Entevista. Jito Silvestre: "La reunión que mantuve cara a cara con Viadero fue decisiva para mi fichaje por el Sestao"

Juan José Silvestre Cantó, 'Jito', nació en Barcelona hace treinta y tres años. Ligado al fútbol base azulgrana desde alevines, fue ascendiendo por las categorías inferiores hasta llegar a Tercera División con el Barça C. En 1999 inicia su carrera futbolística fuera de La Masía, recorriendo desde entonces diferentes equipos de la Segunda División B: Oviedo Vetusta, Palamós, Almería, Lorca, Cartagena, Figueras, Sant Andreu, Orihuela, Portuense, Girona, Cultural Leonesa, Alavés, Éibar y a partir de ahora Sestao, Con la del River, serán once las camisetas diferentes que se ha enfundado Jito en sus trece temporadas en la categoría de bronce. Alto, potente, hombre de área curtido en mil batallas, el nueve catalán quiere recuperar el protagonismo perdido en Ipurúa, y acepta el reto de convertirse en el nuevo killer de Las Llanas.

P. Muchos años han pasado desde que Jito Silvestre diera sus primeras patadas al balón en Cataluña. Ahora, despúes de una dilatada carrera profesional, y a pesar del interés de otros equipos importantes de la categoría como el mismo Cádiz, ha decidido continuar jugando en Euskadi. ¿Por qué en Sestao?

R. Es cierto que he dado muchas vueltas desde que hace ya diecisiete temporadas inicié la aventura profesional del fútbol en el Barcelona C de Tercera División. Cuando llegué a Vitoria para firmar por dos años, la ciudad nos acogió muy bien. Como la familia y yo nos sentíamos muy a gusto, y ya tenemos cierta edad, decidimos quedarnos aquí, tratando de seguir mi carrera deportiva siempre que me permitiera mantener mi residencia familiar en Vitoria.

Después del Alavés firmé un año por el Éibar, donde he vivido una temporada espectacular a nivel colectivo. Ahora, el Sestao me ofrece la posibilidad, — como te dije — de continuar disfrutando de lo que más me gusta, que es jugar al fútbol, y seguir compitiendo en Segunda B sin necesidad de desplazar a mi familia.

P. No sabemos si es la primera vez que el Sestao se ha interesado por sus servicios. Aun así, ¿cuáles son los motivos que le han hecho decantarse por la oferta del club verdinegro?

R. En toda mi carrera ha sido la primera vez que nos hemos puesto en contacto el Sestao y yo. Nunca había surgido la posibilidad de jugar en el River. Una de las claves fue la conversación que mantuve con Ángel (Viadero) antes de firmar. Estuvimos reunidos cerca de una hora, durante la cual me explicó la manera que tiene de trabajar y las ideas que tiene para esta temporada. Salí muy ilusionado y con muchas ganas de firmar, y el hecho ya comentado de poder mantener mi residencia en Vitoria me terminaron de convencer.

P. ¿Cómo valora su última temporada en las filas del Éibar? ¿Quizá demasiada larga la 'sombra' de Mikel Arruabarrena?

R. Es cierto que la pasada temporada disputé muy pocos minutos: sólo jugué siete partidos de titular, y unos veinte en total. Me quedó ese mal sabor de boca personal de no poder disfrutar de más continuidad. Todo se tapó con la alegría final del ascenso y con el éxito a nivel colectivo, pero sí que me quedó ese resquemor por la falta de continuidad en el equipo.

P. Llega a Sestao , a un equipo nuevo con un proyecto también nuevo. Aparte de Bingen Erdozia, ¿Conocía al entrenador y a alguno de los que ya son sus nuevos compañeros?

R. En el mundo del fútbol nos conocemos todos, aunque no sea a nivel personal, y al míster lo conocía de haber disputado algún partido en contra. Me parece un hombre muy sincero que te explica las cosas tal como las siente, y, como ya te dije en otra pregunta, creo que la reunión que mantuve cara a cara con Viadero fue decisiva para mi fichaje por el Sestao. En cuanto a compañeros, con Dani Guerrero coincidí una temporada, hace ocho años, en el Figueres. Otros como Esnaola, Gerardo, o Alberto, de haberme enfrentado varias veces te haces hasta casi amigo de ellos.

