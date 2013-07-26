Temporada del Real Club Deportivo 2013-14, en VAVEL

Toda la información del Real Club Deportivo de A Coruña, está en VAVEL. Artículos, reportajes, análisis y por supuesto todos los partidos de la temporada al detalle en VAVEL. En una misma página, todas las crónicas, videos, previas, puntuaciones de los encuentros de la Liga Adelante.

- Plantilla y dorsales para la Temporada 2013-14

-Análisis de la plantilla 2013-14

-Imágenes del Deportivo 2013-14

-Guía del Deportivo 2013-14

-Perfiles de los canteranos de Abegondo

LIGA ADELANTE 2013-14

Local (nº jornada azul) - Visitante (nº jornada negra)

RIVAL

 JORNADA RESULTADO COBERTURA JORNADA SEGUNDA VUELTA

Las Palmas

 1

0-1

CRÓNICA

ASÍ LO VIVIMOS

PUNTUACIONES

RUEDA DE PRENSA

VIDEO

22

RIAZOR

18 ENERO

Córdoba

2

RIAZOR

0-1

CRÓNICA

PUNTUACIONES

RUEDA DE PRENSA

VIDEO

GALERÍA DE IMÁGENES

 23 26 ENERO

Sabadell

 3

0-3

CRÓNICA

ASÍ LO VIVIMOS

PUNTUACIONES

RUEDA DE PRENSA

VIDEO

24

RIAZOR

 2 FEBRERO

4

RIAZOR

0-1

CRÓNICA

ASÍ LO VIVIMOS

PUNTUACIONES

RUEDA DE PRENSA

VIDEO

GALERÍA DE IMÁGENES

 25 9 ENERO

Sporting Gijón

 5

2-0

CRÓNICA

ASÍ LO VIVIMOS

PUNTUACIONES

RUEDA DE PRENSA

VIDEO

26

RIAZOR

 16 ENERO

Alcorcón

6

RIAZOR

1-0

CRÓNICA

ASÍ LO VIVIMOS

PUNTUACIONES

RUEDA DE PRENSA

VIDEO

GALERÍA DE IMÁGENES

 27 23 FEBRERO

Hércules

 7

0-2

CRÓNICA

ASÍ LO VIVIMOS

PUNTUACIONES

VIDEO

GALERÍA DE IMÁGENES

28

RIAZOR

 2 MARZO

Mirandés

8

RIAZOR

0-0

CRÓNICA

VIDEO

ASÍ LO VIVIMOS

PUNTUACIONES

GALERÍA DE IMÁGENES

 29 9 MARZO

Barcelona B

 9

0-1

CRÓNICA

VIDEO

ASÍ LO VIVIMOS

PUNTUACIONES

RIAZOR

 16 MARZO

Zaragoza

10

RIAZOR

1-1

CRÓNICA

PUNTUACIONES

RUEDA DE PRENSA

GALERÍA DE FOTOS

 31 23 MARZO

Tenerife

 11

2-0

CRÓNICA

PUNTUACIONES

ASI LO VIVIMOS

VIDEO

32

RIAZOR

 30 MARZO

Real Madrid C.

12

RIAZOR

2-0

CRÓNICA

PUNTUACIONES

ASI LO VIVIMOS

RUEDA DE PRENSA

GALERÍA DE FOTOS

VIDEO

 33 6 ABRIL

Rec. de Huelva

 13 10 DE NOVIEMBRE

34

RIAZOR

 13 ABRIL

Mallorca

14

RIAZOR

 17 NOVIEMBRE 35 20 ABRIL

Ponferradina

 15 24 NOVIEMBRE

36

RIAZOR

 27 ABRIL

Lugo

16

RIAZOR

 1 DICIEMBRE 37 4 MAYO

Alavés

17

RIAZOR

 8 DIEMBRE 38 11 MAYO

Eibar

 18 15 DICIEMBRE

39

RIAZOR

 18 MAYO

Numancia

19

RIAZOR

 22 DICIEMBRE

40

 25 MAYO

Jaen

20

 5 ENERO

41

RIAZOR

 1 JUNIO

Girona

21

RIAZOR

 12 ENERO

42

 8 JUNIO

PRETEMPORADA 2013-14

ESCUDO FECHA RIVAL LOCALIDAD HORA RESULTADO
CONCENTRACIÓN MONFORME DE LEMOS
17 JULIO – MIÉRCOLES LEMOS A PINGÜELA 20:00

0-9

Crónica

Vídeo
20 JULIO – SÁBADO R.VILALBÉS A MAGDALENA 19:00

1-3

Crónica

Vídeo
22 JULIO – LUNES BARBADÁS A PINGÜELA 20:00

0-3

Crónica

Vídeo
26 JULIO – VIERNES OURENSE A PINGÜELA 19:00 0-0
28 JULIO – DOMINGO PONTEVEDRA PASARÓN S.C.

2-0

Crónica

Video
CONCENTRACIÓN EN PORTUGAL
31 JULIO - MIÉRCOLES AROUCA AROUCA 21:00 1-1
3 AGOSTO – SÁBADO RIO AVE ESTADIO DOS ARCOS 18:00 (HORA PORT) 0-1
ENTRENAMIENTOS EN ABEGONDO
6 AGOSTO - MARTES OVIEDO RIBADEO 19:00

1-0

Crónica

Video

INTEGRANTES DE LA REDACCIÓN

REDACTORES FOTÓGRAFOS

CARLOS RICO

FER ROMERO

 MIRIAM MATA
DAVID BARJA PABLO VARELA NANDO MARTÍNEZ
JORGE QUIROGA CESI MARTÍN
ALEX VARELA TOMÁS CABEZAS
PABLO MENDOZA OSCAR MARTÍNEZ
DANI NAVEDO DANI PEREZ
QUINO PAMPIN DIEGO RODRÍGUEZ
ZELTIA REGUEIRO DANIEL ESPEJO

DANI DORADO

 NANDO MARTÍNEZ
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