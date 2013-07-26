Temporada del Real Club Deportivo 2013-14, en VAVEL

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- Plantilla y dorsales para la Temporada 2013-14
-Análisis de la plantilla 2013-14
-Imágenes del Deportivo 2013-14
-Guía del Deportivo 2013-14
-Perfiles de los canteranos de Abegondo
LIGA ADELANTE 2013-14
Local (nº jornada azul) - Visitante (nº jornada negra)
|
RIVAL
|JORNADA
|RESULTADO
|COBERTURA
|JORNADA
|SEGUNDA VUELTA
|
Las Palmas
|1
|
0-1
CRÓNICA
|
ASÍ LO VIVIMOS
PUNTUACIONES
|
22
RIAZOR
|
18 ENERO
|
Córdoba
|
2
RIAZOR
|
0-1
CRÓNICA
|
PUNTUACIONES
RUEDA DE PRENSA
|23
|26 ENERO
|
Sabadell
|3
|
0-3
CRÓNICA
|
ASÍ LO VIVIMOS
PUNTUACIONES
|
24
RIAZOR
|2 FEBRERO
|
4
RIAZOR
|
0-1
CRÓNICA
|
ASÍ LO VIVIMOS
PUNTUACIONES
GALERÍA DE IMÁGENES
|25
|9 ENERO
|
Sporting Gijón
|5
|
2-0
CRÓNICA
|
ASÍ LO VIVIMOS
PUNTUACIONES
|
26
RIAZOR
|16 ENERO
|
Alcorcón
|
6
RIAZOR
|
1-0
CRÓNICA
|
ASÍ LO VIVIMOS
PUNTUACIONES
GALERÍA DE IMÁGENES
|27
|23 FEBRERO
|
Hércules
|7
|
0-2
CRÓNICA
|
ASÍ LO VIVIMOS
PUNTUACIONES
|
28
RIAZOR
|2 MARZO
|
Mirandés
|
8
RIAZOR
|
0-0
CRÓNICA
|
ASÍ LO VIVIMOS
PUNTUACIONES
GALERÍA DE IMÁGENES
|29
|9 MARZO
|
Barcelona B
|9
|
0-1
CRÓNICA
|
ASÍ LO VIVIMOS
PUNTUACIONES
|
RIAZOR
|16 MARZO
|
Zaragoza
|
10
RIAZOR
|
1-1
CRÓNICA
|
PUNTUACIONES
RUEDA DE PRENSA
|31
|23 MARZO
|
Tenerife
|11
|
2-0
CRÓNICA
|
PUNTUACIONES
ASI LO VIVIMOS
|
32
RIAZOR
|30 MARZO
|
Real Madrid C.
|
12
RIAZOR
|
2-0
CRÓNICA
|
PUNTUACIONES
ASI LO VIVIMOS
GALERÍA DE FOTOS
|33
|6 ABRIL
|
Rec. de Huelva
|13
|10 DE NOVIEMBRE
|
34
RIAZOR
|13 ABRIL
|
Mallorca
|
14
RIAZOR
|17 NOVIEMBRE
|35
|20 ABRIL
|
Ponferradina
|15
|24 NOVIEMBRE
|
36
RIAZOR
|27 ABRIL
|
Lugo
|
16
RIAZOR
|1 DICIEMBRE
|37
|4 MAYO
|
Alavés
|
17
RIAZOR
|8 DIEMBRE
|38
|11 MAYO
|
Eibar
|18
|15 DICIEMBRE
|
39
RIAZOR
|18 MAYO
|
Numancia
|
19
RIAZOR
|22 DICIEMBRE
|
40
|25 MAYO
|
Jaen
|
20
|5 ENERO
|
41
RIAZOR
|1 JUNIO
|
Girona
|
21
RIAZOR
|12 ENERO
|
42
|8 JUNIO
PRETEMPORADA 2013-14
|ESCUDO
|FECHA
|RIVAL
|LOCALIDAD
|HORA
|RESULTADO
|CONCENTRACIÓN MONFORME DE LEMOS
|17 JULIO – MIÉRCOLES
|LEMOS
|A PINGÜELA
|20:00
|
0-9
Crónica
|20 JULIO – SÁBADO
|R.VILALBÉS
|A MAGDALENA
|19:00
|
1-3
Crónica
|22 JULIO – LUNES
|BARBADÁS
|A PINGÜELA
|20:00
|
0-3
Crónica
|26 JULIO – VIERNES
|OURENSE
|A PINGÜELA
|19:00
|0-0
|28 JULIO – DOMINGO
|PONTEVEDRA
|PASARÓN
|S.C.
|
2-0
Crónica
|CONCENTRACIÓN EN PORTUGAL
|31 JULIO - MIÉRCOLES
|AROUCA
|AROUCA
|21:00
|1-1
|3 AGOSTO – SÁBADO
|RIO AVE
|ESTADIO DOS ARCOS
|18:00 (HORA PORT)
|0-1
|ENTRENAMIENTOS EN ABEGONDO
|6 AGOSTO - MARTES
|OVIEDO
|RIBADEO
| 19:00
|
1-0
Crónica
INTEGRANTES DE LA REDACCIÓN
|REDACTORES
|FOTÓGRAFOS
|
CARLOS RICO
|
FER ROMERO
|MIRIAM MATA
|DAVID BARJA
|PABLO VARELA
|NANDO MARTÍNEZ
|JORGE QUIROGA
|CESI MARTÍN
|ALEX VARELA
|TOMÁS CABEZAS
|PABLO MENDOZA
|OSCAR MARTÍNEZ
|DANI NAVEDO
|DANI PEREZ
|QUINO PAMPIN
|DIEGO RODRÍGUEZ
|ZELTIA REGUEIRO
|DANIEL ESPEJO
|
DANI DORADO
|NANDO MARTÍNEZ