P. Si nos atenemos a la repercusión en los medios y redes sociales, de los nuevos fichajes realizados por el Sestao este verano, el suyo es el que más expectativas está generando, tanto por los comentarios de los propios aficionados verdinegros como de sus amigos y conocidos. ¿Es consciente de que puede ser el jugador 'mediático' del equipo?

R Estoy muy agradecido. Hay que reconocer que todo han sido muestras de apoyo desde que he llegado al River. Estoy muy acostumbrado a ir a equipos con ambición, y puedo presumir que después de jugar tantos años he dejado muchas amistades en todos los equipos en los que he estado.

P. Viene de jugar en equipos cuya meta era claramente el ascenso de categoría. Aquí en Sestao, ¿Cuál se podría decir que es el reto personal y colectivo con el que afronta Jito esta temporada?

R. El reto personal es poder ganarme más minutos y continuidad para sentirme útil para el equipo, compitiendo en una categoría tan exigente como la Segunda B. A nivel colectivo creo que para un equipo nuevo como el nuestro el primer objetivo debe ser conseguir la permanencia, llegar a esa cifra de 45 puntos que te asegura tranquilidad. A partir de ahí, según las alturas de la temporada, intentar soñar con algo más bonito y poder dar una alegría a la afición

P. La 2009/10 fue sin duda su mejor temporada, anotando veintitrés goles con la Cultural Leonesa. ¿Qué circunstancias crees que se dieron para que ese año Jito explotase?

R.Al igual que ahora, esa temporada venía de un año de jugar poco en Girona, y salí con ganas de reivindicarme. Encontré un club como la Cultural que me dio mucha confianza, un entrenador que apostó por mi. Los jugadores con confianza, cuando se sienten queridos cambian un 100% Espero que esta temporada me encuentre tan a gusto como me encontré en León y se pueda ver en Sestao la mejor versión de Jito

P. Está a seis goles de conseguir el centenar de goles en la categoría de bronce. ¿Cree usted que llegará este año a la mágica cifra?

R. Sí que era consciente de esa cifra. De hecho, una de mis ilusiones por seguir jugando y compitiendo en Segunda B es ese reto. Sabía que estoy a falta de seis goles, pero el objetivo no es llegar a ese centenar sino superarlo.

P. Su excompañero y amigo Paulino, le ha felicitado por Twitter reconociendo que cumple el sueño no cumplido por él de jugar en el Sestao. ¿Y el suyo, cuál es?

R. El sueño de cualquier futbolista que sale de un club grande - como es el Barça en mi caso - es jugar en la máxima categoría nacional. Y es que aunque muchos de los equipos en los que he estado para mí eran grandes, la 'espinita' que me queda es no haber debutado en Primera División.

P. Hemos leído en más de una ocasión que en su pasado en las categorías inferiores del Barça compartió vestuario con jugadores como Xavi Hernández. ¿Recuerda algunos jugadores más de su generación con los que coincidiera en la Masía?

R. Sí. La última temporada que estuve —creo recordar— fue la 1997/98, en Tercera División con el Barça C. Como anécdota te puedo decir que los dos porteros que estaban conmigo en esa plantilla eran Pepe Reina y Víctor Valdés. Realmente había una hornada de grandes futbolistas que han llegado al máximo nivel en este deporte como el propio Xavi, Mario Rosas, Jofre…

P. Para finalizar volvemos de nuevo a su 'época dorada' en la Cultural Leonesa. Consiguió dos hattricks, uno de ellos ante el Barakaldo, el eterno rival del Sestao River. Precisamente en aquel partido la portería gualdinegra estaba defendida por el que hoy es su nuevo compañero, Igor Etxebarrieta. ¿Recuerda la anécdota?

R. Sí. Fue un partido en el que ganamos 3-1 y todo me salió de cara, Las casualidades de la vida quisieron que el portero fuera él, pero se queda, como dices, en una anécdota.