Real Madrid Castilla - Fuenlabrada: pistoletazo de partida al capitulo dos

El verano está en pleno apogeo, y cuando algunos gozan ya de unas merecidas vacaciones estivales, los equipos de fútbol echan a rodar. Los duros ejercicios de pretemporada, en búsqueda el tono muscular idóneo para alcanzar un estado físico que lleve al conjunto lo más lejos posible durante la campaña, se forja bajo el implacable Sol de julio. En estas están los hombres con los que Toril ha dado comienzo a la pretemporada. El entrenador del Castilla afronta, junto a su equipo, la segunda campaña consecutiva en la división de plata del fútbol español. El éxito de quedar el pasado curso como el mejor filial del país es sólo un punto de partida para un equipo que será muy diferente al que se pudo ver el año pasado.

Las principales novedades de éste Castilla están en las salidas, dónde prácticamente todos los hombres claves han abandonado la disciplina del primer filial blanco. Bien para enrolarse en otros conjuntos, como es el caso del hasta ahora capitán Juanfran y su llegada a Sevilla para firmar por el Betis, o los de Morata, Jesé y Nacho, miembros a todos los efectos de la primera plantilla de la entidad madridista. Por eso, esta temporada será determinante para dilucidar el futuro a corto plazo en la categoría de plata del Castilla, y para comprobar la cintura de un Toril que no tendrá más remedio que amoldarse a las circunstancias. A pesar de los ilustres nombres de las bajas, los que conforman el apartado de las altas no lo son menos. Con mucha menos experiencia, tanto en la categoría como en sus carreras profesionales, el cuadro castillista se nutrirá en gran medida de mirlos de categorías inferiores, en especial, del Real Madrid C de Manolo Díaz.

La gran incógnita del encuentro será la participación de las, hasta el momento, dos únicas novedades en forma de fichaje, del Castilla. El exjugador del Atlético de Madrid, Jorge Pulido, llega a la zaga castillista para reforzar la retaguardia, y formar, presumiblemente, junto a Derik Osede, una pareja que dote de fiabilidad a la zona defensiva del equipo. En la otra punta del campo se encuentra la zona de acción de la última incorporación al cuadro de Toril. Jaime Romero llega a la capital de España en forma de cesión para ocupar el carril izquierdo que dejará vacante Denis Cheryshev, otro de los pilares de la pasada campaña que abandonará la disciplina de filial. Tras su paso por Granada, y su breve estancia en Turquía, el albaceteño, que pertenece al Udinese, llega a las filas del cuadro de Toril para enrolarse en la disciplina merengue, y dotar de experiencia a la vanguardia madridista.

Real Madrid Castilla, los nombres a seguir

Si el año pasado, cualquier buen aficionado a La Fábrica nombraba a Jesé o Morata como hombres claves del equipo, este próximo año los de Cristian Benavente, José Rodríguez, Omar Mascarell o incluso Raúl de Tomás están destinados a retumbar en los oídos de los asiduos a Valdebebas. En el caso del peruano, su carrera está siendo vertiginosa. El potencial de Bena le ha hecho contar incluso para las convocatorias con su país, y su seleccionador, Sergio Markarián, ya le ha incluido en alguna lista para jugar con la absoluta, llegando a ver puerta en el encuentro que disputó Perú ante Panamá el pasado 31 de mayo, y en la que el 'Chaval', como lo conocen allí, le dio la victoria al combinado blanquirrojo merced a un tanto en las postrimerías del choque.

Belima, Benavente o Noblejas, entre otros, tomarán la alternativa este año

Por su parte, José Rodríguez no es un desconocido para la hinchada blanca, puesto que el alicantino ostenta el honor de ser el jugador madridista más joven en debutar en Champions League vistiendo la zamarra blanca. Además de su debut de la mano de Mourinho en la máxima competición continental, José Rodríguez dispuso de minutos tanto en Liga, ante el Atlético de Madrid en el Bernabéu, como ante el Alcoyano en Copa, firmando además su primer tanto como jugador madridista gracias a un inapelable chut a la escuadra izquierda de la meta rival.

Otro de esos ases a seguir será Raúl de Tomás. La baja de Morata y Jesé en la punta del ataque será un hueco difícil de llenar, pero el madrileño, de origen dominicano, junto a Óscar Plano, uno de los "veteranos" de éste nuevo Castilla, se encargarán de hacer olvidar a la dupla que tantas alegrías en forma de goles ofreció al equipo. De Tomás viene desde abajo pisando fuerte, apuntándose en el lugar más alto de grandes promesas de la siempre prolífica cantera blanca. Su juventud, apenas 19 años, le hace tener un recorrido enorme, que seguro sabrá aprovechar.

Para concluir esta terna de candidatos a ocupar el primer lugar en lo que a referencias sobre el campo se refiere, mención especial requieren algunos nombres. Los de Derik Osede, Javier García-Noblejas, Fernando Pacheco o Ruben Belima. En el caso de los dos primeros, se postulan como grandes candidatos a hacerse con un puesto en el once titular de Toril, en especial, en el caso de Derik, que presumiblemente, y tras gozar de numerosas oportunidades durante la pasada campaña, gozando de minutos de calidad con el Castilla, aparece en todas las quinielas para situarse como el káiser de la zaga merengue.

