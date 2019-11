Tenerife - Osasuna: primer amistoso lejos de Holanda

Osasuna ya está en España tras varios días de gira por Holanda. No obstante, los jugadores rojillos no dejar de viajar, esta misma mañana han cogido un avión a las 8:00 para enfrentarse mañana a las 21:30h al CDTenerife, en un amistoso eso sí. Este amistoso dará a conocer el ganador del Trofeo Ciudad de Santa Cruz-Copa Emmasa que entrega el Tenerife en algunos de sus partidos de presentación en el Heliodoro Rodríguez López en sus pretemporadas. Osasuna por su parte no parece tener intención de realizar su partido de presentación este año.

Ambos equipos han podido disputar cuatro encuentros amistosos antes de verse las caras. Los locales no solo no han perdido (tres victorias y un empate) sino que no han recibido un solo gol en contra. Estos resultados animan a la afición tinerfeña de cara a la nueva campaña, en la que el Tenerife ha vuelto a la división de plata del fútbol español. Osasuna, por su parte, no tiene tan buenos números. En sus encuentros únicamente ha conseguido tres empates y una derrota. Números que ha pesar de los nuevos fichajes y descubrimientos del filial, no parecen ser suficientes para que la parroquia rojilla sea optimista.

El rival

El Tenerife es un equipo de categoría inferior si, pero no por ello se tiene el partido ganado y menos en un amistoso. Los blanquiazules llevan un extra de motivación ya que acaban de ascender a la Liga Adelante, y viendo sus buenos resultados (sobre todo ante su máximo rival, Las Palmas) aún tendrán un poco más.

Esto hace que el partido no vaya a ser nada fácil para Osasuna, que aunque acude al encuentro con únicamente 14 jugadores, que deberán dar lo máximo para intentar llevarse a Pamplona el trofeo, aunque no es el máximo objetivo de los de Mendilíbar.

Antecedentes

El último antecedente entre estos dos equipos es de la temporada 2009/10, en la cual el Tenerife descendió tras quedar en 19º posición. En los encuentros disputados entre estos equipos esa temporada los resultados fueron opuestos, en la ida ganó el Tenerife por 2-1 con tantos de Nino y Ricardo por uno de Walter Panidiani. En la vuelta, disputada en El Sadar, el resultado fue 1-0 a favor de Osasuna con un solitario tanto de Carlos Aranda.

Protagonistas

En Osasuna serán protagonista los catorce jugadores convocados. Desde Riesgo que quiere seguir demostrando su gran estado de forma hasta Ariel Núñez que quiere estrenarse como goleador rojillo. El delantero paraguayo disputó su primer encuentro con la zamarra rojilla ante el Heerenveen, aunque no tuvo la opción de anotar. Mendilíbar se ha llevado a los cuatro canteranos que llevó a Holanda y parece ser que Yoel Sola volverá a ser titular. El navarro, al igual que Riesgo, está ganándose un puesto en el once rojillo con buenas actuaciones, aunque es el entrenador quién decidirá finalmente quién juega.

En el Tenerife será protagonista Aridane Santana, el delantero fue relacionado con Osasuna antes del inicio del mercado de fichajes y tras varias semanas de rumores, el delantero acabó renovando con la entidad isleña y acabando de una vez por todas con las habladurías que le relacionaban con Osasuna.

Lista de convocados

Porteros: Asier Riesgo y Ander Cantero.

Defensas: Marc Bertrán, Unai, Lotiès, Joan Oriol y Echaide.

Centrocampistas: Maikel Mesa, Silva, Sisi, Miguel De las Cuevas y Yoel Sola.

Delanteros: Oriol Riera y Ariel Nuñez.