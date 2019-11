Entrevista. Fernando Cabero: un "campeón" humilde llega a Sestao

“Un chaval espectacular y un central impresionante. Bueno en el juego aéreo, con gran colocación y experiencia…Le va a venir muy bien al River”. Con estas palabras define Óskar Martín — delantero las dos últimas temporadas del Sestao River — a Fernando Cabero Zubiría . Y es que el “Rifle” acaba de compartir con él cerca de dos semanas de aventura en la selección AFE, antes de que Cabero se convirtiera en flamante fichaje del Sestao. Peña Sport, Leganés, Mirandés, Móstoles, Radnicki (Serbia) y Noja son los clubes donde ha militado este experimentado y polivalente defensor, nacido hace 29 años en Pamplona,. En Sestao cumplirá su novena temporada en la categoría de bronce, tercera consecutiva a las órdenes del mismo entrenador, Ángel Viadero.

P. ¿Qué conclusiones saca de la derrota del sábado en su primer partido como jugador del Sestao?

R. A nadie le gusta perder, pero creo que el equipo ha hecho un buen partido, que además nos vendrá bien para coger ritmo y corregir pequeñas cosas, que es realmente para lo que sirven estos partidos de pretemporada. Personalmente estoy muy contento e ilusionado con este equipo y este proyecto; creo que las cosas se están haciendo muy bien por el momento, y espero que salgan mucho mejor, para poder dar muchas alegrías a la afición del Sestao..

P. ¿Por qué se decidió usted por el Sestao?

R. Poder jugar en las Llanas es un placer. El Sestao es un equipo histórico, serio ,donde se respira ambiente de fútbol, y se está haciendo un buen proyecto deportivo esta temporada. Además conozco al entrenador y coincidí con algunos jugadores, así que no hizo falta pensar mucho para decantarme por el River.

P. Con su fichaje ya son cuatro los exjugadores del Noja que llegan de la mano de Ángel Viadero. ¿Qué le parecería que se empezara a hablar del clan de Noja en el vestuario de Las Llanas?

R. Creo que es un buen vestuario y nos debemos centrar en la temporada y en el objetivo que tenemos. Todos los jugadores que estamos aquí venimos a intentar dar el máximo por este equipo, y da igual de donde vengan. Además el año pasado el Noja hizo un gran campeonato, y no me sorprende que el cuerpo técnico se haya interesado por sus jugadores.

"La experiencia con AFE ha sido enriquecedora e inolvidable, y sin duda la recomendaría a otros futbolistas que se encontraran en situación parecida,"

P. Sin embargo, y siendo rigurosos, su caso es diferente al del resto — Esnaola, Gerardo o Dani Guerrero —ya que usted viene de enrolarse en un combinado de la AFE para jugadores sin equipo durante verano. ¿Cómo se han desarrollado entonces las negociaciones? ¿Cree que su participación en este proyecto de la AFE le ha servido para encontrar equipo?

R. Antes de ir a la selección AFE ya habia hablado un poco con Ángel Viadero y Alfonso Del Barrio; más o menos sabía lo que querían y quedamos para hablar a la vuelta de Holanda. Sinceramente, aunque me apunté para la selección pensando que sería una muy buena experiencia, cuando me llamaron anunciándome que había sido elegido me pilló un poco por sorpresa. Ahora saco la conclusión de que la experiencia con AFE ha sido enriquecedora e inolvidable, y sin duda la recomendaría a otros futbolistas que se encontraran en situación parecida a la mía. AFE siempre intenta ayudar a los jugadores en la medida de lo posible y esta actividad es una muestra más. Espero que todos mis compañeros puedan encontrar equipo, y que tengan la suerte que se merecen.