Por el costado izquierdo podría desempeñarse Noblejas, uno de los grandes valores de La Fábrica y que viene pisando fuerte desde el C. En parcelas más ofensivas, el nombre de Belima salta a la palestra como uno de los posibles beneficiarios de la salida de nombres ilustres del Castilla, para hacerse sino con el puesto de titular, si con una buena cuota de minutos. Para terminar, la más que probable salida de Mejías del equipo le abre las puertas de par en par a Pacheco, otro de los que están marcados con una cruz en los despachos del Bernabéu como uno de los valores a seguir y mimar.

Los veteranos del Castilla, que el año pasado quizás no contaron con los minutos que esperaban, pero cuya formación y progreso fue innegable, adquieren instantáneamente un papel diferente al del pasado curso. Lucas Vázquez, Quini, Omar Mascarell y Óscar Plano surgen como opciones quizás más fiables para Toril, con una posibilidad mayor de contar con minutos en el comienzo de la campaña. En el caso de Lucas, su tramo final de la pasada temporada fue realmente bueno, convirtiéndose en una de las primeras opciones desde el banquillo para Toril, y consiguiendo goles importantes como el logrado en Chapín, que valieron puntos de oro para los intereses castillistas. Omar fue miembro del Castilla, aunque no gozó de continuidad y disputó varios encuentros con el C, alternando participaciones con ambas escuadras, aunque su momento cumbre lo vivió al final de temporada, cuando Mourinho le dio la alternativa en los minutos finales del encuentro frente a Osasuna, y pudiendo cumplir su sueño de debutar con el Real Madrid.

José Rodríguez, Mascarell y Lucas aumentarán su importancia en el equipo

Plano, debido a la reconversión de Jesé en falso nueve, para darle cabida a Borja en el once cuando no estaba Morata, ha contado con menos minutos de los esperados al inicio, y se puede consagrar este año si se hace con la confianza del técnico cordobés. Por último, una de las incorporaciones estrella de la pasada campaña fue la de Borja García desde el Córdoba. Su adaptación, aunque progresiva, fue todo un éxito, y se ganó la confianza de Toril para ocupar el puesto que dejaba vacante Morata cada vez que el madrileño acudía a la llamada del primer equipo. En esta segunda temporada como jugador madridista, Borja asumirá galones en la parcela ofensiva, al igual que responsabilidades en el aspecto emocional y de grupo.

El Fuenlabrada llega dispuesto a dar la sorpresa

Tras una temporada en la que se quedaron a las puertas de los playoffs, el C.F. Fuenlabrada inicia un proyecto con muchas caras nuevas, la primera de ellas, su entrenador, el ex jugador del Rayo, Hércules... Josip Visjnic. El sábado pasado jugaron su primer partido de la pretemporada ante el Internacional de Madrid, conjunto de la Tercera madrileña. Ganaron 2-0 con goles de Raúl Aguilar y Jorge, en un partido en el que pocas conclusiones se pudieron sacar debido a la multitud de jugadores a prueba que había en el Fuenlabrada.

El Fuenlabrada, un equipo que gusta del buen trato del balón

Ahora, con este primer test serio de la pretemporada y con la plantilla mucho más definida, se podrán ver las distintas probaturas del serbio con esta joven plantilla. El esquema de juego no está definido aún, pero en su presentación afirmó que el ''juega a ganar partido, si es posible'', le gusta el equilibrio en sus equipos, como ya dijo "si tenemos que ir a ganar que sepan ir a ganar, si toca defender que sepamos defendernos bien. Un equilibrio importante para conseguir puntos". El esquema lo dejaríamos en un 1-4-4-2, como vinieron jugando la temporada pasada. En definitiva, es un equipo al que le gusta tratar bien el balón y que tiene jugadores para ello.



En cuanto al equipo cuenta con la baja importante de Rubén Ramos que se fue a jugar a Rumanía, un excanterano del Madrid. En sus filas tiene a hombres importantes como Sergio Pachón, Antonio López (ex Valladolid, Sevilla, Malaga...). A destacar Guti en el centro del campo, que es el que lleva la manija de los partidos del conjunto fuenlabreño. Bajo palos, un exrojiblanco como Basilio, que es un seguro atrás. Y en el lateral derecho, Rubén Anuarbe, uno de los protagonistas del mítico 'Alcorconazo' al Madrid. Arriba está Diego junto a Pachón, pero aún así, al equipo, le falta mordiente ofensiva, un killer.



Como novedades presentan a los 5 nuevos fichajes de este año, todos jugadores jóvenes (sub 23) que llegan a complementar la plantilla tras las recientes bajas: Cala (Atlético Malagueño), Paco Aguza (Atlético Malagueño), Biendi (Alcalá), Carlos Portero (Tenerife) y Luis Fernández (Atleti C). Las aspiraciones para el CF Fuenlabrada de cara a la 13/14 se simplifican en conseguir la salvación cuanto antes e ir sumando victorias y puntos para poder soñar al final con los playoffs de ascenso. Igualar e incluso llegar a mejorar el 5º puesto es el objetivo, aunque el pensamiento común entre quienes siguen habitualmente al cuadro fuenlabreño es que esta temporada, se va a sufrir más que el año pasado.

De cara al encuentro es precipitado aventurar un once, y más, pensar en qué esquema utilizarán ambos técnicos para la temporada. Aún así, estos podrían ser las posibles alineaciones que veámos de inicio: