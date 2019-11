La plantilla del Dépor, inflexible y la afición sale a la calle

Finalmente la plantilla blanquiazul, se ha expresado como un grupo mediante la comparecencia pública de los capitanes del Deportivo. Manuel Pablo, Laure, Dani Aranzubia, Álex Bergantiños y Juan Domínguez han convocado a la prensa para una rueda de prensa previa al entrenamiento verspertino. Las declaraciones han sido fruto de una de las reuniones que han sucedido en el día de ayer. Concretamente los futbolistas, lo hicieron con el representante de la AFE y el cual les ha transmitido una "preocupación total, ya que a falta de pocos días para el 31 de Julio, no se ha llegado a ninguna solución". Ésta, llegaría según Manuel Pablo si tuviesen "una garantía de pago de lo que se nos adeuda a día de hoy".

Matizaba este extremo el portero Aranzubía, aclarando que “no se exige cobrarlo todo el 31, pero si tener garantías de cobro sobre el 100%”. Si llegado el día 31 esta garantía no ha llegado a la plantilla blanquiazul, el lateral canario anunciaba que "la plantilla ha decidido que si el 31 todavía no tenemos noticias de que se haya solucionado algo, decidiremos no viajar a Portugal porque no encontramos sentido en ir para allá si no hay solución”, informó.

Esta postura inflexible, se basa según Aranzubía en que “hace dos años la AFE consiguió llegar a que los futbolistas tuvieran este derecho y nosotros ahora no lo vamos a echar por tierra. Se consiguió mediante una huelga que los clubes estuvieran a corriente de pago antes del 31 y por eso luchamos”. Esta lucha y esta reivindicación, se extiende a los ex-futbolistas de ala plantilla, con los cuales Manuel Pablo tiene contacto y le indican que "estamos en el mismo barco". No dudo en aclarar el lateral que este problema que afecta a jugadores que no están en la plantilla, "colea desde hace medio año" y ahora "se está trabajando a toda máquina. Cuando nos fuimos de vacaciones, lo hicimos pensando que la cosa iba bien, pero no se han tomado decisiones y ahora quedan dos días".

Esperanzados en una solución y se defienden de las críticas

Respecto a las posibles críticas que estarían recibiendo los integrantes de la plantilla, reconoce que "se nos señalará, pero el problema creo que no es nuestro". Intenta extrapolar el problema del club con sus empleados a un caso ajeno al fútbol y declara con sorpresa que " en otros lados cuando pasa esto se apoya, pero el fútbol es así". Se justifica con la afirmación que "nosotros intentamos defender nuestros derechos con nuestro sindicato y pedir lo que creemos” afirmó con rotundidad.

"se nos señalará, pero el problema creo que no es nuestro"

El deportivismo reacciona con una concentración en la Plaza de Pontevedra

No ha aguantado más esta situación la hinchada blanquiazul, y tras el fallido intento del pasado sábado para reunirse en las inmediaciones de la Plaza de Pontevedra, en esta ocasión, la convocatoria es total por todas las partes destacadas de la afición blanquiazul.

Por un lado un nutrido grupo de peñas se han movilizado vía twitter para convocar al deportivismo y finalmente a última hora del día de ayer, los Riazor Blues secundan la convocatoria para las 20:30 del día de hoy. En un comunicado se expresan claramente respecto a la problemática actual, exigiendo a las partes implicadas RESPETO al Deportivismo y al club así como la inmediata solución al problema.