P. Ya que hablamos del tema, ¿podría recordar a los lectores el desarrollo de esta aventura: cómo fue seleccionado, la concentración en España, el torneo internacional que disputaron…

R. Como he dicho antes fue una experiencia increíble. Todo estuvo muy bien organizado y te hace sentirte realmente jugador de fútbol, que es lo que cada uno de nosotros busca en esos momentos. El proceso de selección - si no me equivoco - creo que fue por votaciones entre un comité de entrenadores de Segunda B. Me llamaron por teléfono para comunicarme que entraba entre los 22 seleccionados y que tenía que ir para Alicante al dia siguiente. Estuvimos concentrados desde el día 11 al 18 de julio, en L’Alfàs del Pí, disputando un par de partidos ante el Hércules y el Elche C.F. Además del trabajo físico y técnico, que estaba dirigido por "Pacheta", recibimos charlas sobre psicología deportiva, o mejora de la comunicación en público.

El torneo en sí se jugó en Rijnsburg, un pueblo de Holanda, y estuvo muy bien organizado. Se trata de una experiencia enriquecedora, porque compartes vestuario y convivencias con compañeros que están en paro, además de relacionarte con futbolistas de otros países, con otras culturas y tipos de fútbol. Al final fuimos campeones tras ganar al combinado de Francia en los penaltis. No puedes imaginar cómo lo celebramos todos.

"Siempre me había gustado jugar por Euskadi porque considero que es un fútbol que encaja en mis virtudes."

P. Se da la casualidad que en dicho combinado se encontró con dos exjugadores recién dados de baja por el Sestao River: Ibon Gutiérrez y Óskar Martín. Habría sido muy curioso que usted les hubiera pedido referencias del River…

R. Sí (risas). Óskar e Ibon son dos excelente jugadores y personas con los que tuve la oportunidad de compartir esta etapa de nuestra carrera deportiva. Y estoy muy contento de haberlos conocido. Ellos siempre tenían buenas palabras de Sestao y me comentaron cómo es el club. Desde aquí les deseo mucha suerte de corazón, esperando volver a verlos en los terrenos de juego. Les mando un abrazo enorme y mis agradecimientos.

P.En su historial vemos que a pesar de su larga y variada carrera profesional, no había jugado en ningún equipo de Euskadi, y que al River sólo se había enfrentado una vez, en las filas del Mirandés. ¿Qué referencias tiene y que espera encontrar en su nuevo equipo?

R. Ya he dicho que el River es un equipo histórico, y si no recuerdo mal pude jugar contra ellos en mi etapa de Miranda y creo que también en Noja. Pero además, suelo seguir siempre que puedo el futbol vasco, y la verdad es que siempre me había gustado jugar por Euskadi, porque considero que es un fútbol que encaja en mis virtudes. Por todo ello venir al Sestao es un placer para mí.

P. Los informes lo definen como pivote defensivo o defensa central que destaca por su dominio del juego áereo. ¿Puede decirnos cuál es a su juicio su posición natural o en la que mejor rinde, y cuáles son sus principales características como jugador?

R.Espero poder demostrar mis condiciones en las Llanas y que tú mismo me puedas definir (risas). Siempre intento sumar todo lo que puedo al equipo, y la posición me es indiferente. El año pasado acabé jugando de pivote defensivo y me encontré muy a gusto, pero también lo suelo hacer de defensa central o lateral. Si me tengo que quedar con un puesto, considero que soy más defensa central.

P.En el Mirandés tuvo una campaña en la que destacó en su faceta goleadora, a pesar de jugar como defensa central. En Las Llanas hace tiempo que se echa de menos sacar más partido de los remates en jugadas a balón parado. ¿Se ve recuperando ese olfato goleador?

R.Sin duda. Creo que es uno de mis puntos fuertes y considero que en esta categoria la estrategia es fundamental. Espero poder aportar al ataque todo lo que pueda.

P.Usted es natural de Navarra, no sabemos si residente allí o no. ¿Tendrá problemas para compaginar el plano deportivo con el resto de su vida diaria?

R. Para nada. Cuando realmente quieres algo y luchas por ello esos problemas son secundarios y te adaptas a lo que sea.