, para que así hagamos entre todos un buen grupo.

P. Para finalizar le pediríamos – al igual que hemos hecho con él -que se despida de su compañero de entrevista, Jokin Aranbarri.

R. Después de haber vivido tantas cosas juntos en estos cuatro años, me habría gustado que hubiera seguido formando parte de este nuevo proyecto. Ya que no ha podido ser así, estoy seguro de que seguirá destacando en su nuevo equipo, porque Jokin tiene calidad de sobra.

Fotos: Luis Alberto Pérez