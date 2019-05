Leo Franco: "Se necesita unión para que las cosas salgan bien"

El guardameta del Real Zaragoza ha insistido en lo “fuerte” que están trabajando y en que están realizando unos entrenamientos “con mucha participación del balón, y que a la vez son duros, así que estamos haciendo buenos entrenamientos complementados”. Sobre cómo está haciendo las cosas actualmente el conjunto que dirige Paco Herrera, Leo Franco ha señalado: “Hasta que no llega el primer partido, uno no puede medir la capacidad que está teniendo el equipo. Uno puede saber o prever que el equipo está haciendo las cosas bien. Más allá de los resultados que se puedan dar en estos últimos cuatro partidos de pretemporada, se está viendo una muy buena pretemporada. Así que al final y al cabo, llegar bien al inicio de la Liga será lo fundamental para nosotros, no tanto los resultados ahora”. El veterano portero también ha querido recalcar que una de las claves para lograr el objetivo de esta temporada, que no es otro que el ascenso, es la unión: “Hace muchos años, un entrenador dijo que la clave era que el equipo, la directiva y la afición estuvieran unidos, y creo que ahora es un momento fundamental, un momento en el que pueden pasar muchísimas cosas. Está todo muy difícil en la categoría, es más dura que Primera, y se necesita este año unión para que las cosas salgan bien".

Apostar por la veteranía y la experiencia en Segunda División es uno de los puntos que maneja el Real Zaragoza. Por ello, además de los jugadores que ya estaban en la entidad blanquilla: Leo Franco, Movilla, Luis García, Paredes y Apoño (aunque se le busca salida), se suman los fichajes de David Cortés y José Javier Barkero. Leo Franco piensa que “todos los años en todos los equipos, la gente que lleva más tiempo en esto tiene que guiar, como todo en la vida. Es la función que uno tiene que asumir. Los veteranos intentamos ayudar y arropar”, y ha añadido: “Intentaremos formar un buen grupo, que será la base del equipo”.

El ex jugador del Atlético de Madrid, también ha tenido palabras para Paco Herrera, su compañero Pablo Alcolea, y los fichajes que está realizando el club. “Lo mejor es que es un entrenador que se asemeja muchísimo al estilo de juego del Zaragoza, con el que la gente se va a ver muy identificada. En particular, obliga a todos a cuidar el balón, sin arriesgar. Creo que es un acierto la llegada del míster”, explicaba Franco. En cuanto a su compañero Pablo Alcolea, de nuevo han sido todo buenas palabras hacia él, como cada vez que el argentino habla del joven canterano: “Pablo Alcolea es un portero que me gusta mucho, competimos muy bien, muy fuerte día a día, tenemos una competencia muy sana. Eso se tiene que ver reflejado en el equipo, ya que al final nosotros tenemos la función de proteger ese puesto. Estamos muy ilusionados los dos”. Y sobre las incorporaciones que, hasta ahora, ha realizado el Real Zaragoza: Barkero, David Cortés, Paglialunga y Sergio Cidoncha, Leo Franco ha recalcado que son “fichajes excelentes, muy buenos refuerzos”, y ha añadido: “Son gente muy competitiva, con nombre, nos van a aportar muchísimo. Y han venido muy ilusionados a un club histórico. Eso es lo que nosotros tenemos que inculcar dentro del club, no importa la categoría, sino la historia del club, y tenemos que hacerla respetar”.

Por último, el guardameta del club aragonés ha hablado sobre la categoría en la que jugará la temporada que viene el Real Zaragoza: Segunda División, y sobre cómo deben afrontarla. “Yo creo que esta temporada hay unos 10 equipos que tienen la presión de ser favorito para ascender. Igualmente, nosotros asumimos ese rol, porque por historia el equipo merece estar en su lugar, y ese no es Segunda División”, comentaba Leo Franco. En cuanto a cómo son los equipos en dicha categoría, el guardameta ha comentado lo siguiente: “Hay mucha calidad en Segunda División, muchos equipos intentan hacer un fútbol parecido al de Primera. Yo creo que no tiene que haber muchas diferencias, los campos están muy bien, hay buenos jugadores… no creo que haya muchas diferencias”. Para concluir, el portero blanquiazul ha comentado cómo se debe afrontar esta temporada: “Si uno tiene la mentalidad de ganar todos los partidos, al final el equipo estará arriba. Si uno se focaliza en ir partido a partido pero con mentalidad ganadora, todo termina llegando. Quizás buscar objetivos pequeños y tratar de cumplirlos es más importante que tratar de asumir y llegar al objetivo final”.