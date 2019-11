El Sestao de Viadero se estrena con derrota en Landaberri

El nuevo Sestao River saldó con una derrota por la mínima el debut de su nuevo proyecto deportivo. Fue el típico partido de pretemporada, de ritmo trabado, aunque con buena imagen del equipo verdinegro, que llevó el peso del partido pero no supo aprovechar sus oportunidades. La falta de tono físico y acoplamiento de una plantilla completada de forma lenta y escalonada, permitió que el choque fuese igualado, sin apreciarse la diferencia de categoría con los anfitriones, equipo puntero del grupo IV de Tercera.

En el primer tiempo el Sestao se hizo con el dominio del esférico, bien dirigido por el doble pivote formado por Tato en la conducción y Cabero en la contención. La participación de Seguro desde el extremo izquierda, y las incorporaciones de los dos laterales, Urkizu y Arkarazo llevaban el peligro a la meta del Zalla. Tampoco el goleador del River, Isaac Aketxe, conseguía acertar en sus ocasiones, una de ellas desde el centro del campo emulando la suerte del disparo lejano que tanto intentó la temporada pasada. Mientras tanto el Zalla, que tan solo había gozado de un tiro lejano de Casado como ocasión, iba a aprovechar una discutida pena máxima para adelantarse en el minuto 53 por mediación de Joseba García.

El River, a pesar de cambiar casi todo su once, siguió desperdiciando oportunidades en este segundo tiempo: ni Jito ni Dani Guerrero en dos ocasiones cada uno, ni Josu ni Gerardo ni el joven georgiano Sjarveladze acertaban a batir a Beitia. Los de Ismael Urtubi por su parte resistían, e incluso pudieron ampliar la ventaja en el marcador con un balón mandado al larguero por Eder.

Arkarazo habla para VAVEL.

Poco después de terminar el partido, VAVEL aprovechaba para entrevistar a uno de los debutantes con el Sestao River, y destacados del encuentro, Gaizka Arkarazo.

PREGUNTA. ¿Qué tal las sensaciones tras el primer partido de su nuevo equipo?

RESPUESTA. Yo creo que buenas. No se ha jugado mal, aunque hayamos perdido. Lo que sucede es que no hemos estado afortunados de cara a gol, mientras que ellos sí que aprovecharon un penalti tonto para adelantarse. Ha sido un partido que se ha podido llevar cualquiera, pero el resultado es lo de menos.

P. Y a nivel personal, ¿qué tal se ha sentido en su debut como verdinegro?

R. Bien. Podía decirse que jugaba casi como en casa, conozco bien Landaberri porque estuve jugando en Zalla hace tres temporadas. Además, he jugado los noventa minutos, la primera parte como central, y la segunda como lateral izquierdo.

P. Usted ha sido el segundo fichaje por orden cronológico en ser confirmado oficialmente por el Sestao River. Dada la lentitud con la que se estuvo moviendo el mercado esta temporada, ¿tenemos que pensar que el acuerdo fue fácil y rápido?

R. Sí, se puede decir que fue rápido y muy fácil llegar a un acuerdo. Desde el primer momento, sabía que lo que quería era jugar en el Sestao, y el River me dio facilidades para vestir su camiseta. Así que solo puedo darle las gracias por darme esta gran oportunidad.

P. ¿Cuáles son las referencias que tenía de su nuevo equipo? ¿Tiene conocidos en la plantilla? ¿Ha jugado usted en Las Llanas?

R. Las referencias del Sestao que tengo han sido gracias a compañeros que he tenido durante estos años en el fútbol, considerados amigos, y todos ellos me daban la misma respuesta: vestir la camiseta del River es una oportunidad que no puedo desaprovechar, porque es un club distinto, muy especial, con una afición envidiable que todo equipo quisiera. En cuanto a mis nuevos compañeros, cuando llegué no tenía ningún conocido en la plantilla, pero con tanta gente nueva es fácil tanto mi integración como la del resto de los compañeros.

Puedo decir que he jugado dos veces en la Llanas. La primera vez con el Zalla en 3ª División, y la verdad que es un gusto jugar, debido a la intensidad que se crea en el estadio y —como ya he dicho antes— su gran afición. La primera vez que juegas te das cuenta de que es un sitio especial. Mi segunda vez fue con el Lemona y la afición más de lo mismo, sin fallar nunca.

P. Sin lugar a dudas, su condición de sub23 ha jugado a su favor en la contratación, pero ¿cree que será un hándicap a la hora de competir por un puesto en el once?

R. Es obvio que ser sub23 ha ayudado a que sea jugador del Sestao pero no considero que me hayan querido solo por eso. Únicamente van a notar mi juventud por las ganas que tengo de aprender, ayudar, y darlo todo por el club. Obviamente no será una tarea fácil entrar en el once, porque la experiencia es una ventaja, pero lo supliré con las ganas de ayudar al club y a mis compañeros.

P. La Segunda B no le es extraña: ya debutó hace dos temporadas en las filas de la extinta SD Lemona. Suponemos que una temporada de recuerdo agridulce.

R. Deportivamente se puede decir que fue un año muy difícil para todos los jugadores, no se dieron las mejores condiciones para trabajar en igualdad de condiciones y eso en una liga tan competitiva e igualitaria como es la de 2B se paga muy caro, por lo que se puede decir que fue una temporada muy complicada, aunque eso no quita para que este agradecido al Lemona por darme la oportunidad de jugar en 2B.

P. Ha militado dos temporadas en Tercera División y en ambas ha disputado un importante número de partidos, consolidándose como titular en sendas ocasiones. Usted se arriesga a perder relevancia por jugar en una categoría superior, cuando otros jugadores prefieren bajar un peldaño.

R. Me considero un jugador ambicioso, exigente conmigo mismo y ello me ha impulsado a dar de nuevo el salto. Por otra parte, como bien he dicho antes, varios exjugadores del River me aconsejaron el no desaprovechar la oportunidad de jugar en este club y no lo pensé dos veces. Soy consciente de que tiene una gran dificultad estar en el once inicial pero ganas e intentos no me van a faltar.

P. Potencia, rapidez, anticipación. Son algunas de las virtudes que se ensalzan de usted en los informes. ¿Cómo se definiría a sí mismo, futbolísticamente hablando, Gaizka Arkarazo?

R. Podría definirme como un jugador intenso y sacrificado, con calidad para sacar el balón jugado.

P. Como hemos mencionado viene de realizar una gran temporada con el Leioa, clasificándose por primera vez en la historia del club de Sarriena para los playoffs de ascenso. ¿Ha sido ésta su mejor temporada a nivel personal y colectivo?

R. Sí, ha sido mi mejor temporada en ambos niveles. Desde el primer momento el bienestar del vestuario fue increíble y eso se reflejo en el campo dándonos buenos resultados. Considero que el trabajo en grupo es vital para obtener buenos resultados.En cuanto a lo personal también ha sido muy bueno. El entrenador me dio confianza desde el primer momento y lo intenté compensar lo mejor posible. Ha sido un año que me ha ayudado a madurar mucho futbolísticamente.

P. Va a compartir vestuario con jugadores que en otros equipos (Gimnástica, Noja) vienen de sufrir importantes problemas con el tema de cobros atrasados y deudas acumuladas de varios meses, situación que lamentablemente usted ya vivió en Lemona. Da que pensar que se sucedan las temporadas y no se corrijan errores en esta categoría.

R: Desgraciadamente son hechos que se repiten año tras año y cada vez con más frecuencia, es el día a día del fútbol actual, deudas y más deudas. Esperemos que se pongan soluciones eficaces lo más rápido posible a estas prácticas, ya que es muy difícil convivir con situaciones de impagos: la cabeza no está a lo que debe estar y eso se paga en el terreno de juego. Por ello, en mi opinión, es de mucho mérito hacer una gran temporada con este hándicap; trabajar a este nivel tanto para cuerpo técnico como para jugadores es realmente complicado por lo que no me queda otra que felicitarles por su temporada en condiciones adversas.

P. Como jugador que conoció desde dentro las categorías inferiores del Athletic, y por experiencia propia, ¿no cree que para los jugadores que no prosiguen en la disciplina del club rojiblanco es más importante la experiencia adquirida jugando en los campos de categorías regionales que la formación inicial obtenida en Lezama?

R. No considero que el único camino para llegar al primer equipo del Athletic sea a través del filial. Bajo mi punto de vista, considero que a muchos jugadores les viene bien salir del Athletic y formarse en otros equipos para madurar y explotar mejor sus cualidades. Recientemente tenemos varios jugadores como Beñat, Toquero, Etxeita…que han tenido que salir para explotar.